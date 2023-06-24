Евгений Пригожин - кем был "повар Путина" и шеф ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин - осужденный преступник в молодости, затем - удачливый питерский ресторатор, лично обслуживавший встречу президентов РФ и США, владелец самой крупной частной военной компании (ЧВК) и "фабрики троллей" и, наконец, тот, кто бросил вызов военному руководству РФ и лично Владимиру Путину. Спустя два месяца после того, как Пригожин 23-24 июня устроил военный мятеж в России, Пригожин вместе с руководителем ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным, судя по всему, погиб в результате крушения принадлежащего ему частного лайнера Embraer, как подтвердили в Росавиации. DW вспоминает путь Пригожина - вплоть до сегодняшнего дня.

Питерский бизнесмен с хот-догами, создатель первой ЧВК в России

У 62-летнего Евгения Пригожина уже в молодости были серьезные проблемы с законом: он дважды судим. Первый раз - условно, второй раз в возрасте 20 лет Пригожин был приговорен к 13-летнему тюремному сроку за мошенничество, кражу, разбой и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Еще в СССР он отсидел в общей сложности порядка 9 лет, выйдя на свободу в 1990 году. В перестройку в родном Ленинграде/Санкт-Петербурге Пригожин начал заниматься бизнесом по продаже хот-догов, затем - открывать элитные рестораны. Известность он получил в 2002 году, когда его заведение New Island в Санкт-Петербурге выбрал российский президент Владимир Путин для встречи с тогдашним главой администрации США Джорджем Бушем-младшим.

Фото, давшее Пригожину славу "повара Путина" Фото: Misha Japaridze/AP/picture alliance

Контакты с властями у бизнесмена постепенно расширялись: его группа компаний "Конкорд" стала заниматься поставками питания для школ, а также личного состава Минобороны РФ и высших должностных лиц страны. За это Пригожина прозвали "повар Путина". В конце нулевых годов в российском оборонном ведомстве возникла идея создания частной военной компании, организовать которую предложили именно Пригожину. К такому выводу пришло в своем расследовании издание The Bell, сославшись на источники в российском Минобороны.

Первые свидетельства деятельности ЧВК "Вагнер" были зафиксированы украинскими спецслужбами в мае 2014 года в Донбассе. Наемники воевали на стороне пророссийских сепаратистов и действовавших под их прикрытием частей Минобороны РФ. В 2015 году о деятельности первой в России ЧВК - тогда еще под именем "группы Вагнера" - написало издание "Фонтанка". Как тогда, так и сегодня ЧВК "Вагнер" это неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Наемничество в РФ до сих пор под запретом. Тем не менее с 2015 года ЧВК "Вагнер" начала "работать" в Сирии, а с осени 2017 года Пригожин стал расширить зоны деятельности своей частной армии на Африку. В общей сложности, в настоящее время западные спецслужбы фиксируют активность наемников Пригожина не менее, чем в десяти африканских странах.

Взлет ЧВК "Вагнер"

Долгое время Пригожин отрицал всяческую связь с ЧВК "Вагнер" и даже судился с журналистами, которые утверждали обратное. И это несмотря на то, что с 2018 года именно за причастность к деятельности этой компании Пригожин был внесен в санкционные списки США. Но была и другая причина - в активы Пригожина к тому времени входила известная "фабрика троллей" - контора по рассылке фейковых или пропагандистских сообщений в социальных сетях.

"Вагнеровцы" в Мали Фото: French Army/AP/picture alliance

По-настоящему известной и публичной фигурой Пригожин стал после начала полномасштабной войны России против Украины, тогда же он перестал скрывать связь с ЧВК "Вагнер" и "фабрикой троллей". За короткий промежуток времени Пригожин приобрел широкую известность, степень которой сложно оценить точно из-за отсутствия независимой социологии в России. В ходе войны в РФ началось фактическое признание ЧВК "Вагнер". Пригожину, очевидно, с согласия Кремля разрешили набирать наемников в российских тюрьмах среди осужденных. Одновременно государственные СМИ в России все чаще допускали упоминания о ЧВК "Вагнер", призывы вступать в эту структуру, так и не одобренную никакими законами. В городах страны появились билборды с рекламой компании, наемников начали привлекать к проведению пропагандистских "уроков о важном" в российских школах.

