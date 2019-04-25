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Выборы президента Украины 2019 года

Публикации по теме

Как проходили выборы главы украинского государства и каковы реакции на них в Украине и в мире.

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Контекст

Корреспондент DW Александра Индюхова беседует с Михаилом Саакашвили

Саакашвили: Зеленский не тот, кто захочет быть чьей-то тенью

Саакашвили: Зеленский не тот, кто захочет быть чьей-то тенью

В полной версии интервью DW с Саакашвили - о кредите доверия к Зеленскому, конфликте с Порошенко и планах политика.
Политика
30 мая 2019 г.
Владимир Гройсман

Рада не поддержала отставку премьер-министра Гройсмана

Рада не поддержала отставку премьер-министра Гройсмана

Отставки правительства Украины требовал президент страны Владимир Зеленский. У парламентариев оказалось другое мнение.
Политика
30 мая 2019 г.
Михаил Саакашвили дает интервью DW

Саакашвили: Зеленский - не олигархический проект

Саакашвили: Зеленский - не олигархический проект

Саакашвили не считает Зеленского зависимым от олигарха Коломойского, а "Слуге народа" прогнозирует большинство в Раде.
Политика
30 мая 2019 г.
Жан-Ив ле Дриан (слева) и Хайко Мас

Хайко Мас надеется на прогресс в урегулировании в Донбассе

Хайко Мас надеется на прогресс в урегулировании в Донбассе

Глава МИД ФРГ Мас вместе с французским коллегой Ле Дрианом встретится в Киеве с новым президентом Украины Зеленским.
Политика
30 мая 2019 г.
Михаил Саакашвили

Партия Саакашвили решила участвовать в выборах в Раду

Партия Саакашвили решила участвовать в выборах в Раду

Участие в парламентских выборах - это обязанность перед избирателями, заявил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.
Политика
29 мая 2019 г.
Президент Зеленский со своими сторонниками

С чем партия Зеленского "Слуга народа" идет на выборы

С чем партия Зеленского "Слуга народа" идет на выборы

Партия президента Зеленского хочет абсолютного большинства в парламенте, но ни партийного списка, ни программы еще нет.
Политика
29 мая 2019 г.
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Мнения

Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Зеленский начал с жесткого клинча с Радой

Сергей Руденко
Комментарий
Политика
20 мая 2019 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Да здравствует политический кризис в Украине?

Сергей Руденко
Комментарий
Политика
17 мая 2019 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

У Святослава Вакарчука прорезался политический "Голос"

Сергей Руденко
Комментарий
Политика
17 мая 2019 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Несистемный Зеленский против системы Путина

Сергей Руденко
Комментарий
Политика
3 мая 2019 г.
Райнхард Фезер

Указ Путина о паспортах - провокация по отношению к Украине

Райнхард Фезер
Гостевой комментарий
Политика
26 апреля 2019 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Путин и Ким Чен Ын хотят разрушить план Трампа по КНДР

Константин Эггерт
Комментарий
Политика
25 апреля 2019 г.