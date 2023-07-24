Зачем Путин и Лукашенко угрожают Польше "вагнеровцами"?

Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что ЧВК "Вагнер" "просится на Запад". Что это значит, стоит ли воспринимать его слова всерьез, и почему Польша стала новым врагом для РФ и Беларуси?

В минувшие выходные Александр Лукашенко побывал с двухдневным рабочим визитом в России. В Санкт-Петербурге он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи они стали обсуждать Польшу и желание "вагнеровцев" дойти до Варшавы и Жешува. Что это может означать и что об этом думают аналитики из Беларуси и Польши?

О чем говорили Путин и Лукашенко?

"Польскую тему" Владимир Путин затронул еще в пятницу, 21 июля. Выступая на заседании Совбеза РФ, он изложил свое видение истории Польши и стал рассказывать, что сегодня польские лидеры "под натовским зонтиком" хотят напрямую вмешаться в конфликт в Украине и забрать себе западные области соседней страны. В представлении президента РФ подобные "мечты" у Польши есть и в отношении Беларуси.

В лагере под Осиповичами могут находиться 3,5 тысяч наемников Фото: Planet Labs PBC/AP Photo/picture alliance

На встрече 23 июля Путин и Лукашенко развили эту тему. Время от времени поглядывая на записи в блокноте, Александр Лукашенко рассказал, что наемники из ЧВК "Вагнер", которые разместились в Беларуси, "начали нас напрягать" и "проситься на Запад". "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", - процитировал Александр Лукашенко якобы слова наемников.

На встречу он также захватил карту - о "переброске вооруженных сил Польши к границе Союзного государства". "Одна из бригад нашла свое место в 40 км от Бреста. Карту я покажу, мы это все видим. Вторая - за чуть больше 100 км от Гродно перебрасывается. В Жешуве активизируется аэродром, куда американцы и другие перебрасывают технику. И затем она перебрасывается на территорию Польши", - подсматривая в записи, перед камерами проинформировал Путина Лукашенко.

Что это было?

Политический аналитик Валерий Карбалевич считает, что главной темой переговоров между Путиным и Лукашенко все же были перспективы размещения ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси. Угрозы в адрес Польши разыграли как спектакль, кульминацией которого стало выступление Лукашенко, говорит аналитик: "Дескать, "вагнеровцы" рвутся в Польшу, но я их не пускаю, я их держу. Это был главный сюжет, ради которого, собственно, его и показали широкой публике".

Эксперт Финского института международных исследований Григорий Нижников обращает внимание на то, что во время общения перед камерами Александр Лукашенко использовал блокнот с записями, в которые периодически посматривал. В таком формате это для него нетипично, отмечает Нижников. "Я бы сказал, что это все было написано, как по сценарию. Когда через два дня после мятежа Пригожина Лукашенко понесло и он наговорил с три короба, ему, вероятно, дали нагоняй из Москвы, и сейчас он говорит в рамках, которые, вероятно, ему были установлены Кремлем", - говорит эксперт.

Почему началась вербальная атака на Польшу?

Аналитики уверены, что Польша стала новым лицом "коллективного врага России" из-за ее поддержки Украины: через Польшу идут поставки военной техники, именно Польша настаивает на новых санкциях в отношении России, а также является активной сторонницей интеграции Украины в ЕС и НАТО. "Польша граничит с Беларусью и Украиной. Если говорить об угрозе со стороны ЧВК "Вагнер", то применять ее в отношении США, Германии или Франции странно: они далеко. В отношении Литвы и Латвии? Ну, они небольшие, а вот Польша - достойный враг", - рассуждает Валерий Карбалевич.

Евгений Пригожин во время мятежа в Ростове-на-Дону Фото: AP/picture alliance

Кроме того, таким образом Путин пытается продемонстрировать российской аудитории, "как ловко он снова всех переиграл", добавляет аналитик. "В связи с пригожинским мятежом Путин получил достаточно тяжелую травму. Он предстал перед широкой публикой как слабак, который вынужден договариваться о перемирии с тяжеловесом. После этого ему было важно использовать этот самый инструмент против своих противников. То есть, вот ЧВК "Вагнер", который создал проблему для России, и теперь его переместили на территорию Беларуси, чтобы угрожать Польше. Вот как "ловко" Путин избавился от своей проблемы и использовал ее против врага".

