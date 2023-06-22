Удар по Чонгарскому мосту и другие итоги 484-го дня войны

На 483-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 22 июня, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

ВСУ не опровергли причастность к удару по Чонгарскому мосту

Чонгарскиймост между аннексированными Крымом и Херсонской областью поврежден из-за обстрела. "Глава" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что обстрел велся ракетами Storm Shadow, о поставках которых в Украину Великобритания объявила в начале мая. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не стал отрицать причастность ВСУ к удару, но и прямо не заявил о причастности Киева к нему. "Сейчас продолжается работа, и она будет продолжена. Это планомерная работа сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях", - заявил Юсов в ходе общенационального телемарафона.

Более конкретно высказались в ВСУ. "Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что не позволит потом в таком состоянии врагу быть против нас. Сейчас логистика будет подорвана, возможности ее пополнять будут минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное состояние врага, но и на физическое и материальное", - заявила в эфире телемарафона руководитель пресс-центра оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк.

Зеленский: Россия готовит теракт на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что, по данным разведки, "Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции", который должен привести к выбросу радиации. Он напомнил, что радиация не знает государственных границ "и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра". "Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам - каждому в мире. Все подтверждения. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка - все страны, абсолютно все, должны это знать", - подчеркнул Зеленский, добавив, что никаких терактов на атомных станциях "никогда и нигде не должно быть" и на этот раз "не должно быть, как с Каховкой": "Мир предупрежден, значит, мир может должен действовать".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины "очередной ложью", сославшись на недавний визит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станцию, которые якобы дали "высокую оценку" состоянию дел. В свою очередь в МАГАТЭ опровергли слова спикера Кремля. Как отмечено в отчете организации, мины находятся не только по территории объекта, но и в пределах периметра станции. "Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции очень хрупкая", - заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Шмыгаль: Украина освободила 113 квадратных километров своей территории

ВСУ в ходе продолжающегося контрнаступления освободили 113 квадратных километров украинской территории, включая восемь сел, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины. "Это огромная территория", - подчеркнул он и призвал наблюдателей к терпению. "Контрнаступление - это серия военных операций: частично наступательных, частично оборонительных. Иногда тактические перерывы необходимы", - сказал украинский премьер. По его словам, продвижение ВСУ замедляют и минные поля, созданные российской армией. "Мы не будем тратить жизни наших солдат так же, как это делает Россия, - подчеркнул Шмыгаль. - Мы будем проводить очень тщательно продуманные наступательные операции. Вот почему это может занять время".

Россия вновь по ночам обстреливает Украину

Российские войска ночью 22 июня нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Повреждены частные дома и инфраструктура. Также ночью был трижды обстрелян из артиллерии Никополь. Жертв и раненых нет, указал в Telegram-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Той же ночью над Одесской областью были сбиты три БПЛА Shahed. Об этом сообщила руководительница пресс-центра оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона. По ее словам, критических попаданий и жертв нет.

Под обстрелы также попали Кривой Рог, Харьковская область и Херсон.

Шойгу пообещал Путину сформировать резервную армию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал Владимиру Путину к концу июня "сформировать резервную армию". "Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков - в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии", - заявил министр на совещании президента РФ. По утверждению Шойгу, "пять полков сформированы уже более чем на 60%", речь, по его словам, идет "и о личном составе, и о технике". Он также сообщил, что по прямому контракту набраны уже 114 тысяч человек, "и плюс к этому 52 тысяч - это добровольцы". "В сутки на контракт в среднем поступает 1336 человек, это фактически каждые сутки получаем полк", - сказал министр.

Шольц призвал НАТО укрепить боеспособность Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за предоставление Украине всеобъемлющих гарантий безопасности, но подчеркнул, что считает преждевременным ее вступление в альянс до окончания войны. "Мы должны трезво смотреть на текущую ситуацию", - отметил Шольц в правительственном заявлении. Киев "сам сказал, что о членстве в НАТО не может быть речи, пока Россия ведет войну против Украины. Вот почему я предлагаю, чтобы мы сосредоточились в Вильнюсе (на июльском саммите НАТО. - Ред.) на том, что сейчас является абсолютным приоритетом, а именно на укреплении реальной боеспособности Украины", добавил канцлер ФРГ.

По его словам, НАТО в сотрудничестве со странами "Группы семи" (G7) и Евросоюзом разрабатывает "эффективные и долгосрочные обязательства в области безопасности". Это позволит "оказывать устойчивую военную поддержку Украине, в том числе современным западным оружием. И в то же время укрепить экономическую устойчивость Украины в ее оборонительной борьбе против российской агрессии", подчеркнул Олаф Шольц.

Россия внесена в "список позора" ООН

ООН внесла Россию в "список позора" за убийства детей в Украине. Как напомнил глава администрации президента Украины Андрей Ермак, по данным ООН, в 2022 году Россия убила 136 детей. Были покалечены еще 518 детей и совершено 480 нападений на школы и больницы. В 91 случае украинские дети использовались в качестве "живого щита". "Хочу отметить, что Россия похищает украинских детей и продолжает убивать в 2023 году. Путин является военным преступником, как и все его окружение вместе с террористами, командирами и исполнителями преступных приказов", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

ПАСЕ приняла резолюцию о политических последствиях агрессии РФ против Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о политических последствиях агрессии России против Украины. Резолюция призывает страны-участницы Совета Европы, которые являются членами НАТО, поддержать членство Украины в Североатлантическом альянсе, а также поддерживает "формулу мира" Киева и приветствует создание Реестра убытков, причиненных агрессией РФ. Кроме того, ПАСЕ осуждает разрушение Каховской дамбы и подтверждает, что российское руководство "безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭСс целью шантажа". В документе содержится призыв продолжать работу по созданию международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также усиливать санкционное давление и международную изоляцию РФ.

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