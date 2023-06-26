Мятеж Пригожина ослабил Путина: что дальше? Оценки экспертов

Для наблюдателей кажется бесспорным, что главным проигравшим от мятежа Евгения Пригожина стал президент РФ Владимир Путин. Чего ждать теперь? У экспертов больше вопросов, чем ответов.

Мало кто, даже среди поклонников Владимира Путина, утверждает, что мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер" 24 июня укрепил позиции президента РФ. Все наоборот, уверено большинство экспертов, в том числе опрошенных DW. Также большинство исходит из того, что конфликт между Пригожиным, с одной стороны, и российским президентом, а также Минобороны РФ, не исчерпан и будет иметь последствия, в том числе для будущего политической системы РФ. Но слишком много неясности до сих пор, например, о деталях сделки, которую заключили между собой Пригожин и Путин при посредничестве белорусского правителя Александра Лукашенко, говорят эксперты, чтобы оценить последствия.

Что будет после мятежа Пригожина: несколько сценариев

"Можно утверждать, что Путин совершенно точно потерял позиции, но кто от этого выиграл (в российских элитах. - Ред.) - за это сейчас идет активная борьба и вокруг этого очень много неясного. Нам следует помнить, что такое развитие событий, скорее всего, застало врасплох многих влиятельных игроков в самой России", - сказал DW Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt), специалист по России из университета в Регенсбурге. Между различными центрами силы в российской системе госуправления идет публичная и непубличная "коммуникация", которые могут сильно отличаться друг от друга, предположил Буркхардт.

Фабиан Буркхардт Фото: privat

Размер ущерба для Путина и его системы определится в зависимости от того, чем закончится мятеж, устроенный владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Возможно несколько сценариев, и, по мнению Буркхардта, следует наблюдать сразу за несколькими факторами. Прежде всего, по его мнению, "до сих пор неясно, будет ли прекращено уголовное дело против Пригожина", - говорит эксперт. Во-вторых, о деталях сделки, в результате которой бойцы, подконтрольные Пригожину, развернули свой марш на Москву, до сих пор известно мало.

"Любая договоренность, не только касающаяся ЧВК "Вагнер", а вообще заключенная внутри российских элит, сегодня чрезвычайно хрупкая", - добавил Буркхардт. Тем более, что никто не знает даже, с чьим именно участием сделка была согласована. Он упомянул спекуляции о том, что сделку мог согласовать секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, которым противостоят слухи об участии в сделке губернатора Тульской области Алексея Дюмина. "Ясно одно: мы не знаем, кто и о чем в итоге договорился", - заключил Буркхардт.

Сохранится ли ЧВК "Вагнер" в Беларуси?

Одним из факторов, который повлияет на стабильность системы, является будущее лично Евгения Пригожина и перспективы его частной армии ЧВК "Вагнер", говорят эксперты. В последнем аудиосообщении, опубликованном уже в понедельник, 26 июня, Пригожин выразил уверенность в том, что ЧВК "Вагнер" продолжит существовать, так как лидер Беларуси Александр Лукашенко, по его словам, "протянул руку" и предложил вариант "дальнейшей работы в законной юрисдикции".

Что это значит, неясно, так как ни в РФ, ни в Беларуси нет юридических норм, регулирующих существование частных военных компаний. Дополнительных деталей сделки Пригожин не назвал. Другой информации о будущем его и его армии нет, если не считать публикации издания "Верстка" о том, что в Беларуси уже началось создание лагерей для размещения наемников ЧВК "Вагнер" в расчете на 8000 человек. Неизвестно, продолжат ли ЧВК "Вагнер" свою деятельность на войне РФ с Украиной и на каких условиях.

Герхард Манготт Фото: Celia di Pauli

"Путин вышел со значительным ущербом для себя. И я бы сказал, что Путину сейчас необходимо в этой истории, которая еще не закончилась, - у нас пока промежуточное решение и только первый акт драмы, - доказать, что он неоспоримый лидер, иначе его власть зашатается сильнее", - заметил в интервью DW Герхард Манготт (Gerhardt Mangott), профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии.

Одним из таких "доказательств", по его мнению, может стать ликвидация вышедшего из-под контроля Пригожина. Таким может стать финал конфликта с Пригожиным, если, по словам Манготта, шеф ЧВК "Вагнер" сохранит контроль над своей частной армией и продолжит критику в адрес российского руководства. "Если Пригожин продолжит в том же духе, то Путин обязан сделать то, что - с его точки зрения, я подчеркиваю, - он всегда делает с предателями, а именно, их ликвидировать", - добавил Манготт.

Что будет с Шойгу и Герасимовым?

Судьба ЧВК "Вагнер" может оказать и некоторое влияние на то, останется ли на своем посту глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Оба до сих пор - так, словно захвата штаба армии РФ в Ростове-на-Дону и похода на Москву не было вовсе - никак не появлялись на публике. Опрошенные DW эксперты уверены, что президент РФ едва ли изменит своим "базовым правилам", по выражению Буркхардта, принимать подобные решения "очень консервативно", то есть, с сильной задержкой. "Если он это сделает сейчас, то все скажут, что это Пригожин его вынудил. Он просто не может себе этого сейчас позволить", - считает и Манготт.

С ними согласен другой австрийский эксперт, Вальтер Файхтингер (Walter Feichtinger), бывший бригадный генерал австрийской армии и президент Центра стратегического анализа в Вене. Путин, по его словам, "постарается сделать все возможное для укрепления своих позиций. Но что значит "все возможное"? Прежде всего, он должен продемонстрировать, что он - лидер, так что окружению надо приготовиться к некоторым изменениям", - прогнозирует Файхтингер. Он так же ожидает, что упомянутые им изменения наступят не сразу, а лишь через несколько недель и, по его словам, могут включать не только перестановки в Минобороны и Генштабе армии РФ, но и, шире, в российском руководстве, "только чтобы избежать впечатления, что Пригожин был прав".

"Власть Путина не такая крепкая"

Мятеж Пригожина не поддержал публично никто из высокопоставленных российских лиц, тем не менее многие эксперты обращают внимание на, по их мнению, двусмысленность молчания со стороны значительной части силового блока в России. В минувшую субботу "многие промолчали и не выразили солидарность с Путиным, многие руководители именно силовых структур и спецслужб: Патрушев, Бортников, Нарышкин, Колокольцев", заметил Манготт, который считает это сигналом того, что "власть Путина не такая крепкая, как до войны в Украине".

Манготт видит шансы для Путина в будущем вернуть потерянные позиции, например, за счет успехов в войне с Украиной, но пока президент переживает фазу резкого ослабления, уверен эксперт, "не только в глазах политической элиты в РФ, но и среди части российского населения. Ведь еще утром в субботу он обещает жесткое наказание для предателей, а вечером делает все ровно наоборот", комментирует эксперт.

Непосредственной угрозы для стабильности путинского режима Фабиан Буркхардт не видит, но, по его словам, перестало казаться незыблемым то, что Путин переизберется в следующем, 2024-м году, на президентских выборах. "Это, как в сериалах, мы видели "пилотный выпуск", начало борьбы за наследство "сильного лидера" Российской Федерации. Путин был слаб, как никогда прежде. Для меня очевидно, что Владимир Путин - не тот, кому окажут доверие население и элиты", - заметил Алексей Юсупов, руководитель Российской программы Фонда имени Фридриха Эберта. "Для меня это начало коллапса системы", - заметила в интервью радио Deutschlandfunk соосновательница Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" Ирина Щербакова.

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