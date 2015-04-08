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МИД Молдовы

Министерство иностранных дел Республики Молдовы.

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Контекст

Здание Верховного совета и правительства непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" в Тирасполе (фото из архива)

"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев

"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев

Российский дипломат объявлен Кишиневом персоной нон-грата за организацию Россией выборов президента РФ в Приднестровье.
Конфликты20 марта 2024 г.
Посольство Молдавии в Москве

Молдавия отозвала своего посла из России

Молдавия отозвала своего посла из России

МИД в Кишиневе обвинил власти РФ в преследовании молдавских официальных лиц.
Политика18 декабря 2017 г.
Изображение советской символики в Молдавии

Молдавия высылает пятерых российских дипломатов

Молдавия высылает пятерых российских дипломатов

Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата
Политика29 мая 2017 г.
Тирасполь

Кишинев против представительства Приднестровья в РФ

Кишинев против представительства Приднестровья в РФ

МИД Молдавии заявил, что решение приднестровских властей открыть свое представительство в Москве было незаконным.
Политика27 января 2017 г.
Наталья Герман

Глава МИД Молдавии назначена и. о. премьера

Глава МИД Молдавии назначена и. о. премьера

После отставки Кирилла Габурича должность главы молдавского правительства временно займет Наталья Герман.
22 июня 2015 г.
Наталья Герман

Глава МИД Молдавии: Сближение с ЕС - наш единственный путь

Глава МИД Молдавии: Сближение с ЕС - наш единственный путь

Молдавский министр иностранных дел Наталья Герман ожидает сигнала от Брюсселя о том, что двери ЕС открыты для Молдавии.
8 апреля 2015 г.
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