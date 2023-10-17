ЦАХАЛ: За удар по больнице отвечает "Исламский джихад"

Сбой при запуске ракеты боевиками "Исламского джихада" стал причиной удара по больнице в секторе Газа, заявили в Армии обороны Израиля.

Армия обороны Израиля возложила ответственность за удар по больничному комплексу в секторе Газа на палестинскую группировку "Исламский джихад". "По информации спецслужб, основанной на нескольких доступных источниках, ответственность за неудачный ракетный запуск, ставший причиной удара по больнице, несет "Исламский джихад", заявили в ЦАХАЛ вечером во вторник, 17 октября.

Кроме того, израильские военные заявили, что "террористы в Газе пытались произвести ракетный залп по объектам в Израиле в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли" в то самое время, когда она была поражена - об этом свидетельствует анализ имеющихся оперативных данных.

Удар по больнице в секторе Газа

Ранее в тот же день об ударе по медицинскому учреждению в секторе Газа заявил представитель министерства здравоохранения Палестинской национальной автономии, утверждая, что в результате погибли как минимум 500 человек.

Радикальное исламистское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа и признано террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле, заявило, что удар по больнице был нанесен с израильской стороны.

После того, как стало известно об ударе по больнице, в Иордании и на палестинских территориях начались беспорядки. МИД Иордании также заявил об ответственности Израиля и призвало обеспечить защиту палестинцев, а также объединить усилия с целью немедленного прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

ВОЗ осудила удар по больнице

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решительно осудила атаку на больницу в секторе Газа. Предварительные сообщения об инциденте указывают на сотни погибших и раненых, добавил он, не уточняя с чьей стороны был нанесен удар.

Смотрите также: