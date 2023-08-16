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В Беларуси зарегистрировано юрлицо "Группа "Вагнер"

Жан Рофе
1 ч. назад

Согласно государственному регистру юрлиц и ИП Минюста Беларуси, ООО "Группа "Вагнер" займется "образовательной деятельностью". Однако ее адрес совпадает с предполагаемым расположением в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер".

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Совместные учения белорусских войск и наемников ЧВК "Вагнер" (20 июля 2023 года)
Совместные учения белорусских войск и наемников ЧВК "Вагнер" (20 июля 2023 года)Фото: Voyentv TV/TASS/dpa/picture alliance

В Беларуси появилось "образовательное" общество с ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер", пишут российские информагентства в среду, 16 августа. Сведения о компании внесены в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Беларуси.

Согласно данным регистра, это ООО зарегистрировано Осиповичским райисполкомом 3 августа 2023 года в деревне Цель. Рядом с этой деревней находится лагерь частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", куда после неудавшегося в России мятежа были перемещены наемники.

По этому же адресу ранее была зарегистрирована компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", учредителем которой заявлено российское ООО с таким же названием, а ее руководителем - основатель ЧВК "Вагнер" и бизнесмен Евгений Пригожин. Эта компания, как сообщалось, будет заниматься "управление недвижимым имуществом".

Основной деятельностью "Группы "Вагнер" заявлена образовательная

Основным и единственным видом деятельности "Группы "Вагнер" заявлены "Прочие виды образования, не включенные в другие группировки". Этот подкласс, согласно белорусскому законодательству, включает образование, которое не может быть классифицировано по уровням образования, а также учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы водных спасателей и выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.

Уставной капитал ООО, как пишет белорусское издание "Зеркало", составляет 200 белорусских рублей (около 70 евро). Собственником компании указан гражданин России Максим Петров, отмечает издание.

Передислокация "вагнеровцев" в Беларусь

После попытки мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня было объявлено, что глава компании Евгений Пригожин "уйдет" в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

В середине июля министерство обороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании "ВоенТВ", в котором рассказывалось об "учебных местах" в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают "вагнеровцы".

Позднее Минобороны также сообщало, что проведет совместные учения с ЧВК "Вагнер" близ границы с Польшей. Член "совета командиров" ЧВК с позывным Маркс заявлял, что всего в Беларусь приедут до 10 000 наемников. По оценкам мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", сейчас на территории страны могут находиться 4000-4500 боевиков ЧВК "Вагнер".

Из-за перемещения сил ЧВК Польша, Литва и Латвия усиливают охрану своих границ с Беларусью, закрывают часть погранпереходов и увеличивают военное присутствие там.

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