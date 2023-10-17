Террористы ХАМАС показали видео с предполагаемой заложницей

В коротком ролике девушке перевязывают руку, затем она просит освободить ее. Когда и где снято видео, не ясно. В ХАМАС утверждают, что захватили до 250 заложников.

Террористическая группировка ХАМАС в понедельник, 16 октября, впервые распространила видеоролик с обращением предполагаемой заложницы, захваченной после нападения на Израиль 7 октября. В ролике длиной около 1 минуты можно увидеть, как девушке перевязывают руку, затем она просит о помощи в ее освобождении.

Молодая женщина смотрит прямо в камеру и говорит, что ей 21 год, она из Шохама (населенный пункт недалеко от Тель-Авива. - Ред.), сейчас находится в больнице в секторе Газа. "Пожалуйста, заберите меня отсюда как можно скорее", - также слышны ее слова. Когда точно и где снято это видео, пока установить не удалось.

Женщина на видео могла быть захвачена на фестивале Supernova

По имеющимся данным, женщина на видео - израильтянка, также имеющая гражданство Франции, она объявлена пропавшей без вести после того, как палестинские боевики из сектора Газа атаковали Израиль. Предположительно, она может быть одной из тех, кто был захвачен в заложники после нападения террористов на музыкальный транс-фестиваль Supernova, проходивший в 5 км от границы Израиля и сектора Газа.

Позже в Армии обороны Израиля подтвердили, что женщина была похищена, с ее родственниками поддерживается контакт и делается все для ее освобождения. "В этом видео ХАМАС пытается выставить себя как гуманную организацию. Однако это кровопролитная террористическая организация, которая в ответе за убийства и похищения младенцев, женщин, детей и стариков", - подчеркнули представители военных.

ХАМАС утверждает, что захватил до 250 заложников

Ранее представитель террористической группировки ХАМАС заявил, что во время нападения на Израиль были захвачены от 200 до 250 человек, они находятся в секторе Газа, при этом около 50 израильтян в плену у других военизированных палестинских группировок, а большая часть - под контролем ХАМАС.

По словам этого представителя ХАМАС, оказавшиеся в секторе граждане других стран помимо Израиля - не пленники, а "гости в Газе", и будут освобождены, когда "закончатся текущие условия". Кроме этого, ХАМАС выражает готовность к обмену пленными. Утверждается также, что 22 израильских заложника погибли в результате обстрелов сектора Газа, но эту информацию невозможно подтвердить или опровергнуть из независимых источников, пишет dpa.

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