Бунт ЧВК "Вагнер": ФСБ возбудила уголовное дело

На 485-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий пятницы, 23 июня (время московское).

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В связи с заявлениями основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Он подчеркнул, что "утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований". "Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - заявил НАК.

Путина проинформировали "о ситуации вокруг Пригожина"

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"В администрации президента паника". В России по тревоге начали поднимать подразделения Росгвардии и ФСБ, утверждает The Moscow Times. Президент Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина, предпринимаются все необходимые меры, сообщил его пресс-секретарь Песков.

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Глава военной разведки Украины прокомментировал обострение конфликта Пригожина и Минобороны РФ: "Хрупкая диктатура Путина пала... рашисты начали грызть друг друга за власть и деньги. Пригожин угрожает "идти походом" в Москву. Шойгу, по его словам, скрылся из Ростова, чтобы не стать жертвой в расправе. Случилось то, о чем мы говорили долгое время".

А теперь слово за нашими подготовленными штурмовыми бригадами, которые на плечах захватчиков освободят Украину и те территории, которые захотят быть в составе могущественной, непобедимой и славной нашей страны", - говорится в Telegram-канале Кирилла Буданова.

Минобороны РФ отрицает нанесение удара по ЧВК "Вагнер"

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Минобороны РФ заявило, что информация о нанесении российскими военными удара по позициям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. "Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией",- говорится в сообщении военного ведомства, распространенном вечером в пятницу.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции", - отметили в Минобороны РФ

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Совет ЕС объявил о согласовании на уровне постпредов государств-членов переговорного мандата по законопроекту о поддержке производства боеприпасов с целью наращивания мощностей по выпуску артиллерийских снарядов и ракет, сообщает "Интерфакс".

"Оборонная промышленность ЕС сталкивается с беспрецедентными проблемами, чтобы справиться с новой реальностью и существующими слабыми местами. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь европейской оборонной промышленности производить больше для нашей собственной безопасности, а также в интересах обеспечения способности Украины защитить себя", - заявил министр обороны председательствующей в Совете ЕС Швеции Пол Йонсон.

Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК "Вагнер"

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников. "Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ", - заявил Пригожин.

"Следующий шаг за нами", - сказал хозяин частной военной компании. "Я прошу никого не оказывать сопротивление, - говорится в аудиозаявлении, распространенном пресс-службой Пригожина вTelegram . - Те, кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах, желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу".

Чуть позже появилось еще одно аудиозаявление хозяина ЧВК "Вагнер", в котором утверждается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу "только что трусливо, как баба, убежал из Ростова". "Эта тварь будет остановлена", - сказал Пригожин.

"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - заявил далее хозяин ЧВК "Вагнер", который призвал всех желающих "присоединяться", поскольку "надо заканчивать с этим безобразием".

МИД Израиля ответил Захаровой

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Министерство иностранных дел Израиля ответило официальному представителю МИД России Марии Захаровой, обвинившей Израиль в "поддержке нацизма" в Украине. Представитель МИД Израиля Лиор Хаят опубликовал заявление вTwitter , в котором подчеркивается, что ни одна страна не должна "читать лекции Израилю, его МИД и его дипломатам о том, как хранить память о Холокосте".

Как сообщило радио "Свобода", поводом для выступления Захаровой послужило интервью посла Израиля в Киеве Михаэля Бродского израильскому порталу Iton TV . В нём Бродский заявил, что несмотря на разницу во взглядах евреев и украинцев на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Андрея Мельника, Украина сейчас находится "в поиске своей идентичности, в поиске своих героев". "Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев - это герои, которые боролись за независимость", - сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что в войне России против Украины Израиль поддерживает и будет продолжать поддерживать Украину.

Мария Захарова в своём Telegram-канале напомнила Бродскому об антисемитской политике ОУН и обвинила Бродского в кощунстве.

