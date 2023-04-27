Страны Северной Европы и Балтии обещают поддержку Молдове

Министры иностранных дел и представители внешнеполитических ведомств восьми стран Северной Европы и Балтии (NB8) во время совместного визита в Кишинев пообещали Молдове дальнейшую поддержку на ее пути к членству в ЕС, а также помощь в защите от попыток дестабилизации со стороны России. "Молдова может рассчитывать на всестороннюю поддержку стран Северной Европы и Балтии. Мы преисполнены решимости внести свой вклад в стабильность, безопасность и процветание Молдовы", - говорится в заявлении главных дипломатов Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, распространенном в четверг, 27 апреля.

Авторы документа приветствовали "четкую позицию, которую заняла Молдова, самым решительным образом осуждая российскую агрессию против Украины и противодействуя ее последствиям". Среди них дипломаты отметили, в частности, "значительный приток беженцев, стремительный рост инфляции, энергетический кризис, массированные попытки дезинформации и гибридные угрозы". "Мы поддерживаем Молдову в эти трудные времена", - подчеркивается в заявлении.

Санду: Молдова может вступить в ЕС до конца десятилетия

Молдова стала кандидатом на вступление в Евросоюз в мае 2022 года, подав заявку по ускоренной процедуре вместе с Украиной. Президент страны Майя Санду твердо верит, что Молдова может стать членом ЕС до конца этого десятилетия.

В то же время в Молдове опасаются действий РФ по свержению власти в Кишиневе, чтобы использовать страну в войне против Украины. Москва отрицает обвинения.

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