ЕС удвоил макроэкономическую помощь Молдове до 295 млн евро

Совет Евросоюза решил почти удвоить объем макроэкономической помощи Молдове - со 150 до 295 млн евро.

Совет Евросоюза на заседании во вторник, 30 мая, принял решение удвоить объем макроэкономической помощи Молдове - до 295 млн евро, сообщается на сайте Совета.

Ранее объем одобренных ЕС кредитных средств Молдове составлял 150 млн евро. "Молдова может продолжать рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Молдову, в том числе и финансово", - пообещала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, чьи слова приводятся в сообщении.

Макрофинансовая помощь ЕС Молдове направлена ​​на "поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ" и дополняет ресурсы, предоставленные в рамках финансового соглашения Международного валютного фонда (МВФ), подчеркнули в Совете. Из максимальной доступной Молдове суммы в 295 млн евро до 220 млн евро будут предоставлены в виде кредитов и до 75 млн в виде грантов.

Как подчеркивается в пресс-релизе Совета Евросоюза, российское вторжение в Украину оказало значительное негативное влияние на экономику Молдовы. "Увеличение (финансирования. - Ред.) в нынешних исключительных обстоятельствах считается надлежащим ответом на просьбу Молдовы о поддержке ее экономической стабилизации в сочетании с программой МВФ", - заявили в Совете.

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