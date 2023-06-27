Путин признал спонсирование ЧВК "Вагнер" государством

Российское государство полностью обеспечивало содержание ЧВК "Вагнер", заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны во вторник, 27 июня. Ранее власти неоднократно отрицали причастность к финансированию группировки.

"Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством. Из министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу", - сказал Путин. По его словам, с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание членов ЧВК "Вагнер" и стимулирующие выплаты из бюджета было выделено 86 млрд рублей и еще 110 млрд рублей на страховые выплаты.

"При этом собственник (ЧВК "Вагнер". - Ред) - компания "Конкорд" - через военторг, при всем том, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд руб", - сказал Путин. "Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", - добавил президент.

Кремль отрицал причастность к ЧВК "Вагнер"

В 2018 году Путин, отвечая на вопрос журналистов о деятельности ЧВК "Вагнер" в Сирии, отрицал связь группировки с государством. "Что касается частных компаний, которые вы упомянули, это не государство российское, они не являются участниками боевых действий. Это не российское государство и не российская армия", - сказал тогда президент.

В феврале 2023 года президент Франции Эмманюэль Маркон рассказал, что Путин убеждал его в непричастности государства в ЧВК "Вагнер". "Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что Россия не имеет ничего общего с группой "Вагнер", - рассказал Макрон. После участия ЧВК во вторжении в Украину, как сказал Макрон, Москва признала тот факт, что это - "неомафиозный" инструмент Кремля.

В мае 2022 года глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что "Вагнер" - это "частная военная компания, которая не имеет отношения к российскому государству".

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