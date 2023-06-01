Война, день 463-й: Удары по Белгороду и Шебекино

На 463-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Обстрелы Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о многочисленных обстрелах региона за минувшие сутки. В городе Шебекино в результате обстрела из РСЗО "Град" загорелось общежитие и повреждено здание городской администрации. По данным РИА "Новости", после обстрелов в Белгородской области госпитализированы 11 человек - четверо в тяжелом состоянии.

По словам Гладкова, в Белгородском районе зафиксировано 5 прилетов. "Все пришлись на село Щетиновка, по которому били артиллерией. Обошлось без пострадавших и разрушений", - написал он в Telegram. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, пострадал житель села Веселая Лопань. В Валуйском горокруге зафиксировано 11 прилетов, пострадавших нет, но повреждения получили шесть домовладений и линия электропередачи. В Волоконовском районе из миномета и ствольной артиллерии обстрелян хутор Старый, пострадавших и разрушений нет.

Еще 57 прилетов зафиксировано в Грайворонском горокруге. "47 минометными снарядами обстреляно село Козинка, семь минометных снарядов выпущено по пункту пропуска, три - по Горьковской т/а. В селе Козинка различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях, одном административном здании, одном магазине", - отмечается в сообщении Гладкова. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка.

Взрыв в Белгороде

Сообщается также о взрыве в Белгороде. "По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставлен во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Поврежден один автомобиль", - сообщил Вячеслав Гладков. По данным Baza, причиной взрыва на улице Щорса стал дрон. Кроме того, проверяется информация о падении еще одного беспилотника в Белгороде в районе улицы Кутузова. Гладков позднее сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он в Telegram.

Между тем Минобороны России сообщило, что армия и пограничники ФСБ предотвратили новую попытку прорыва границы с украинской стороны, которую назвали "попыткой киевского режима провести террористический акт" в районе города Шебекино Белгородской области. По данным оборонного ведомства, около 3:00 "украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками", предприняли попытку пересечь границу. Как утверждают в Минобороны, российские военнослужащие отразили три атаки украинских формирований. По информации российского оборонного ведомства, украинская сторона при попытке прорвать госграницу в Белгородской области потеряла более 50 человек. "Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Между тем Управление делами президента РФ планирует построить новое бомбоубежище на территории московской Центральной клинической больницы (ЦКБ), соответствующая информация размещена на портале госзакупок 26 мая. Заявленная начальная стоимость закупки - 35 млн рублей. В документе сообщается о строительстве "защитного сооружения гражданской обороны", в нем предусмотрены операционные и другие помещения медобслуживания. Работы по адресу ул. Маршала Тимошенко, д. 15 должны быть завершены 20 декабря.

Российские обстрелы Украины

В Киевской области в ночь на 1 июня сбиты все десять ракет "Искандер", запущенных российскими войсками, сообщил Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ). "Ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены", - говорится в сообщении Генштаба. Число раненых в Деснянском и Днепровском районах Киева увеличилось до 14 человек. Девять из них госпитализированы, еще пять получили помощь на месте.

За последние дни вооруженные силы Украины приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении, заявил "Украинской правде" командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. "В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыва вражеских намерений", - отметил Сырский. По его словам, российские силы изменили формат операции на Бахмутском направлении, в связи с чем там отмечается временное затишье.

Военная помощь Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что королевство начнет обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 "так скоро, как только возможно". "Думаю, что это существенный шаг для того, чтобы гарантировать возможность самостоятельной обороны Украины, в том числе на долгосрочную перспективу", - заявил он на саммите Европейского политического сообщества в Молдове. По словам Рютте, обучение будет проводиться совместно с Данией, Бельгией и Великобританией, а также при поддержке других стран.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) не удовлетворил запрос Киева о поставке крылатых ракет Taurus. "Мы очень осторожно относимся к этому, и я всегда давал это ясно понять. И пока в этой позиции ничего не поменялось", - заявил он в Федеральном ведомстве по управлению персоналом бундесвера в Кельне. По словам Писториуса, окончательного решения по вопросу передачи крылатых ракет Киеву пока не принято.

