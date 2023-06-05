США вводят санкции из-за попытки дестабилизации в Молдове

Минфин США назвал группу россиян причастной к попытке дестабилизировать ситуацию в Молдове в начале года. Ранее санкции за дестабилизацию Молдовы ввел Евросоюз.

США вводят санкции в отношении 7 российских граждан, ответственных за "кампанию властей России по дестабилизации и злонамеренному влиянию в Молдове". Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в понедельник, 5 июня, министерством финансов Соединенных Штатов.

Лиц, в отношении которых введены штрафные меры, финансовое ведомство называет "руководящими членами связанной с российской разведкой группы по оказанию вредоносного влияния", которые пытаются "воспользоваться опасениями граждан" других стран и "дестабилизировать легитимно избранные правительства".

Запрет на въезд в США и арест активов

"Санкции, введенные сегодня, проливают свет на продолжающиеся скрытые усилия России по дестабилизации демократических стран", - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон. Лидером группы, организовавшей заговор с целью дестабилизации правительства Молдовы в начале 2023 года, по данным Вашингтона, является вошедший в список Константин Сапожников.

Попавшим под ограничения лицам запрещается въезд в США, а все их имущество на территории этой страны будет арестовано. Американским гражданам запрещается вступать с ними в деловые отношения.

Санкции Евросоюза за дестабилизацию Молдовы

Евросоюз 30 мая впервые ввел санкции за "действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Молдове, подрыв или создание угрозы ее суверенитету и независимости".

Под штрафные меры за дестабилизацию Молдовы попали пять человек. Четверо из них имеют гражданство Молдовы. Это лидер пророссийской партии "Шор" Илан Шор, депутат парламента Молдовы от этой партии Марина Таубер, олигарх Владимир Плахотнюк, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел, связанных с хищением госсредств, а также экс-силовик Георгий Кавкалюк - он, как указано в документе, организовывал в Молдове протесты с применением насилия в октябре 2022 года и создал "теневое правительство" с целью замены демократически избранного руководства страны.

Пятый фигурант списка - российский бизнесмен Игорь Чайка. Он, по версии Брюсселя, "играл роль российского "кошелька", переправляя средства в активы ФСБ в Молдове для усиления там контроля Кремля".

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