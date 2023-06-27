Союзники просили Киев не бить по РФ во время бунта Пригожина

У разведки США имелись очень точные данные о планах главы ЧВК "Вагнер", однако Вашингтон опасался, что Москва возложит вину за мятеж на НАТО, пишет CNN. Запад просил Киев не наносить удар по РФ, воспользовавшись хаосом.

После начала мятежа ЧВК "Вагнер" высокопоставленные чиновники США начали срочно связываться с союзниками и партнерами, чтобы донести до них "ключевое послание": Запад должен сохранять молчание, чтобы не дать президенту РФ Владимиру Путину возможность возложить вину за восстание на Вашингтон или НАТО. Об этом пишет американский телеканал CNN на своем сайте в понедельник, 26 июня.

В частном порядке американские чиновники убеждали российское правительство, что США не имеют никакого отношения к восстанию, и призывали поддерживать безопасность и сохранность ядерного арсенала РФ, утверждают авторы со ссылкой на официальных лиц США.

Что знала разведка США о планах Пригожина

Между тем, по сведениям журналистов, у американской разведки имелись очень точные данные о планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По словам источника телеканала, поначалу спецслужбы США поделились соответствующей информацией "лишь с избранными союзниками", включая высокопоставленных чиновников из Великобритании, однако не стали распространять ее "в широком кругу" на уровне НАТО.

В США данные о готовящемся восстании ЧВК "Вагнер" в России получили лишь представители так называемой "Восьмерки" (Gang of Eight) в Конгрессе - группы из восьми депутатов, которые получают информацию от спецслужб в ситуациях, когда ее распространение в рамках комитетов является нежелательной с точки зрения ключевых интересов страны.

По словам источника CNN, украинским официальным лицам также не сообщили о готовящемся мятеже заранее - "из-за опасений, что разговоры между официальными лицами США и Украины могут быть перехвачены противниками".

Уже после того как восстание утихло, президент США Джо Байден провел переговоры с союзниками, включая лидеров Франции, Германии, Великобритании и Канады, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает телеканал. В ходе этих бесед Байден поделился данными по этому вопросу, имевшимися у американской разведки, "чтобы гарантировать, что у этих лидеров есть лучшее понимание того, чтобы было известно спецслужбам США".

Отмечается, что у Вашингтона не было точных данных о предполагаемой дате начала мятежа. Разведслужбы, однако, исходят из того, что свои планы Пригожин начал развивать после 10 июня, когда Минобороны России попыталось принудить наемников подписать с ним официальный контракт.

Общение западных союзников с Украиной

24 июня, перед тем как Пригожин объявил об окончании похода на Москву, западные союзники общались с украинскими чиновниками на различных уровнях предостерегая их от того, чтобы воспользоваться хаосом для нанесения удара по территории России, указывает CNN со ссылкой на неназванное официальное лицо одной из стран Запада. Существовали опасения, что Москва посчитает, что Украина и Запад помогают Пригожину и угрожают суверенитету России, поясняется в публикации.

По словам источника телеканала, украинским официальным лицам "на уровне министров иностранных дел, депутатов и через послов передали", что это внутреннее дело России. "Союзники предостерегали украинцев от провоцирования ситуации. Используйте возможности на украинской территории, но не вмешивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России (было сказано им. - Ред.)", - пояснил собеседник телеканала.

Подготовка восстания ЧВК "Вагнер"

"Восстание Пригожина не возникло из ниоткуда. Американские чиновники уже несколько месяцев следили за его нарастающей враждой с министерством обороны России и обращали внимание на ситуации, в которых они обменивались угрозами, - подчеркивает CNN. - Были также признаки того, что "Вагнер" накапливает оружие и боеприпасы в преддверии восстания".

По словам председателя комитета по разведке Конгресса США и члена "Восьмерки", сенатора от Демократической партии Марка Уорнера, мятеж Пригожина "практически был спрятан у всех на виду". При этом, по словам сенатора, американскую разведку удивило, как мало сопротивления встретили наемники в России. "Десять лет назад Путин никогда не позволил бы ситуации разыграться таким образом", - подчеркнул Уорнер, добавив, что, по его мнению, Путин "явно ослаблен".

Между тем чиновники США полагают, что, решись Пригожин на попытку захвата Москвы или Кремля, он потерпел бы решительное поражение. Именно поэтому глава ЧВК "Вагнер" пошел на сделку с Беларусью, считают в Вашингтоне.

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