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На юге Украины ВСУ нанесли российским войскам на Таврическом направлении существенные потери, сообщил в своем Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его данным, потери россиян убитыми и ранеными составили три роты. Кроме того, были уничтожены шесть складов с боеприпасами, а также три танка, 14 боевых бронированных машин, БПЛА "Supercam", "Орлан-10" и "Merlin", пять пушек "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С", три самоходные артиллерийские установки (САУ) "Пион", две САУ "Акация" и две гаубицы "Мста-Б".

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в пятницу в Калининграде обсудил с российскими официальными лицами вопросы обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. "Встреча в нужное время", - написал Гросси в Twitter, не назвав подробностей.

Запорожская атомная электростанция расположена на оккупированной РФ украинской территории недалеко от линии фронта и в прошлом несколько раз попадала под обстрел. Москва и Киев обвиняют друг друга в попытке спровоцировать там ядерную катастрофу. Так, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Россия заминировала электростанцию и планирует совершить там теракт. Москва, в свою очередь, обвиняет Украину в прицельном обстреле АЭС.

Россия обратилась к МАГАТЭ с просьбой предпринять конкретные шаги для предотвращения обстрелов ядерного объекта украинскими войсками, сообщил "Росатом" по итогам переговоров в Калининграде. На прошлой неделе Гросси посетил Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку после разрушения плотины Каховской ГЭС.

В ООН требуют расследовать использование Россией иранских дронов

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Россия не использует беспилотники иранского производства на войне против Украины и не видит смысла и юридических оснований для расследования этого вопроса в ООН, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. "Уже не в первый раз мы слышим обвинения в использовании иранских дронов на Украине, мы категорически не согласны с ними, обвинения безосновательны", - сказал он.

Ранее, как сообщила американская постпред Линда Томас-Гринфилд, США, Франция, Великобритания, Албания и Украина в совместном заявлении призвали генсека ООН Антониу Гутерреша провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, что касается БПЛА. Обломки сбитых ВСУ беспилотников Shahed иранского производства были многократно обнаружены в Украине. Войска РФ используют их для ударов по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры.

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В ходе нынешнего контрнаступленияукраинская армия еще не использовала основные силы наступательного резерва, заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian. "Сейчас мы прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", – сказал он. По его словам, россияне предугадывают самые опасные для себя направления и строят там мощную оборону, которую трудно прорвать. По мнению Сырского, миру "следует набраться терпения" по поводу наступления ВСУ, нужно быть готовым к тому, что этот процесс займет время, поскольку с обеих сторон сосредоточено много сил, техники и инженерных препятствий.

Войска РФ построили понтонную переправу рядом с Чонагрским мостом

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Российские войска построили понтонную переправу через Сиваш после украинского удара по Чонгарскому мосту, соединяющему аннексированный Россией Крым с оккупированной частью Херсонской области, сообщил в Telegram проект Радио "Свобода" "Схемы". Понтонная переправа видна рядом с мостом на снимках спутника Planet Labs от 23 июня. Обстрел моста был совершен днем ранее. По Чонгарскому мосту российская армия поставляет технику и боеприпасы на фронт на юге Украины.

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Россия использует специально обученных морских млекопитающих для защиты бухты Севастополя в аннексированном Крыму, где находится база Черноморского флота, сообщила британская разведка в своем обзоре за 23 июня. Согласно спутниковым снимкам, помимо четырех рядов сетей и бонов на выходе из бухты увеличилось количество вольеров, в которых могут находиться дельфины, обученные противостоять водолазам противника, говорится в обзоре.

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В Белгородской области с начала мая от обстрелов ВСУ пострадало 89 компаний, сообщил замгубернатора региона Дмитрий Гладский. По его словам, из прекративших работу предприятий 11 являются крупными. Они остановились "по факту нанесения материального ущерба", или из-за проблем, связанных с "нанесением ущерба инфраструктуре, например, энергетической либо коммунальной", сказал он. При этом чиновник выразил озабоченность состоянием "Завода премиксов №1" в Шебекинском районе, которому нанесен "самый большой ущерб". Завод производил около 60% лизина (кормовых добавок для всех видов животных, птицы и рыбы. - Ред.) в России.

