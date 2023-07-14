Инструкторы ЧВК "Вагнер" в Беларуси и итоги 506-го дня войны

На 506-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 14 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Российские обстрелы Украины

За минувшие сутки российские силы выпустили по территории Украины одну зенитную управляемую ракету и 17 иранских беспилотников "Shahed", из которых 16 были уничтожены ПВО, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Кроме того, армия РФ нанесла 43 авиационных удара и совершила 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. О погибших в результате обстрелов не сообщалось.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что один дрон попал в предприятие в Кривом Роге. "Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три изуродованы. Разбитая спецтехника. Зацепило транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - рассказал Лысак.

Один человек погиб в результате обстрела российского приграничного села

В результате обстрела приграничного поселка Белая Березка в Брянской области погибла женщина 1939 года рождения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Еще три человека, в том числе 16-летний подросток получили ранения. "Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз, добавив, что в результате обстрела также произошло возгорание трех жилых домов.

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В Курской области ночью упал и взорвался беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, никто из жителей не пострадал, критически важные объекты не повреждены, а в одном из многоквартирных домов посечены фасад и остекление. Глава Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что накануне рядом с областным центром силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата.

Боевики ЧВК "Вагнер" работают военными инструкторами в Беларуси

Минобороны Беларуси сообщило, что боевики ЧВК "Вагнер" прибыли в страну. Кроме того, на белорусским телеканале "ВоенТВ", связанном с Минобороны страны, вышел репортаж, посвященный их работе в качестве инструкторов. По словам авторов сюжета, на военном полигоне под Осиповичами представители ЧВК "Вагнера" проводят занятие для белорусских военнообязанных из подразделений территориальной обороны и "передают им свой боевой опыт". Авторы сюжета утверждают, что лагерь под Оспиовичами, о котором ранее писали СМИ, построен как раз для белорусских военнообязанных.

Пентагон: ЧВК "Вагнер" прекратила активность в Украине

В Пентагоне сообщили о прекращении активности подразделений ЧВК "Вагнер" в Украине. "На данном этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо существенное участие в поддержке боевых действий в Украине", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, большая часть сил ЧВК по-прежнему остается в оккупированных Россией районах Украины.

Погранслужба Украины: Почти все российские военные покинули Беларусь

Россия вывела из Беларуси почти всех своих военнослужащих, заявил на брифинге представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. "Количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", - указал он.

Демченко не исключил ввода новых подразделений сил РФ на белорусскую территорию в будущем. Однако пока "мы такого не фиксируем", подчеркнул представитель украинских пограничников. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов также сообщил президенту Зеленскому, что угроза вторжения из Беларуси отсутствует.

Зерновая сделка: Эрдоган примет Путина в Анкаре в августе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовится принять президента России Владимира Путина в августе для обсуждения продления зерновой сделки. По словам Эрдогана, "Анкара и Москва едины во мнении по вопросу продления зерновой сделки".

Информационные агентства по-разному интерпретировали слова Эрдогана, часть из них сообщили о якобы данном Путиным согласии на продление сделки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не делали никаких подобных заявлений. "Нет. Мы на этот счет ничего не заявляли", - сказал он.

С начала вторжения в Украину статус военных инвалидов в РФ получили больше 5 тыс. человек

С начала российского вторжения в Украину больше 5100 россиян получили статус инвалида вследствие военной травмы, следует из данных федерального реестра инвалидов, внимание на которые обратило издание "Медиазона". Количество людей в реестре растет рекордными темпами: за май в нем появилось 279 новых человек, а за июнь - 322 человека. Прошлый пик был в апреле 2023 года - 232 новых человека. При этом реестр не показывает количество тяжелораненых на фронте в реальном времени, поскольку оформление инвалидности занимает несколько месяцев, отмечает "Медиазона".

WP: США на саммите НАТО изучали возможность отозвать приглашение Украине

Чиновники США на саммите НАТО рассматривали возможность отказаться от "приглашения" Украины в альянс в коммюнике после публичной критики со стороны украинского президента Владимира Зеленского, пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на источники. Высказывания украинского лидера привели делегацию из Соединенных Штатов в ярость, уточняет один из собеседников WP. По данным издания, высокопоставленные участники саммита вели неофициальные переговоры о возможной реакции НАТО и в итоге договорились, что сохранят согласованные формулировки коммюнике.

Зеленский утром 11 июля раскритиковал страны Североатлантического альянса за "слабость" из-за неопределенности по вступлению Украины в НАТО. Глава украинского государства отметил, что тем самым сохраняется "возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией". Москва получает "мотивацию и дальше продолжать свой террор", подчеркнул украинский президент.

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