Telegram заблокировал канал ХАМАС для Android и Apple

Мессенджер Telegram во вторник, 24 октября, ограничил доступ к официальному каналу палестинской террористической группировки ХАМАС для пользователей операционных систем Android и Apple.

Как сообщает агентство ТАСС , канал ХАМАС был заблокирован для пользователей Android в соответствии с правилами Google Play.

По данным агентства, блокировке также подвергся Telegram-канал боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама". При этом канал представителя движения Иззата ар-Ришка до сих пор доступен, как и официальные каналы организации "Исламский джихад" и ливанского шиитского движения "Хезболлах".

Для возобновления доступа к заблокированным ресурсам Telegram предложил пользователям скачать мобильное приложение с официального сайта мессенджера, а не через магазины приложений. Попавшие под блокировку каналы также доступны в веб-версии Telegram.

13 октября основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не станет ограничивать доступ к каналу ХАМАС из-за возможного "усугубления ситуации с информированием о происходящем в зоне боевых действий" на Ближнем Востоке. Он напомнил, что ХАМАС использовал мессенджер для предупреждения мирных жителей о необходимости покинуть Ашкелон перед нанесением ракетных ударов по городу.

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