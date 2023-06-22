МАГАТЭ: Ситуация с безопасностью на ЗАЭС крайне нестабильна

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) планирует возобновить откачку воды, которая все еще остается доступной, несмотря обмеление Каховского водохранилища в результате подрыва плотины Каховской ГЭС в начале июня, говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации в среду, 21 июня.

Сохранение и восполнение запасов воды

В течение последних двух недель крупнейшая в Европе АЭС получала необходимую ей для охлаждения воду из сбросного канала близлежащей Запорожской теплоэлектростанции (ЗТЭЦ), отделенного от водохранилища. В связи с этим уровень воды в канале снижается на 10 сантиметров в день и в настоящее время составляет около 17 метров. Предполагается, что вода в этом канале будет обеспечивать охлаждение реакторов АЭС в течение многих недель, утверждает МАГАТЭ.

"Запорожская АЭС принимает меры по максимальному сохранению и восполнению запасов воды", - говорится в заявлении Гросси, который посетил станцию на прошлой неделе, чтобы оценить все более сложную ситуацию с ядерной безопасностью.

Опасная военная обстановка и недостаток резервного питания

В то время как АЭС борется с проблемой водоснабжения, военная обстановка становится все более напряженной на фоне сообщений об украинском контрнаступлениив этом регионе, подчеркивается в документе. МАГАТЭ, по данным организации, увеличило свое присутствие на ЗАЭС для контроля за соблюдением пяти основных принципов защиты станции во время военного конфликта, озвученных Гросси в Совете Безопасности ООН в конце мая.

Кроме того, в дополнение к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, ЗАЭС по-прежнему зависит от единственной действующей линии электропередачи внешнего электроснабжения, необходимого ей для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности, по сравнению с четырьмя линиями до началароссийского вторжения в Украину. У ЗАЭС по-прежнему не хватает резервного питания на случай повторного отключения этой линии.

Мины вокруг АЭС и на ее территории

МАГАТЭ известны сообщения о минах, установленных вблизи пруда-охладителя. Во время визита Рафаэля Гросси мин на объекте обнаружено не было. Однако МАГАТЭ известно о предыдущих установках мин за пределами периметра станции, о чем агентство ранее сообщало, а также в определенных местах на территории станции. Как утверждали сотрудники службы безопасности станции, мины предназначались для оборонительных целей, говорится в документе.

"Наша оценка заключалась в том, что, хотя наличие любого взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно затронуты. Мы внимательно следим за этим вопросом", - сказал Гросси.

"Ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС крайне нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усугубила серьезные трудности для этой крупной атомной электростанции", - отмечается в заявлении. Организация призвала все стороны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, призванные предотвратить ядерную аварию.

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