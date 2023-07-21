Сахащик о "Вагнере" у границы с Польшей: Ситуация нехорошая

Министерство обороны Беларуси сообщило, что ЧВК "Вагнер" будет неделю тренироваться у на полигоне "Брестский" - недалеко от Польши. С чем это связано, рассказал в интервью DW Валерий Сахащик.

С момента прибытия наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь, проправительственные СМИ и Telegram-каналы страны почти ежедневно сообщают о совместных тренировках. Сперва, по сообщениям Минобороны Беларуси, речь шла о занятиях с подразделениями территориальных войск под Осиповичами (в центре страны). Но уже 20 июля появилось сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнер" и белорусские военные отрабатывают "учебно-боевые задачи" на полигоне "Брестский" - недалеко от границы с Польшей.

Всего, по данным мониторингового проекта "Беларускі гаюн", к вечеру 19 июля в Беларусь прибыли около 3 тысяч наемников. В самой ЧВК заявляли, что в страну будет переброшено до 10 тысяч человек.

О том, какие угрозы это перемещение несет для соседних стран, и о том, кого именно тренирует ЧВК "Вагнер" в Беларуси, DW поговорила с Валерием Сахащиком, представителем Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности. В 90-е Сахащик командовал 38-й брестской десантно-штурмовой бригадой, сейчас находится в Украине, где создал десантно-штурмовую роту в составе одной из бригад десантно-штурмовых войск этой страны.

DW: Представляет ли угрозу перемещение "вагнеровских" групп фактически на границу с Польшей и какую?

Валерий Сахащик: Я уверен, что это является угрозой для соседей - для Украины и стран Европы. Никто нам не скажет правду, сколько их (боевиков - Ред.) будет, какие они задания будут выполнять. Насколько я знаю - такие разговоры ходят в высоких военных кругах - Беларусь "подарили" Пригожину, сейчас он действует независимо от воли Лукашенко. Никто у Лукашенко ничего не спрашивает, таким образом повышают уровень его зависимости от Кремля, и в любой момент Путин может сделать все, что угодно с Беларусью. Можно только прогнозировать, какие задачи будут выполнять "вагнеровцы". Я считаю, что это будет приблизительно так: вероятно, будут совершать провокации против Украины, вероятно, будут пробовать спровоцировать новый миграционный кризис на границе Польши, Литвы, может, Латвии, будут перекидывать группы мигрантов, может, дадут им оружие, может, пойдет какое-то количество "вагнеровцев" с ними в Европу, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Или контроль и управление тактическим ядерным оружием будут отданы Пригожину, ведь это интересная опция для Путина: если будет использовано ядерное оружие, сказать: "А я не знаю, кто это сделал".

Ситуация очень нехорошая для соседей и для народа Беларуси, в первую очередь. Мне это очень не нравится.

- "Вагнеровцы" в Беларуси, на ваш взгляд, подчиняются не Лукашенко, а Путину?

- Я уверен в этом.

- Каждый день белорусские госканалы выкладывают информацию про "вагнеровцев", министерство обороны публикует видео с ними. Зачем это пропаганде?

- Чтобы напугать. Сейчас главная цель - напугать мировую общественность, чтобы все думали, что невозможно ничего сделать с Россией, нельзя ее победить, будут появляться и множиться все новые и новые угрозы, будут показывать, что надо садиться за стол переговоров и соглашаться с Путиным.

- Есть ли у вас информация, кто именно, какие войска с белорусской стороны тренируются с ЧВК "Вагнер"?

- На полигоне "Брестский" (у границы с Польшей) была 38-я десантно-штурмовая бригада. Думаю, что, в первую очередь, в Беларуси "вагнеровцы" будут принимать участие в подготовке сил специальных операций, сил специального назначения системы МВД, может, после уже - общевойсковых частей ВС Беларуси.

- Как к "вагнеровцам" относятся белорусские военные, может ли возникнуть конфликт?

- Конфликта я не прогнозирую. Знаю, что много военных против прихода ЧВК "Вагнер", как и против размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Но у нас, к сожалению, на протяжении почти 30 лет шла такая селекция управляющих кадров в Вооруженных силах, что нет там ни одного генерала, который мог бы встать и сказать: нет, мы этого не допустим, это против интересов Беларуси. Все будут склонять голову и говорить: да, есть, сделаем. Хотя в душе большинство не согласны.

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