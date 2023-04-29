Пожар на нефтебазе в Крыму и другие события 430-го дня войны

В Севастополе уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами, заявили в Киеве. В Умани завершили поисково-спасательную операцию, в результате удара РФ по многоэтажке убиты 23 человека, в том числе 6 детей.

На 430-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в пятницу, 28 апреля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Пожар в Севастополе

Ранним утром субботы появились сообщения о крупном пожаре в аннексированном РФ Крыму. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о возгорании резервуара с топливом в Казачьей бухте, возникшем, по предварительной информации, из-за попадания БПЛА. "Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4-й класс, по пострадавшим информация уточняется", - говорится в сообщении. Открытое горение было ликвидировано к полудню. В тушении огня пришлось задействовать силы пожарных Севастополя и Крыма, а также ресурсы Черноморского флота. Затем Развожаев заявил, что причиной пожара, по всей видимости, стало попадание в резервуары двух беспилотников.

Позже пожар в Крыму прокомментировали власти Украины. В Севастополе уничтожено более десяти резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ, их общая емкость - около 40 тысяч тонн, заявил изданию "РБК-Украина" представитель ГУР украинского Минобороны Андрей Юсов. Он назвал пожар "божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей". Жителям Крыма Юсов рекомендовал "в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами".

Разбор завалов в Умани

В Умани продолжали разбирать завалы обрушившегося подъезда девятиэтажки, пострадавшего от попадания российской ракеты. После завершения поисково-спасательной операции министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате российского ракетного удара погибли 23 человека, в том числе шестеро детей: трое мальчиков (полутора, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Две женщины считаются пропавшими без вести. 17 человек удалось спасти из-под завалов. По словам замминистра здравоохранения Сергея Дуброва, на стационарном лечении в городской больнице Умани остаются пять пострадавших, в том числе одна пациентка с тяжелой черепно-мозговой травмой находится в отделении интенсивной терапии.

Российский государственный телеканал "Россия 1" показал в эфире снимок разрушенного российской ракетой многоквартирного дома в Умани, выдав его за последствия удара "киевских формирований по Донбассу". Внимание на то, что сюжет об "обстреле Донбасса" проиллюстрирован кадром из украинской Умани, обратил канал "Настоящее время".

В Украине - президенты Чехии и Словакии

Президент Чехии Петр Павел, приехавший в Украину накануне вместе со своей коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой, посетил Днепр и встретился с украинскими переселенцами, потерявшими жилье в результате российского вторжения. "Из-за войны многие украинцы потеряли свои дома. Около 200 тысяч из них нашли убежище в Днепре", - написал он в Twitter, добавив, что гуманитарная помощь является одним из основных направлений деятельности Чешской Республики в регионе. Ранее Павел объявил, что Чехия откроет консульство в Днепре и будет заниматься восстановлением Днепропетровской области Украины.

В свою очередь президент Словакии приехала в Черниговскую область. Зузана Чапутова побывала в Ягодном и Ивановке, где осмотрела местные школы, "подвал одной из которых стал застенком, а другой - убежищем для местных жителей", сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. "Словами не описать ужасы российской оккупации в Ягодном: 367 человек содержались в подвале школы, 11 человек погибли. Преступления против человечности - это сознательное решение посеять страх и страдания. Мы должны помочь восстановить справедливость и привлечь к ответственности за все военные преступления, совершенные в Украине", - написала Чапутова в Twitter.

Ход боевых действий

В вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ указывается, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где было отражено более 40 атак, наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. В течение суток российские силы нанесли по Украине, по информации украинского Генштаба, 1 ракетный и 29 авиационных ударов, а также произвели около 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава оккупантов, были сбиты два российских БПЛА типа "Shahed-136/131", один разведывательный дрон типа "Орлан-10" и еще один беспилотник неустановленного типа, сообщает командование ВСУ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов, два средства ПВО, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника, отмечается в сводке.

В результате обстрела российскими войсками одного из пограничных сел Черниговской области Украины погиб 63-летний мужчина, ранения получил 14-летний подросток, сообщило местное управление Нацполиции. Ребенок был эвакуирован и передан медикам. Из-за обстрела оказались повреждены дома и хозяйственные постройки, обесточен ряд населенных пунктов, отмечается в сообщении.

По данным украинского оперативного командования "Север", в течение дня российские войска восемь раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей из различных видов вооружения - предположительно, из САУ калибром 152 мм, минометов и ствольной артиллерии.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что дал поручение проработать пути эвакуации населения в случае массированного обстрела региона российскими войсками. По его словам, РФ в последние дни усилила обстрелы "не только Херсонщины, но и всей Украины". В видеообращении Прокудин рассказал, что были "определены безопасные маршруты выезда автотранспорта из населенных пунктов, места временного жительства людей, обеспечение их лекарствами, едой и всем необходимым". Также составляются списки маломобильных граждан, которые не могут самостоятельно добраться к местам сбора, и многодетных семей, живущих рядом с линией соприкосновения, отметил глава ОВА.

В "администрации" оккупированной РФ Новой Каховки сообщили, что этот город Херсонской области Украины и расположенные рядом населенные пункты подверглись мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Информации о возможных пострадавших и разрушениях там не привели. Об обстреле со стороны Украины заявил также губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела жители села Новая Таволжанка, где снаряд попал во двор нежилого дома, и еще четырех населенных пунктов остались без электроэнергии.

Зеленский анонсировал важные шаги по созданию трибунала

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные шаги для создания трибунала по РФ, которые должны быть приняты в начале мая. "Следующая неделя будет довольно важной с точки зрения именно нашей борьбы за справедливость для украинцев, то есть за наказание для государства-террориста и всех его военных преступников. Мы готовим несколько важных, мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии. И чтобы ускорить поражение государства-террориста", - заявил он в вечернем видеообращении. Зеленский подчеркнул, что "Украине и миру недостаточно только того, чтобы Россия была слабой", необходимо полное привлечение к ответственности за все, что она совершила.

Германия планирует произвести для Украины 250 тысяч снарядов

Германия планирует произвести 250 тысяч снарядов калибра 155 мм для Украины, написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это четверть от общего объема боеприпасов, которые Европейский Союз намерен поставить Киеву. В министерстве обороны Германии изданию отказались прокомментировать данную информацию. В то же время FAZ полагает, что изготовлением снарядов займется концерн Rheinmetall. Неназванный представитель компании из Дюссельдорфа сообщил газете, что в настоящее время предприятие может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, из них 350 тысяч - в Европе. В перспективе Rheinmetall, по его словам, может нарастить производство до 600 тысяч снарядов в год.

Власти Орловской области вслед за Курской и Белгородской областями решили отменить массовые мероприятия на майские праздники, сообщил губернатор Андрей Клычков. "По итогам совещания, в соответствии с позицией правоохранительных органов, принято решение не проводить в 2023 году митинг с участием трудовых коллективов 1 мая, а также отменить проведение 9 мая парада, вечернего концерта на площади Ленина и салюта", - цитирует главу региона "Интерфакс".

Смотрите также: