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"Монстр восстал против создателя": Главы МИД ЕС о Пригожине

Даниил Сотников
49 мин. назад

Министры иностранных дел ЕС предупредили об опасности политической нестабильности в такой ядерной державе, как Россия.

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп БоррельФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Министры иностранных дел Евросоюза ожидают продолжения борьбы за власть и политической нестабильности в России после попытки мятежа Евгения Пригожина. На встрече глав МИД в Люксембурге в понедельник, 26 июня, министры дали понять, что считают ситуацию в Москве непредсказуемой даже после ухода ЧВК "Вагнер", пишет агентство dpa.  

Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что события в России продолжают развиваться и до сих пор не до конца ясно, что происходит в стране. События выходных дней, очевидно, были лишь "одним действием в этой русской драме", подчеркнула она.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал попытку мятежа Пригожина доказательством, что вторжение в Украину подрывает военную мощь России и влияет на политическую систему страны. "Тревожно наблюдать, что такая ядерная держава, как Россия, может войти в фазу политической нестабильности", - сказал он.

"Самый главный вывод такой: войну против Украины развязал Путин, и монстр, сотворенный Путиным в лице "Вагнера", кусает его самого. Монстр восстал против своего создателя", - заключил Боррель.

"Любое ослабление Путина - это тоже угроза"

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что поход Пригожина на Москву показал "трещины" в структуре российской власти. "Маска немного сорвана", - заявил Шалленберг. В то же время министр предупредил о возможных далеко идущих последствиях борьбы за власть в столь крупной ядерной державе, как Россия. "Любое ослабление Путина - это тоже угроза", - подчеркнул он.

"Конечно, в любом авторитарном государстве все кажется очень стабильным до тех пор, пока однажды ничего не перестает быть таковым. Я предполагаю, что в России все так и будет развиваться", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

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