Большинство немцев по-прежнему негативно относится к возможности поставок западных истребителей Украине. Лишь почти каждый четвертый (28 процентов) одобряет такие поставки, две трети респондентов (64 процента) по-прежнему против, свидетельствуют данные опроса, проведенные социологическим институтом infratest dimap. По-прежнему сдержанно относятся жители Германии и к поставкам немецких вооружений Украине. Лишь 14 процентов считают, что Германия поставляет Киеву недостаточно оружия. Четверо из десяти (43 процента) считают германскую помощь достаточной, а более трети (37 процентов) - даже чрезмерной. Результаты опроса показывают, что в сравнении с мартом немцы стали еще прохладнее относиться к поставкам немецкого оружия Украине.

Дискуссии о приеме Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что 2023-й является годом для решений и призвал предоставить на саммите НАТО в Вильнюсе "четкое приглашение Украины к членству, а также гарантии безопасности на пути к членству в НАТО". Кроме того, по словам украинского президента, осенью необходимо "четкое положительное решение" о вступлении Украины в ЕС. "Готовим и саммит мира, который направит мировое большинство к реализации нашей формулы мира. И это глобальная потребность. Время наступило, и сомнения должны исчезнуть", - заявил он на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

"У России нет права вето на прием новых членов НАТО", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров иностранных дел стран-членов организации в столице Норвегии Осло. По его словам, все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна быть принята в альянс. Когда война в Украине закончится, необходимо принять меры для гарантии того, чтобы российская агрессия больше не повторилась, подчеркнул Столтенберг.

Канцлер Олаф Шольц не оставил Украине надежд на скорое приглашение вступить в НАТО. Глава германского правительства пояснил в четверг вечером после саммита Европейского политического сообщества (ЕПГ) в Молдове, что даже после прекращения российской агрессии быстрое принятие этой страны в Североатлантический альянс не гарантировано. "Существуют очень четкие критерии для вступления", - отметил Шольц. По его словам, это, в частности, включает в себя отсутствие у страны-кандидата пограничных конфликтов. Отвечая на вопрос об иных возможных гарантиях безопасности для Украины после окончания войны, Шольц сказал, что они должны быть такими, чтобы Украина была защищена от угрозы нападения и в то же время была стабилизирована. Кроме того, гарантии безопасности должны быть серьезно восприняты не только Украиной, но и всеми остальными.

Двери НАТО открыты для новых членов, заявила, в свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), отметив, в то же время, что НАТО "не может говорить о новом членстве в разгар войны".

Евросоюз будет оказывать Украине поддержку до тех пор, пока Россия не покинет ее территорию, заявила в интервью DW председатель Европарламента Роберта Метсола. "Это не конфликт между двумя странами, а одна страна вторглась в другую и заняла часть ее территории", - подчеркнула Метсола. Говоря о планах ЕС увеличить объемы оборонного производства, чтобы направить в Украину 1 млн артиллерийских снарядов, она пояснила: "Есть два аспекта. Во-первых, Украина получит помощь, в которой нуждается. Во-вторых, страны ЕС смогут увеличить объемы производства для собственных нужд, потому что, как мы видим, расходы на оборону за последние несколько лет выросли".

Трибунал по расследованию преступлений России

В Сенате США обсудили возможность создания международного трибунала по расследованию преступлений в ходе российского вторжения в Украину, в первую очередь - само преступление военной агрессии, сообщило "Радио "Свобода". Большинство участников слушаний в сенатском комитете по международным делам поддержали принципиальную идею создания трибунала, не связанного с Международным уголовным судом (МУС), уже расследующим военные преступления в Украине. МУС не ведет расследование преступления агрессии как такового, отмечается далее. По мнению представителя администрации США по взаимодействию с международными юридическими организациями Бет ван Шаак, такой трибунал может стать наиболее важным судебным процессом со времен Нюрнбергского процесса.

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