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Что пишут о мятеже Пригожина и роли Лукашенко СМИ стран ОДКБ

Анатолий Вайскопф | Башир Китачаев | Эмма Левашкевич
1 ч. назад

Мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России не оставили без внимания международные СМИ. Как прокомментировали эти события в СМИ и соцсетях в Беларуси, Казахстане и Армении - у DW.

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Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону
Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России не оставили без внимания международные СМИ. Медиа в Германии назвали мятеж "ударом по имиджу президента Путина", подчеркнув, что эта попытка "показала слабость российской власти". А как прокомментировали эти события в СМИ и соцсетях в странах-партнерах России по Организации по безопасности и сотрудничеству (ОДКБ)? DW собрала самые заметные комментарии из Беларуси, Казахстана и Армении.

СМИ Беларуси: Лукашенко - "политик-титан" или "вассал Кремля"?

Белорусские пропагандисты после мятежа Евгения Пригожина и заявления Лукашенко о том, что он провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер", сосредоточились на том, как Лукашенко хвалят в России. Собственных редакционных материалов не опубликовали ни государственное информационное агентство "Белта", ни газета администрации президента "Советская Белоруссия".

На сайте "Советской Белоруссии" лишь с утра в понедельник можно было прочитать мнение пропагандиста Александра Шпаковского о том, что в "кризисные моменты Александр Лукашенко" раскрывается еще шире": "Видим, какую роль он сыграл в разрешении кризиса в России, как себя вел в 2020 году. Наверное, это единственный политик в мире такого масштаба".  А "Минская правда" и вовсе назвала Лукашенко "человеком великой мудрости и политиком-титаном", которому  "прогрессивное человечество сейчас стоя рукоплещет", написал в своем комментарии колумнист Юрий Уваров. 

Карикатура Сергея Елкина о том, как Лукашенко спасает Путина от Пригожина
Карикатура Сергея Елкина о том, как Лукашенко спасает Путина от Пригожина Фото: DW

Независимые белорусские СМИ, которые подробно следили за происходящим все выходные, публиковали аналитические материалы. Так, белорусская служба "Радио "Свобода" вспомнила историю знакомства Лукашенко и Пригожина, которое состоялось еще в 2002 году. "Я его так и называю, Женя, - говорил Александр Лукашенко о Пригожине в 2020 году. - У нас с ним наилучшие отношения. Близкие". 

А на "Зеркале" вышли мнения экспертов, в том числе политического аналитика Александра Класковского. Он считает, что, "похоже, Лукашенко в очередной раз сорвал куш, неожиданно выступив миротворцем в конфликте между Пригожиным и Кремлем", однако не исключает, "что Кремль и в этом заговоре просто использует белорусского вассала. Пригожина (если руководствоваться словами Пескова) просто подталкивают к Беларуси, потому что он еще не вышел из-под контроля, и уступать ему стыдно". 

В Казахстане извлекли уроки из мятежа Пригожина

В казахстанских СМИ мятеж Пригожина в России освещали крайне осторожно, в основном цитируя официальную позицию. К 4 часам утра 24 июня практически все ведущие издания Казахстана без каких-либо комментариев обратили внимание на распространенное ФСБ России заявление о возбуждении уголовного дела в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В 11 утра, когда подразделения "Группы Вагнера" уже контролировали Ростов-на-Дону, появилась и первая официальная реакция со стороны казахстанских властей. Посольство Казахстана в России предложило гражданам страны воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт ТокаевФото: picture-alliance/AP Photo

К вечеру пресс-служба президента Казахстана достаточно сухо рассказала о состоявшемся телефонном разговоре Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Кто кому позвонил - не указывалось, но особо были подчеркнуты слова президента Казахстана, что "происходящие события - это внутреннее дело России".

На следующее утро прошло внеплановое заседание Совета Безопасности РК, где также было подчеркнуто, что все "произошедшее в России является ее внутренним делом", при этом "Казахстан является стратегическим партнером России". К этому времени ряд популярных казахстанских изданий подготовили материалы, в которых рассказывалось о том, почему Евгения Пригожина называют "поваром Путина". Так, Ulys Media отметило, что Пригожин "превратился из бизнесмена и зека" в "востребованную медийную персону".

В отличие от СМИ Казахстана, которые следуя политике "Ак-Орды" (резиденция президента Казахстана в Астане - Ред.), старались быть максимально нейтральными в освещении событий в России, казахстанские политологи в соцсетях следовать этим правилам не стали. К примеру, Димаш Альжанов высказал мнение, что Пригожин - это вердикт режиму Путина и российскому государству. "Пригожин наглядно показал миру, что за человек стоит во главе страны и чего стоит его режим", написал в своем Facebook Димаш Альжанов.

Мнением о том, какие выводы должен сделать Казахстан в связи с событиями в России, поделился со своими читателями в сети Telegram Газиз Абишев. Он считает, что "ни в коем случае в стране не должно быть частных боевых подразделений, не встроенных в единую жесткую силовую вертикаль, подчиненную политическим институтам". Схожей точки зрения придерживается и другой казахстанский политолог – Данияр Ашимбаев. "Уроки для Казахстана? Не допускать ни частного, ни полного личного контроля первыми руководителями над спецслужбами и вооруженными силами", - заметил Данияр Ашимбаев.

Что касается роли президента Беларуси Александра Лукашенко в разрешении кризиса в России, то на нее казахстанские СМИ и политологи практически не обратили внимания. За исключением одной детали, что Лукашенко обсудил ситуацию не с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а с Нурсултаном Назарбаевым, который ушел в отставку еще в 2019 году.

В Армении увидели ослабление России

СМИ Армении освещали мятеж Пригожина в нейтральном свете, не сопереживая той или иной стороне. Они, в большинстве своем, заняли ту же выжидательную позицию, что и официальный Ереван. Политические эксперты и обозреватели высказывали озабоченность тем, как дестабилизация в России может отразиться на ситуации в Нагорном Карабахе и Армении.

Особое внимание этой теме было уделено на страницах "Армянской службы Радио Свобода". Политический обозреватель Арег Кочинян в комментарии изданию заявил, что происходящее символизирует ослабление России и дальнейшее снижение ее роли на Южном Кавказе. "С каждым днем ​​Россия все быстрее слабеет и дестабилизируется. Сегодня мы должны думать о разных сценариях развития событий. Честно говоря, мы должны были подумать об этом вчера, а не сегодня", - сказал Кочинян, подчеркнув растущую на этом фоне угрозу со стороны Баку.

Издание Panarmenian, News.am и другие лишь публиковали те же новости, что и многие другие издания в мире. А после окончания мятежа Пригожина, СМИ обратили внимание преимущественно на мнения западных политиков и чиновников.

В статье Вахтанга Сирадегяна в hraparak.am автор сравнивает мятеж Пригожина с походом Наполеона на Москву, а также явно доверяет заявлениям "повара Путина" и его обвинениям в адрес Минобороны, в том числе и тем, что не имеют никаких доказательств. В то же время, Сирадегян считает, что успех мятежа отразился бы на Армении в виде нападения Азербайджана. Другой автор в своей публикации на сайте назвал видеообращение Путина по поводу мятежа "лакмусовой бумажкой", подчеркнув его неуверенность.

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