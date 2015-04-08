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МИД Молдовы
Министерство иностранных дел Республики Молдовы.
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Контекст
"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев
"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев
Российский дипломат объявлен Кишиневом персоной нон-грата за организацию Россией выборов президента РФ в Приднестровье.
Конфликты
20.03.2024
20 марта 2024 г.
Молдавия отозвала своего посла из России
Молдавия отозвала своего посла из России
МИД в Кишиневе обвинил власти РФ в преследовании молдавских официальных лиц.
Политика
18.12.2017
18 декабря 2017 г.
Молдавия высылает пятерых российских дипломатов
Молдавия высылает пятерых российских дипломатов
Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата
Политика
29.05.2017
29 мая 2017 г.
Кишинев против представительства Приднестровья в РФ
Кишинев против представительства Приднестровья в РФ
МИД Молдавии заявил, что решение приднестровских властей открыть свое представительство в Москве было незаконным.
Политика
27.01.2017
27 января 2017 г.
Глава МИД Молдавии назначена и. о. премьера
Глава МИД Молдавии назначена и. о. премьера
После отставки Кирилла Габурича должность главы молдавского правительства временно займет Наталья Герман.
22.06.2015
22 июня 2015 г.
Глава МИД Молдавии: Сближение с ЕС - наш единственный путь
Глава МИД Молдавии: Сближение с ЕС - наш единственный путь
Молдавский министр иностранных дел Наталья Герман ожидает сигнала от Брюсселя о том, что двери ЕС открыты для Молдавии.
08.04.2015
8 апреля 2015 г.
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Всего публикаций: 15
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