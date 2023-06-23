Удар по мосту в Чонгаре и наступление ВСУ: что изменилось

Впервые с российского вторжения в Украину поврежден Чонгарский мост, соединяющий Крым и оккупированные Россией районы юга Украины. Что это изменит в планах ВСУ в этом регионе?

Чонгарский мост должен был взлететь в воздух 24 февраля 2022 года, когда началось масштабное российское вторжение в Украину. Он был заминирован, но не взорван, а первая дыра в нем появилась спустя более чем год - рано утром в четверг, 22 июня. Российские источники сообщили, что Чонгарский мост был атакован предположительно предоставленными Украине западными ракетами, никто не пострадал. Мост получил повреждения, движение по нему остановлено и перенаправлено по другому маршруту - через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".

Чонгар - ближайший путь из Крыма в Мелитополь

В первые дни вторжения российская армия использовала стратегически важный Чонгарский мост для быстрого продвижения из аннексированного Крыма в Херсонскую и Запорожскую области. Как так получилось и кто виноват - до сих пор один из самых болезненных вопросов для украинского руководства. Следствию еще предстоит дать на него ответ. Теперь армия Украины ведет масштабное контрнаступление, одна из целей которого - отвоевать утерянные тогда территории.

Российская военная колонна в Армянске, 24 февраля 2022 года Фото: Sergei Malgavko/ITAR-TASS/imago images

Чонгарский мост важен, потому что это кратчайший маршрут снабжения российской группировки на запорожском направлении из Крыма. Именно там идут тяжелые бои и ожидается основное направление украинского наступления - на оккупированный Мелитополь - с целью разрезать сухопутный коридор из России в Крым. В Украине и на Западе считают, что создание этого коридора было одной из главных целей российского вторжения.

Альтернативы снабжения армии РФ

Другой вариант - через Перекопский перешеек, шириной от семи до девяти километров. Украинские источники пишут, что этот путь из Крыма в Мелитополь примерно на 100 километров длиннее, а его пропускная способность ниже, чем через Чонгар. Кроме того, этот путь более рискованный, так как он ближе к территории на правом берегу Днепра, который контролируют Вооруженные силы Украины.

В перспективе есть еще третий вариант - через косу Арбатская стрелка, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Но эта коса длиной более 100 километров узкая - от примерно 300 метров до восьми километров. Россия собирается построить по ней новый маршрут в Крым, но Украина, похоже, уже начала к ней пристреливаться. В июне участились сообщения о ракетных обстрелах в Геническом районе.

После Чонгара - Крымский мост?

Кадры дыры в бетонном покрытии Чонгарского моста напомнили многим удары по Антоновскому мосту в Херсоне летом 2022 года, которые в итоге сделали его непригодным для использования и среди прочего заставили российскую армию уйти с правого берега Днепра.

Однако вывод из строя Чонгарского моста, похоже, пока рано называть переломом в украинском контрнаступлении. Полностью перекрыть снабжение российской группировки из Крыма ВСУ вряд ли смогут. Кроме того - остаются маршруты по сухопутному коридору и по Азовскому морю. Там в июне тоже участились удары по железнодорожным узлам и портам - в Мариуполе и Бердянске. Некоторые обозреватели считают, что только удары по Крымскому мосту могут радикально нарушить снабжение российской группировки в Крыму, а следовательно - и на юге Украины.

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