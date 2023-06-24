Мятеж ЧВК "Вагнер". Пригожин грозит походом на Москву

Под контролем ЧВК "Вагнер" находятся военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром, заявил владелец группировки Евгений Пригожин в субботу, 24 июня. По его словам, в планах ЧВК "блокировать город Ростов" и "идти в Москву".

В Telegram-каналах, связанных с Пригожиным, было опубликовано его видеообращение , записанное из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. "Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нет. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что мы делаем, это взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, пункт управления работает в штатном режиме, ни один офицер не оторван", - заявил Пригожин.

Чуть ранее появилось видео общения Пригожина с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и генералом Владимиром Алексеевым, который накануне призывал ЧВК "Вагнер" остановиться. "Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - сказал Пригожин представителям Минобороны РФ. В ходе беседы он также сообщил, что ЧВК сбили три военных вертолета, и обвинил военных в ударе по автобусу с мирными людьми.

Что произошло за ночь мятежа Пригожина

Накануне вечером Пригожин обвинил российские регулярные войска и лично министра обороны Сергея Шойгу в нанесении удара по лагерям ЧВК "Вагнер", при котором, по его словам, погибло "много" человек. Никакого подтверждения этого удара, кроме слов Пригожина, нет. На опубликованной Telegram-каналами видеозаписи - как утверждается, из лагеря - не видно ни последствий удара, ни каких-либо жертв.

Минобороны РФ практически сразу опровергло все заявления Пригожина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин в курсе ситуации, принимаются "необходимые меры".

Позднее ФСБ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа (cтатья 279 УК РФ). Пригожин объявил, что ЧВК "Вагнер" выдвинулись "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", не уточнив, куда именно они отправились. Около двух часов ночи по московскому времени он объявил, что ЧВК "Вагнер" входит в Ростов. К утру появились кадры с военными, окружившими здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а затем и видео Пригожина внутри. По его словам, участие в мятеже принимают 25 тысяч военных.

Военная техника в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года Фото: Natalya Tishkova/TASS/picture alliance

В российских регионах повышены меры безопасности

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей Ростова-на-Дону "воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома". В Воронежской области отменили все массовые мероприятия, сообщил губернатор Александр Гусев.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе проводят "антитеррористические мероприятия". В Подмосковье были усилены меры безопасности и также проводятся "антитеррористические мероприятия", заявил губернатор Андрей Воробьев.

Издание "Фонтанка" сообщило, что в здание "ЧВК Вагнер центр" в Санкт-Петербург с обысками пришли силовики. Кроме того, люди в масках и с автоматами приехали к Благовещенскому мосту, рядом с которым на набережной находятся отель и ресторан, связанные с Пригожиным, пишет "Фонтанка".

Руководство России пока не комментировало мятеж

Ни Шойгу, ни Герасимов, пока не прокомментировали действия Пригожина. Кремль анонсировал обращение Путина. Президент России Владимир Путин "в ближайшее время" выступит с обращением, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утром 24 июня.

Белый дом "следит за ситуацией" в России, президент США Джо Байден был проинформирован о развитии событий, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж. "Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий", - говорится в заявлении Ходжа.

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