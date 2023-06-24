Мятеж "Вагнера": Запад пристально следит за событиями в РФ

Зарубежные страны сдержанно реагируют на военный мятеж в РФ, отмечая, что внимательно отслеживают развитие ситуации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк полагает, что "в России все только начинается".

Представители ряда стран Запада заявили в субботу, 24 июня, что их руководство пристально следит за происходящим в России в связи с мятежом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Так, представитель правительства Германии сообщил в ответ на запрос, что Берлине "внимательно наблюдают" за событиями вокруг противостояния властей в Москве с ЧВК "Вагнер", передают агентства Reuters и AFP.

Заместительница официального представителя правительства в Берлине Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) обратила внимание на то, что российский президент Владимир Путин в своем обращении сравнил нынешнюю ситуацию в стране "с 1917 годом". В своем посте в Twitter она назвала "очень интересным" то, что это происходит в "преддверии революции" в России.

Джо Байдена проинформировали о событиях в РФ

Белый дом "следит за ситуацией" в России, президент США Джо Байден проинформирован о развитии событий, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж. "Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий", - говорится в заявлении Ходжа.

Франция по-прежнему сосредоточена на поддержке Украины

Пресс-служба Елисейского дворца, указав, что президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно следит за ситуацией с военным мятежом в России, подчеркнула, что Париж "по-прежнему сосредоточен на поддержке Украины".

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что собрал совещание по поводу событий в РФ. "В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками. Ход событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением", - написал Дуда в Twitter.

Разведка Великобритании в ежедневной сводке называет мятеж Пригожина "самым серьезным вызовом российскому государству за последнее время". "В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности и особенно российской национальной гвардии будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться кризис", - полагают в ведомстве, отмечая, что силы ЧВК "Вагнер" продвигаются в сторону Москвы, не встречая сопротивления.

"Раскол элит слишком очевиден, - уверен советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мятеж ЧВК "Вагнер". - Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный "антиПригожин" (группа Путина и кооператив "Озеро"). В России все только начинается".

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