Carlsberg Group продает российский бизнес

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Carlsberg Group 23 июня подписала соглашение о продаже российского бизнеса -компании "Балтика", говорится в официальном сообщении датского пивоваренного концерна. Сделка подлежит одобрению регулирующих органов в России, поэтому сроки окончательного ее завершения остаются неопределенными, отмечается в сообщении. Carlsberg заявил о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года. Тогда он приостановил инвестиции и экспорт в РФ, отказался от рекламы на российском рынке и прекратил выпускать здесь пиво под своим флагманским брендом Carlsberg. "Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами в России.

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Россия в ответ на 11-й санкционный пакет ЕС расширила список представителей стран Евросоюза и евроинститутов, которым запрещен въезд в РФ. В заявлении МИД России, опубликованном на его сайте, отмечается, что Москва считает пакет рестриктивных мер, принятых странами Евросоюза 23 июня, "нелегитимным, подрывающим международно-правовые прерогативы СБ ООН".

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым... запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

В частности, в список вошли представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждане стран Евросоюза, причастные к оказанию военной помощи Украине, представители европейских институтов, ответственные за введение санкций против России, и ряд парламентариев стран ЕС. Фамилии включенных в "черный список" в российском внешнеполитическом ведомстве не уточнили.

Новые санкции ЕС против российских чиновников, военных и губернаторов

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В 11-м пакете санкций Евросоюза штрафные меры наложены на 71 российского чиновника, журналиста, предпринимателя и военного. Среди них - замминистра обороны Татьяна Шевцова, "министр культуры" Крыма Татьяна Манежина, а также губернаторы ряда российских регионов: Краснодарского края (Вениамин Кондратьев), Воронежской области (Александр Гусев), Ставропольского края (Владимир Владимиров), Камчатки (Владимир Солодов) и Магаданской области (Сергей Носов).

Среди военных под санкции попали начальник Главного штаба Сухопутных войск Александр Лапин, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, командующие войсками Центрального военного округа Андрей Мордвичев, Южного военного округа - Сергей Кузовлев, Западного военного округа - Евгений Никифоров.

Кроме того, в санкционный список попали сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс, а также сыновья экс-генпрокурора Юрия Чайки - Игорь и Артем Чайка. Под санкциями оказался политолог Сергей Караганов и ведущий Первого канала Михаил Леонтьев.

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В оккупированном российскими войсками Геническе Херсонской области прогремел взрыв, пишут местные Telegram-каналы. На публикуемых в соцсетях видеозаписях и фотографиях виден поднимающийся столб дыма. По данным местных жителей, в городе были слышны два взрыва.

"Глава" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские силы нанесли удар "по жилым кварталам Геническа и Скадовска". По его словам, предположительно, были выпущены четыре ракеты Storm Shadow.

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Ограниченный успех украинского контрнаступления, которое началось около трех недель назад, в Киеве объясняют нерешительностью Запада в поставках оружия. "Время, потраченное на убеждение партнеров поставить необходимое вооружение, позволило россиянам построить и расширить оборонительные укрепления", - написал в пятницу в Twitter советник президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, россияне окопались глубже и создали систему минных заграждений, поэтому прорыв линии фронта требует "умного и взвешенного подхода".

Наступление украинских войск продолжается на ряде направлений, а командование ВСУ опирается исключительно на военную науку и здравый смысл, заявил Михаил Подоляк.

"Реальная война - это не голливудский блокбастер. Контрнаступление - не новый сезон сериала на Netflix. Не надо ожидать экшена и запасаться попкорном. Наступательные операции Вооруженных сил Украины продолжаются на ряде направлений. Происходят формирующие операции по подготовке поля боя", - написал он в Twitter.

Россияне нанесли удар по Запорожью

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Российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области. По словам главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрия Малашко, удар днем 23 июня нанесен с применением авиабомб и запрещенных кассетных снарядов. В селе Приморское в результате попадания боеприпаса на территорию остановки транспорта, ранены три человека. "Уходя с транспортной остановки на дачные участки, получили ранения женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина", - говорится в сообщении руководителя ОВА.

Хроника событий 22 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 июня 14.00 - 23.59 >>>

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