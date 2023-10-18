В плену у "вагнеровцев". Что рассказали украинские военные

Пытки и внесудебные казни украинских военнопленных, нападения на гражданские цели и удержание важных инфраструктурных объектов на территории Украины. Это те преступления, в совершение которых обвиняют боевиков из ЧВК "Вагнер". Ряд преступлений удалось задокументировать правозащитникам украинской Медийной инициативы по правам человека (МИПЧ). В своем отчете-расследовании "Вагнер: вне ответственности" правозащитники собрали свидетельства украинских военнослужащих, освобожденных из "вагнеровского" плена. Документ был представлен на международной конференции "Глобальный Крым. Понять Украину через Юг", которая проходила в Киеве с 14 по 16 октября.

Собственный "обменный фонд" ЧВК "Вагнер"

Представительница Медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко в разговоре с DW указывает на то, что правозащитникам впервые удалось опросить украинских военнослужащих, которые побывали в плену у "вагнеровцев" и были освобождены в результате обменов. По словам правозащитницы, это стало возможным, поскольку ЧВК "Вагнер" изменила свою тактику. Ранее, воюя и в Украине, и в других странах, "вагнеровцы", как правило, никого не брали в плен, а сразу убивали захвативших, говорит Катриченко. В Украине, по данным МИПЧ, ЧВК "Вагнер" воюет, начиная с 2014 года. После полномасштабного вторжения РФ, "вагнеровцы" все чаще стали попадать в плен в ВСУ, что, как отмечают правозащитники, и побудило ЧВК "Вагнер" создать собственный "обменный фонд".

"С сентября 2022 по май 2023 года есть свидетельства, что группа "Вагнер" брала украинских военнослужащих в плен для дальнейших обменов, - рассказывает Катриченко. - Они сами вели учет пленных, составляли списки и передавали их для обмена". По словам правозащитницы, военные свидетельствуют, что у "вагнеровцев" был запрос только на определенное количество пленных: "Других они жестоко и показательно убивали".

Шокирующие свидетельства об обращении с военнопленными

Военнослужащий 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), цитируемый в отчете МИПЧ, стал свидетелем массовой казни военнопленных украинцев. По его словам, он был одним из трех, кого в тот день "вагнеровцы" оставили в живых. "На позиции нас было 20, помощи не было, боеприпасы заканчивались, нас окружили. Меня держали отдельно где-то в 5-10 метрах от остальных, которых положили вместе. В этот момент я услышал автоматную очередь. Оборачиваюсь и вижу, что стоят четверо и расстреливают наших ребят. "Обнулили", как они выразились", - цитируется в отчете МИПЧ украинский военный.

В общей сложности правозащитники опросили для своего отчета более десятка военнослужащих, побывавших в плену у "вагнеровцев". Общение состоялось не сразу, а лишь через некоторое время после их освобождения, ведь они были сильно травмированы и им требовалось длительное время на реабилитацию. Все опрошенные рассказали о шокирующих пытках со стороны боевиков.

Еще один военный, упоминаемый в отчете МИПЧ, рассказал, как во время плена "вагнеровцы" угрожали ему отрезать голову. По словам бывшего пленного, боевики показали ему головы двух казненных украинских военных. "Это не единственный случай, когда "вагнеровцы" демонстрируют отрезанные головы украинских военнослужащих", - отмечается в отчете правозащитников.

Привлечь к ответственности руководство России

По мнению Татьяны Катриченко, собранные МИПЧ факты уже имеют четкие признаки военных преступлений и нуждаются во всестороннем расследовании, в том числе на международном уровне, чтобы привлечь виновных к ответственности. "Преступления "вагнеровцев" пока не расследованы, виновники не названы не только потому, что "вагнеровцы" прячут свои лица под масками, но, прежде всего, потому, что ЧВК "Вагнер" пытается действовать как отдельная группа без определенного статуса. Но мы знаем: война в Украине продемонстрировала, что "вагнеровцы" действуют под контролем Российской Федерации, и именно Кремль отвечает за все эти преступления", - говорит Катриченко.

По словам правозащитницы, с сентября 2022 по июнь 2023 года, по подсчетам МИПЧ, произошло, по меньшей мере, 11 обменов пленными с "вагнеровцами". В основном в районе Бахмута. "ЧВК "Вагнер" отдавала тех, кого содержала в плену, вместо этого получала не только "вагнеровцев", но и представителей регулярной армии РФ, что дополнительно свидетельствует о постоянной прочной связи группы "Вагнер" с вооруженными силами России", - говорит Катриченко. Украинские правозащитники обращают внимание на то, что президент РФ Владимир Путин сам подтвердил связь российского государства с ЧВК "Вагнер", заявив, что она финансируется из государственного бюджета РФ.

Ответственность главы Кремля возможна

Но возможно ли привлечь к ответственности высшее руководство России, включая российского президента Владимира Путина, за преступления, совершенные боевиками из ЧВК "Вагнер"? Киевский эксперт по международному праву Максим Тимочко считает, что международное право имеет юридические рычаги для этого, и Украине следует их использовать. Как отметил Тимочко в разговоре с DW, есть масса подтверждений тому, что "вагнеровцы" действуют под контролем и по указаниям руководства России. А это значит, говорит юрист, что российские военачальники могут быть ответственными за совершение военных преступлений членами этой "частной военной компании". Тимочко также напомнил, что военные преступления являются наиболее тяжкими нарушениями Женевских конвенций 1949 года, в отношении этих преступлений нет срока давности.

Как отметил Тимочко, в Уголовном кодексе Украины есть соответствующие статьи, позволяющие привлекать к ответственности лиц за совершение ими международных преступлений, таких как геноцид, военные преступления, преступление агрессии и т.д. "Национальное уголовное законодательство также предусматривает ответственность за организацию, финансирование и участие в террористической организации, которая применима как к членам ППК "Вагнер", так и к лицам, которые им способствуют", - сказал Тимочко.

Юрист советует не исключать и возможности международного уголовного преследования ЧВК "Вагнер": во-первых, Международный уголовный суд в Гааге может привлекать к ответственности военных командиров и начальников этой организации; во-вторых, в отношении международных преступлений действует так называемая "универсальная юрисдикция", которая означает, что любое государство имеет право привлечь к уголовной ответственности лицо за совершение им военных преступлений или геноцида, независимо от того, где это преступление было совершено; в-третьих, государства имеют право признать ЧВК террористической организацией, как это недавно сделала Великобритания, и привлекать к ответственности любого, кто участвовал в ней или иным образом способствовал ее деятельности.

Для Украины, отметил Тимочко, важно применять доктрину "командной ответственности". Она означает, что командиры высшего уровня несут уголовную ответственность за международные преступления своих подчиненных, даже если они не давали прямых приказов на совершение преступления. "Для того, чтобы политические и военные лидеры РФ понесли ответственность на международном уровне, достаточно доказать, что они не приняли мер по предотвращению этих тяжких преступлений и не наказали виновных в их совершении. Как мы знаем, российские военачальники часто потакают преступлениям своих подчиненных и умышленно закрывают на них глаза", - прокомментировал Тимочко.

Между тем в Медийной инициативе за права человека сообщили, что планируют дополнять свой отчет о преступлениях "вагнеровцев" новыми показаниями, в том числе и по фактам убийств или пыток гражданских. В то же время правозащитники признают, что пока могут делать это только из открытых источников, поскольку доступа к оккупированным украинским территориям, где находились "вагнеровцы" у правозащитников нет. Поэтому они еще не могут проверить и подтвердить рассказы людей об издевательствах над гражданскими, собранные из открытых источников.

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