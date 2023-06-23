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Пригожин заявил, что Украина не собиралась напасть на РФ

Евгений Жуков
21 мин. назад

Администрация президента РФ участвует в "распиливании" Донбасса, Украина не собиралась нападать на РФ, а для договоренностей с Зеленским нужно было лишь "слезть с Олимпа", утверждает глава ЧВК "Вагнер" Пригожин.

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Евгений Пригожин
Евгений ПригожинФото: Lev Borodin/TASS/dpa/picture alliance

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обрушился с небывало резкой критикой на российское руководство, олигархов, администрацию президента и косвенно, не называя имени, - на главу государства Владимира Путина. В видео, опубликованном в пятницу, 23 июня, в Telegram-канале, связанном с его военной компанией, он обвинил российские элиты в масштабной коррупции, а также в развязывании войны в Украине в собственных интересах.

Как и в прежних своих выступлениях Пригожин больше всего нападает на Минобороны РФ и лично на главу ведомства Сергея Шойгу. Так, в получасовой видеозаписи, в сопроводительной записи к которой указывается, что это только первая часть интервью, Пригожин отвергает утверждения Москвы о том, что украинская армия "бомбила 8 лет Донбасс", подчеркивая, что Украина и НАТО не собирались нападать на Россию. По его словам, военное министерство обманывает Путина и общественность, а "война была нужна, чтобы Шойгу получил маршала".

Пригожин: Донбас "распиливался" людьми из администрации президента

Кроме того, глава "Группы Вагнера" настаивает на том, что война была развязана в интересах олигархов - "того клана, который сегодня фактически управляет Россией". По его утверждению, начиная с 2014 года "Донбасс распиливался людьми из администрации президента, спецслужб и привлеченными олигархами, такими как Курченко".  "Эта олигархическая верхушка думает только об одном - как проволочить свое тело как можно дольше и чтобы тело находилось как можно в более хорошем состоянии; это их заболевание мозга", - заявил владелец ЧВК "Вагнер".

Пригожин также отмечает, что, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, он был готов "к любым договоренностям": "Всё, что нужно было сделать, - это слезть с Олимпа, пойти и договориться".

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