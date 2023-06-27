ООН: РФ совершила 77 внесудебных казней в Украине

С начала войны российские военные казнили по меньше мере 77 человек на оккупированных территориях Украины, говорится в докладе ООН.

С начала вторжения в Украину на оккупированных Россией территориях были совершены внесудебные казни 77 мирных жителей, задержанных оккупационными властями. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину", опубликованном во вторник, 27 июня.

По данным правозащитников, российскими силами были совершены внесудебные казни 72 мужчин и пяти женщин. По меньшей мере еще один задержанный умер "в результате пыток, негуманных условий содержания и отказа в необходимой медицинской помощи".

Произвольные задержания мирных жителей

С начала полномасштабной войны миссия ООН зафиксировала 864 случая произвольных задержаний мирных жителей оккупационными российскими силами. Людей часто задерживали во время так называемой "фильтрации" на оккупированной территории, обвиняя в поддержке Украины. В их число входили местные чиновники, волонтеры, представители гражданского общества, священники и учителя.

Многие задержанные содержались без связи с внешним миром, а их семьям не сообщали никакой информации в течение длительного периода времени, говорится в докладе. Некоторых силой вывозили в другие регионы Украины или депортировали в Россию.

Произвольные задержания со стороны Украины

Мониторинговая миссия также зафиксировала 75 случаев произвольных задержаний со стороны украинских сил, значительная часть которых были совершены сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

В условиях военного положения поправки в законодательство предоставили украинским властям более широкие полномочия по задержанию людей в рамках защиты национальной безопасности, отмечается в докладе. По данным его авторов, изменения в закон "выходят за рамки допустимого международным правом даже во время чрезвычайного положения и облегчают произвольные задержания".

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