485-й день войны: обострение конфликта Пригожина с МО РФ

Евгений Пригожин обвинил российские элиты в развязывании войны в Украине, а позже заявил о ракетном ударе войск РФ по лагерям "Вагнера". Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против РФ. Наступление Украины продолжается.

На 485-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 23 июня, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российские ракетные и бомбовые удары

Воздушные силы ВСУ в ночь на пятницу уничтожили все ракеты, запущенные с самолетов стратегической авиации ВС России, сообщили ВС ВСУ в Facebook. Согласно публикации, пуски совершались около полуночи из Каспийского моря с четырех бомбардировщиков Ту-95МС, целью атаки был военный аэродром в Хмельницкой области. "Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство - в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

При этом в Хмельницкой области в одном из зданий были выбиты окна и возник пожар в результате падения обломков российских ракет, сбитых во время ночной атаки, сообщили в областной ОВА. По ее данным, обломки ракет также упали в поле у одного из сел и на территории частных домов. Все пожары ликвидированы, пострадавших нет.

Утром российские войска нанесли удар по одному из коммунальных транспортных предприятий в Херсонской области. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате атаки два человека погибли, четыре ранены.

Днем войска РФ нанесли массированный удар по Запорожской области с применением авиабомб и запрещенных кассетных снарядов, сообщил глава ОВА Юрий Малашко. В селе Приморское в результате попадания боеприпаса на территорию остановки транспорта, ранены три человека. "Уходя с транспортной остановки на дачные участки, получили ранения женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Украинское контрнаступление

Украинская армия продолжает наступление на юго-востоке, сообщил в эфире телемарафона представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев: "Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Новоданиловка-Роботино и Малая Токмачка Новопетровка они имели частичный успех". В то же время, по его словам, российские войска активизировали штурмовые действия на востоке, применяя резервы и пытаясь восстановить утраченные позиции.

Украинский военные в Луганской области, фото из архива Фото: Roman Chop/AP Photo/picture alliance

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. На Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области. На Марьинском направлении в районе Марьинки и Победы Донецкой области", - отметил Ковалев.

На юге Украины ВСУ нанесли российским войскам на Таврическом направлении существенные потери, сообщил в своем Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его данным, потери россиян убитыми и ранеными составили три роты. Кроме того, были уничтожены шесть складов с боеприпасами, а также три танка, 14 боевых бронированных машин, БПЛА "Supercam", "Орлан-10" и "Merlin", пять пушек "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С", три самоходные артиллерийские установки (САУ) "Пион", две САУ "Акация" и две гаубицы "Мста-Б".

Подоляк: Ограниченный успех ВСУ - результат нерешительности Запада

Михаил Подоляк Фото: DW

Ограниченный успех украинского контрнаступления, которое началось около трех недель назад, в Киеве объясняют нерешительностью Запада в поставках оружия. "Время, потраченное на убеждение партнеров поставить необходимое вооружение, позволило россиянам построить и расширить оборонительные укрепления", - написал в пятницу в Twitter советник президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, россияне окопались глубже и создали систему минных заграждений, поэтому прорыв линии фронта требует "умного и взвешенного подхода".

"Реальная война - это не голливудский блокбастер. Контрнаступление - не новый сезон сериала на Netflix. Не надо ожидать экшена и запасаться попкорном. Наступательные операции Вооруженных сил Украины продолжаются на ряде направлений. Происходят формирующие операции по подготовке поля боя", - написал он в Twitter.

ВСУ: Основные силы еще не использовались для наступления

Фото: Wikipedia/mil.gov.ua

В свою очередь Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian заявил, что украинская армия еще не использовала основные силы наступательного резерва в ходе нынешнего контрнаступления. По мнению Сырского, миру "следует набраться терпения" по поводу наступления ВСУ, нужно быть готовым к тому, что этот процесс займет время, поскольку с обеих сторон сосредоточено много сил, техники и инженерных препятствий.

"Сейчас мы прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", - сказал он. По его словам, россияне предугадывают самые опасные для себя направления и строят там мощную оборону, которую трудно прорвать.

Пригожин обвинил войска РФ в ударе по позициям ЧВК "Вагнера"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников. "Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ", - заявил Пригожин.

"Следующий шаг за нами", - сказал хозяин частной военной компании. "Я прошу никого не оказывать сопротивление, - говорится в аудиозаявлении, распространенном пресс-службой Пригожина в Telegram. - Те, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза, и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах, желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу".

The Moscow Times: В администрации президента РФ - паника

В свою очередь Минобороны РФ опровергло заявление Пригожина. "Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией",- говорится в сообщении военного ведомства, распространенном вечером в пятницу.

Позже газета The Moscow Times сообщила, что "в администрации президента паника". По ее данным, в России по тревоге начали поднимать подразделения Росгвардии и ФСБ. Президент Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры, сообщил его пресс-секретарь Песков.

Пригожин обвинил российские элиты в развязывании войны в Украине

Ранее в пятницу Евгений Пригожин обрушился с резкой критикой на российское руководство, олигархов, администрацию президента и косвенно, не называя имени, - на Владимира Путина. В видео, опубликованном в Telegram-канале, связанном с ЧВК "Вагнер", он обвинил российские элиты в развязывании войны в Украине в интересах "того клана, который сегодня фактически управляет Россией".

Он также опроверг утверждения Кремля, что украинская армия "бомбила 8 лет Донбасс", и подчеркнул, что Украина и НАТО не собирались нападать на Россию. По утверждению Пригожина, с 2014 года "Донбасс распиливался людьми из администрации президента, спецслужб и привлеченными олигархами".

Как и в прежних своих выступлениях, Пригожин больше всего нападал на Минобороны РФ и лично на главу ведомства Сергея Шойгу. Он заявил, что военное министерство обманывает Путина и общественность, а "война была нужна, чтобы Шойгу получил маршала".

Евросоюз ввел 11-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России из-за ее войны против Украины. В него попали 87 юридических лиц из разных стран мира, в том числе компании из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, которые оказывают прямую поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.

Пакет включает также запрет на транспортировку нефти из РФ по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд в ЕС прицепов и полуприцепов из России, запрет поставок электромобилей, гибридных автомобилей и машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Кроме того, санкции ограничат экспорт в Россию электрокомпонентов и металлов, полупроводниковых материалов, оптических компонентов, приборов для навигации и других предметов.

Кроме того, санкции введены против еще 100 человек и российских компаний, включая представителей высшего военного руководства РФ, лиц, ответственных за ведение войны против Украины, причастных к незаконному вывозу украинских детей в Россию, судей, выносящих политически мотивированные решения против граждан Украины, бизнесменов, пропагандистов, а также российских IT-компаний, предоставляющих критически важную технологию российской разведке, банкам на оккупированной территории Украины и сотрудничающим с российской армией.

В Сенат США внесена резолюция о применении ТЯО в Украине

В Сенате США подготовлен проект резолюции, которая предлагает рассматривать любое применение Россией или Беларусью ядерного взрывного устройства на территории Украины как атаку на НАТО, сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм на совместной пресс-конференции с соавтором резолюции - сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

По его словам, Россия должна учитывать, что применение ядерного оружия в Украине вызовет "массированный ответ со стороны НАТО, и она будет в состоянии войны с НАТО". В своем микроблоге в Twitter Линдси Грэм пояснил, что поскольку применение тактического ядерного оружия или разрушение атомного объекта приведет к радиоактивному заражению в том числе и территории НАТО, Североатлантический альянс должен будет задействовать статью 5 о коллективной безопасности.

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