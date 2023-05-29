Покинувшие РФ зарубежные компании вывели 36 млрд долларов

Иностранные инвесторы, ушедшие из России, за год вывели из страны около 36 миллиардов долларов, продав свой бизнес, сообщает агентство РИА "Новости" в понедельник, 29 мая, со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

Эксперт проанализировал данные Центробанка, согласно которым с марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже активов покинувшими РФ фирмами. При этом лишь 20 процентов из них избавились от активов стоимостью выше 100 миллионов долларов. "В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала… на уровне 36 миллиардов долларов", - указал Осадчий.

ЦБ РФ: Многие зарубежные компании сохраняют возможность вернуться

ЦБ ранее заявлял, что в национальных масштабах влияние продажи зарубежными инвесторами российских активов на отечественный рынок ограничено. Это связано с тем, что значительная часть таких сделок предполагает сохранение необходимых лицензий и патентов. Кроме того, многие из ушедших компаний оставляют возможность вернуться, пояснял регулятор.

Иностранные инвесторы начали уходить из России в прошлом году после начала войны в Украине, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным, и расширения странами Запада в ответ на нее антироссийских санкций.

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