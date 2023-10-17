ВОЗ осудила удар по больнице в секторе Газа

Палестинская сторона сообщила о сотнях погибших при ударе по больнице в секторе Газа. Израиль проверяет эту информацию. Глава Всемирной организации здравоохранения призвал защитить мирных жителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решительно осудила атаку на больницу Аль-Ахли в секторе Газа. "Мы призываем к немедленной защите мирных жителей и объектов здравоохранения, а также к отмене приказов об эвакуации (жителей сектора, распространяемых Израилем. - Ред.)", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник, 17 октября. Предварительные сообщения об инциденте указывают на сотни погибших и раненых, добавил он, не уточняя с чьей стороны бы нанесен удар.

Несколькими часами ранее представитель министерства здравоохранения Палестинской национальной автономии заявил об ударе по медицинскому учреждению. Радикальное исламистское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа и признано террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле, возложило ответственность на Израиль.

Палестинская сторона сообщает о как минимум 500 погибших. Независимого подтверждения этих данных на момент публикации нет. Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Израиль расследует инцидент

Израильские военные заявили, что проверяют информацию об ударе. Первоначальное расследование показывает, что трагедия связана с неудачным запуском ракеты боевиками ХАМАС, сообщил израильский телеканал i24.

Между тем с осуждением удара выступило и министерство иностранных дел Иордании. Иорданское Хашимитское Королевство заявило об ответственности Израиля и призвало обеспечить защиту палестинцев, а также объединить усилия с целью немедленного прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября нанесли ракетные удары по израильской территории из сектора Газа, а затем проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ власти Израиля начали контртеррористическую операцию и официально заявили о переходе страны в состояние войны. Армия обороны Израиля анонсировала крупную наземную операцию в секторе Газа, однако отсрочила ее, объяснив этот шаг желанием позволить жителям сектора эвакуироваться на юг.

За полторы недели боестолкновений израильская сторона сообщила о более чем 1300 погибших и нескольких тысячах раненых, палестинская - о примерно 3000 погибших и 12 500 пострадавших. Около 200 человек были похищены ХАМАС в ходе атак.

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