Если до начала войны численность ЧВК "Вагнер" оценивалась примерно в 2500 человек, то уже осенью-зимой 2022-2023 годов оценки доходили до 50 тысяч. Пригожин в тюрьмах стал рассказывать о том, что в распоряжении ЧВК оказались тяжелая артиллерия и самолеты. Российское руководство доверило наемникам необязательно важный с военной, но явно значимый с политической точки зрения участок фронта под украинским Бахмутом (в России его называют по-старому Артемовском - Ред.).

Пригожин выходит из тени, или Казнь кувалдой

Пиком публичного взлета Пригожина стало его появление в образе военного руководителя, готового жесточайшим образом расправляться с "пятисотыми", то есть теми, кто бежит с поля боя, и с "предателями". 13 ноября 2022 года связанные с ЧВК "Вагнер" телеграм-каналы распространили видео убийства кувалдой завербованного российского заключенного Евгения Нужина, ранее сдавшегося в украинский плен, а затем, очевидно, обмененного на украинских военнопленных. Пригожин не дистанцировался однозначно от этого видео, а позже кувалда от его имени были отправлена в адрес Европейского парламента.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону у штаба Южного военного округа Фото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

В январе 2023 года "вагнеровцы" заявили, что взяли контроль над украинским Соледаром, подчеркивая, что сделали это без помощи войск Минобороны РФ. Пригожин все чаще стал выступать публично, комментируя события на фронте и открыто жалуясь на проблемы со взаимодействием между его наемниками и министерством обороны из-за отсутствия поддержки и дефицита боеприпасов. Пригожин в течение нескольких месяцев прошел метаморфозу от циничного военачальника до того, кто в России готов говорить неприятную правду и открыто и в самой резкой форме критиковать руководство страны за неэффективность.

До мятежа конфликт с Минобороны достиг апогея 5 мая 2023 года, когда Пригожин в нецензурных выражениях в одном из видео на фоне убитых бойцов ЧВК "Вагнер" закричал: "Шойгу, Герасимов, где, с…ка, боеприпасы?". Пригожин вынес конфликт на уровень лично главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Метаморфоза Пригожина: правдоруб и новый Стенька Разин

В качестве ответа на критику Пригожина Минобороны РФ потребовало от всех частных военных формирований к 1 июля подписать контракт с ведомством и тем самым войти в его непосредственное подчинение. Пригожин отказался это делать, а вечером 23 июня фактически объявил о начале вооруженного мятежа.

Евгений Пригожин в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону 24 июня 2023 года Фото: Prigozhin Press Service/AP Photo/picture alliance

Из еще недавно героя (Путин, по данным СМИ, тайным указом вручил Пригожину медаль "Героя России" в 2022 году - Ред.), с которым регулярно выражали солидарность прокремлевские военкоры, Пригожин в течение нескольких часов стал предателем и бунтовщиком. Верховный главнокомандующий РФ Путин в срочном видеообращении утром 24 июня назвал действия Пригожина и его наемников авантюрой, мятежом и "ударом в спину" и пригрозил жестким ответом со стороны государства. ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по обвинению в организации вооруженного мятежа.

Тем удивительнее было то, что Пригожин не был арестован после мятежа, а, наоборот, лично общался Путиным, при этом уголовное дело против было якобы закрыто. "ЧВК Вагнер" сначала продолжил свою работу, хотя часть личного состава перебазировалась в Беларусь. Наконец, всего лишь за день до авиакатастрофы Евгений Пригожин записал и выложил видео из Африки, в котором выразил уверенность в продолжении деятельности его ЧВК на африканском континенте.

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