Но, в первую очередь, угрозами в адрес Польши Россия пытается снизить ее поддержку Украине, считают эксперты. "Осенью в Польше состоятся парламентские выборы. Думаю, и Путин, и Лукашенко стремятся повлиять на эти выборы, пусть даже через угрозы, чтобы избиратель мог качнуться в "правильную" сторону, к тем силам, которые во время избирательной кампании говорят, что роль Польши в войне неправильная, что нужно от этого отходить, чтобы предотвратить Третью мировую войну", - уверен Григорий Нижников.

Пиар-акция Кремля

Валерий Карбалевич называет разыгранную во время встречи "сценку" пиар-акцией. "Это больше информационная атака и шантаж, чем реальная угроза. Потому что "вагнеровцы" пока находятся далеко от польской границы, по оценкам западной разведки, на территории Беларуси их всего около 3,5 тысяч. Заявляется о планах перебросить до 10 тысяч, но все равно это не то количество, которое может нести реальную угрозу”.

Кроме того, Карбалевич сомневается, что Пригожин и наемники из ЧВК сегодня готовы выполнить любой приказ Путина: июньские события показали, что это достаточно самостоятельная структура, "которая вписывается в какие-то авантюры только тогда, когда ей это выгодно".

Григорий Нижников считает, что угроза "вагнеровцев" атаковать Польшу - это страшилка, которая работает только в том случае, если не применять ее. "Если ЧВК "Вагнер" сегодня вдруг нападет на Польшу, от него потенциально вообще ничего не останется", - уверен старший научный сотрудник Финского института международных отношений.

А что если угрозу попробуют реализовать?

Григорий Нижников говорит, что в таком случае результат будет непредсказуемым, поскольку это будет атака на страну НАТО. Спрогнозировать его сложно: в истории альянса пятую статью договора (по ней нападение на одного участника НАТО является агрессией против всех членов) применяли только однажды, после 11 сентября 2001 года.

Действия ЧВК "Вагнер" в отношении Польши, в первую очередь, скажутся на Лукашенко Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

"На месте Лукашенко я бы поостерегся направлять в сторону Польши наемников из ЧВК "Вагнер", поскольку Кремль от них сразу отречется. Соответственно, ответ будет в ту сторону, откуда пришла угроза - из Беларуси. То есть, это может привести к военной интервенции в Беларусь. Я не думаю, что Лукашенко, когда он читает по бумажке, а Путин ехидно сдерживает улыбку, всерьез рассчитывает, что это случится. Но если все-таки произойдет, как раз Александр Лукашенко будет первой жертвой этой авантюры", - считает Григорий Нижников.

Как на угрозы реагируют в Польше?

После того, как Владимир Путин озвучил свою довольно спорную интерпретацию польской истории, в МИД Польши был вызван посол России, ему вручили ноту протеста. "Он получил замечание, что российские власти искажают историю, что занимаются враждебной пропагандой, обвиняют Польшу в намерениях, которых у Польши нет. И это, конечно, нужно делать, высказывать резкое несогласие. Но слишком глубоко и долго Польша не должна оправдываться, поскольку таких намерений - захватывать Украину или Беларусь, у нас нет. Мы готовимся только к обороне, - говорит Камиль Клысиньский, эксперт Центра восточных исследований в Польше.

По его мнению, наемники ЧВК "Вагнер" не станут атаковать Тересполь или Кузницу - пункты пропуска на польско-белорусской границе: для этого у них нет тяжелого вооружения и техники. Но само присутствие наемников в Беларуси создает риски для Польши. "Но, прежде всего, это риски для Лукашенко, и он это понимает, - уверен Камиль Клысиньский. - 23 июля он сказал на встрече с Путиным, что "вагнеровцы" готовятся к экскурсии в Польшу. Мы их сюда не приглашаем, но примечательно, что Лукашенко сказал это как упрек, замечание или даже просьбу к Путину, что надо что-то делать с этой группировкой в Беларуси, потому что Лукашенко не хочет держать их у себя. Я не сторонник версии, что он рад их размещению на территории Беларуси. Это большой риск и вызов. Лукашенко хочет контролировать все, особенно в силовом секторе. А тут появляются опытные наемники, которых контролировать сложно". И Лукашенко, и Путин знают это, говорит Клысиньский. По его словам, "это была их главная тема обсуждения. Потому что удержать "вагнеровцев" на месте, с их навыками, с их, мягко выражаясь, специфическим образом жизни очень сложно. И это самый главный вызов: как избавиться от ЧВК "Вагнер" в Беларуси?"

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