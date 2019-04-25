Выборы президента Украины 2019 года

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Как проходили выборы главы украинского государства и каковы реакции на них в Украине и в мире.
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Контекст
Саакашвили: Зеленский не тот, кто захочет быть чьей-то тенью
Саакашвили: Зеленский не тот, кто захочет быть чьей-то тенью
В полной версии интервью DW с Саакашвили - о кредите доверия к Зеленскому, конфликте с Порошенко и планах политика.
Политика
30.05.2019
30 мая 2019 г.
Рада не поддержала отставку премьер-министра Гройсмана
Рада не поддержала отставку премьер-министра Гройсмана
Отставки правительства Украины требовал президент страны Владимир Зеленский. У парламентариев оказалось другое мнение.
Политика
30.05.2019
30 мая 2019 г.
Саакашвили: Зеленский - не олигархический проект
Саакашвили: Зеленский - не олигархический проект
Саакашвили не считает Зеленского зависимым от олигарха Коломойского, а "Слуге народа" прогнозирует большинство в Раде.
Политика
30.05.2019
30 мая 2019 г.
Хайко Мас надеется на прогресс в урегулировании в Донбассе
Хайко Мас надеется на прогресс в урегулировании в Донбассе
Глава МИД ФРГ Мас вместе с французским коллегой Ле Дрианом встретится в Киеве с новым президентом Украины Зеленским.
Политика
30.05.2019
30 мая 2019 г.
Партия Саакашвили решила участвовать в выборах в Раду
Партия Саакашвили решила участвовать в выборах в Раду
Участие в парламентских выборах - это обязанность перед избирателями, заявил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.
Политика
29.05.2019
29 мая 2019 г.
С чем партия Зеленского "Слуга народа" идет на выборы
С чем партия Зеленского "Слуга народа" идет на выборы
Партия президента Зеленского хочет абсолютного большинства в парламенте, но ни партийного списка, ни программы еще нет.
Политика
29.05.2019
29 мая 2019 г.
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Мнения
Зеленский начал с жесткого клинча с Радой
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
20.05.2019
20 мая 2019 г.
Да здравствует политический кризис в Украине?
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
17.05.2019
17 мая 2019 г.
У Святослава Вакарчука прорезался политический "Голос"
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
17.05.2019
17 мая 2019 г.
Несистемный Зеленский против системы Путина
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
03.05.2019
3 мая 2019 г.
Указ Путина о паспортах - провокация по отношению к Украине
Райнхард Фезер
Гостевой комментарий
Политика
26.04.2019
26 апреля 2019 г.
Путин и Ким Чен Ын хотят разрушить план Трампа по КНДР
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
25.04.2019
25 апреля 2019 г.
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