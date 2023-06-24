Путин сравнил мятеж Пригожина с гражданской войной 1917 года

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором назвал мятеж Евгения Пригожина "ударом в спину" и сравнил с событиями 1917 года.

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, выступил с обращением к гражданам России в связи с мятежом Евгения Пригожина. Путин сравнил его с событиями 1917 года и назвал "ударом в спину".

Свою речь Путин начал с повторения тезисов о том, что против России "направлена вся военная, экономическая, информационная машина Запада". "И потому действия, которые раскалывают наше единство, - это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу", - заявил президент. За всю речь Путин не упомянул имени Пригожина, чей мятеж он сравнил с гражданской войной 1917 года.

"Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге - трагедией гражданской войны", - заявил президент.

Путин: Мы столкнулись с предательством

Мятеж Путин назвал "предательством" и "изменой", поводом для которой стали "непомерные амбиции и личные интересы". "Наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом", - сказал Путин, сообщив, что вооруженные силы и другие государственные органы "получили необходимые приказы".

Путин подтвердил, что в Ростове-на-Дону фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Ситуацию в городе он назвал "тяжелой". "Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов", - добавил президент.

Военный мятеж Пригожина

Мятеж Пригожина начался поздним вечером в пятницу, 23 июня. Владелец ЧВК "Вагнер" обвинил Минобороны РФ и лично министра обороны Сергея Шойгу в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло "много" человек. Минобороны РФ эту информацию отвергло. Пригожин объявил, что ЧВК "Вагнер" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", не уточнив, куда именно они отправились, назвав этот рейд "Маршем справедливости". Позднее ФСБ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня стало известно, что под контролем ЧВК "Вагнер" находятся военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром и штаб Южного военного округа. "Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - сказал Пригожин в разговоре с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило, что ЧВК "Вагнер" заняла все военные объекты в Воронеже. "Все ключевые объекты в Воронеже тоже взяты под контроль, всё как в Ростове", - подтвердил Русской службе BBC источник, близкий к центральному аппарату ФСБ.

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