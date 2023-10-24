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Telegram заблокировал канал ХАМАС для Android и Apple

Анастасия Штайнмиллере
24 октября 2023 г.

Блокировка коснулась и официального Telegram-канала боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама".

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Иконки Telegram, Instagram, WhatsApp и Twitter
Лого мессенджеров и социальных сетейФото: Rasit Aydogan/AA/picture alliance

Мессенджер Telegram во вторник, 24 октября, ограничил доступ к официальному каналу палестинской террористической группировки ХАМАС для пользователей операционных систем Android и Apple.

Как сообщает агентство ТАСС, канал ХАМАС был заблокирован для пользователей Android в соответствии с правилами Google Play.

По данным агентства, блокировке также подвергся Telegram-канал боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама". При этом канал представителя движения Иззата ар-Ришка до сих пор доступен, как и официальные каналы организации "Исламский джихад" и ливанского шиитского движения "Хезболлах".

Для возобновления доступа к заблокированным ресурсам Telegram предложил пользователям скачать мобильное приложение с официального сайта мессенджера, а не через магазины приложений. Попавшие под блокировку каналы также доступны в веб-версии Telegram.

13 октября основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не станет ограничивать доступ к каналу ХАМАС из-за возможного "усугубления ситуации с информированием о происходящем в зоне боевых действий" на Ближнем Востоке. Он напомнил, что ХАМАС использовал мессенджер для предупреждения мирных жителей о необходимости покинуть Ашкелон перед нанесением ракетных ударов по городу.

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