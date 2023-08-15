Латвия мобилизует пограничников для охраны восточной границы

Госпогранслужба Латвии объявила о мобилизации сотрудников из-за притока нелегальных мигрантов на границе с Беларусью и "быстро нарастающих гибридных угроз".

Государственная пограничная служба Латвии объявила о дополнительной мобилизации сил для укрепления восточной границы. Привлечение дополнительных сотрудников началось во вторник, 15 августа, сообщается на сайте ведомства.

Решение было принято в связи с "быстро нарастающей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе", а также с "возросшей вовлеченностью белорусских властей в организацию потока нелегальных иммигрантов", говорится в сообщении. В Госпогранслужбе уточнили, что только за последние сутки было выявлено 96 попыток незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Предоставление ежегодных отпусков сотрудникам Госпогранохраны прекращено, а пограничники, находящиеся в отпуске, отозваны на службу, указывается далее. Ведомство также запросило дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.

Приток нелегальных мигрантов в ЕС через Беларусь

В 2021 году тысячи нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии прибыли через Беларусь к границам Польши, Латвии и Литвы. Эксперты и лидеры стран Евросоюза возложили ответственность за организацию притока нелегалов на режим правителя Беларуси Александра Лукашенко, обвинив его в использовании мигрантов для политического торга.

С началом полномасштабного военного вторжения России в Украину начался новый виток миграционного кризиса на границах Беларуси со странами ЕС. Кроме того, обеспокоенность Польши, Латвии и Литвы вызвала переброска в июле в Беларусь боевиков частной военной компании "Вагнер". В частности, премьер Польши Матеуш Моравецкий предположил, что российские наемники под видом белорусских пограничников будут помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Евросоюза. Моравецкий добавил, что и сами боевики ЧВК будут пытаться проникнуть в Польшу, выдавая себя за нелегальных иммигрантов и тем самым создавая дополнительные риски.

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