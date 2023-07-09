Исследование: потери РФ в Украине за 15 месяцев - 47 тысяч

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 июля.

На 502-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий понедельника, 10 июля (время московское).

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Турция не выдвигала никаких условий Киеву по возвращению командиров обороны Мариуполя, заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар в эфире "Радио Свобода".

В то же время, по словам посла, позиция Турции объясняется ее желанием усилить таким образом позиции на международной арене. Боднар рассказал, что переговоры по освобождению командиров продолжались несколько месяцев. И к этому процессу был задействован "весь дипломатический авангард президента Зеленского".

Между тем глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил ТАСС, что решение Анкары вернуть в Украину командиров "Азова" и поддержка стремления Украины вступить в НАТО "свидетельствуют о том, что Турция превращается из нейтральной страны в недружественную".

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Украина не получит приглашения в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в правительстве Германии. "Время для конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО еще не пришло", - заявил собеседник агентства.

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В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе несколько стран альянса ведут "лихорадочные" переговоры по подготовке декларации о гарантиях безопасности для Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Целью переговоров является создание "зонтика" для всех стран, которые готовы оказывать Украине постоянную военную помощь. США, Германия Великобритания и Франция несколько недель обсуждали этот вопрос с Киевом, а также обратились к другим союзникам по НАТО и "большой семерке".

"По сути, это гарантия для Украины, что мы будем в течение очень долгого времени оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их. Это будет сдерживающим фактором для любой будущей агрессии", - цитирует Politico высокопоставленного дипломата одной из стран НАТО.

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47 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. На это указывают результаты исследования, проведенного изданиями "Медуза" и "Медиазона". Цифра не учитывает потери российской армии в ходе текущего украинского контрнаступления.

Выводы исследования говорят о том, что число потерь с вероятностью 95 % лежит в границах между 40 тысячами и 55 тысячами. Исчисления проводились с учетом статистики об избыточной смертности в 2022 году.

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Родственники мобилизованных из Приморского края, с Камчатки и Сахалина обратились с жалобой к руководству министерства обороны и главам своих регионов, утверждая, что их близких, военнослужащих 60-й отдельной мотострелковой бригады, за отказ воевать на передовой сначала посадили на несколько дней в яму, где держали без еды и воды, а затем увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание Сибирь.Реалии .

В Украине началось строительство предприятия по производству беспилотников Bayraktar

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В Украине началось строительство предприятия по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Гендиректор Baykar Халук Байрактар говорил, что компания рассчитывает начать производить Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году.

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По последним данным, четыре человека погибли и 13 человек пострадали из-за авиаудара войск РФ по городу Орехов в Запорожской области, сообщает офис генпрокурора Украины. Согласно информации следствия, авиаудар по объекту инфраструктуры в Орехове нанесли днем 9 июля. В министерстве обороны Украины уточнили, что российские войска ударили по Орехову Запорожской области двумя управляемыми авиабомбами, из-за чего разрушен крупнейший в городе "Пункт несокрушимости".

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Глава российского генштаба Валерий Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова о попытке ВСУ 9 июля нанести ракетный удар по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. Минобороны также опубликовало видео с Герасимовым. Это его первое публичное появление после мятежа ЧВК "Вагнер" 23–24 июня. 9 июля газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что генерала Герасимова отстранили, а его заменил генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий ВДВ.

В Польше задержан предполагаемый российский шпион

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Польское Агентство внутренней безопасности "задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку", - написал в Twitter министр внутренних дел страны Мариуш Каминский. По его информации, подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами, за что ему регулярно платили. В марте власти Польши заявили о раскрытии российской шпионской сети, тогда были задержаны 9 человек, которые предположительно готовили диверсии и следили за ж/д-маршрутами в Украину. По данным Каминского, всего в рамках расследования дела задержали 15 человек.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава Госдепартамента подчеркнул, что с нетерпением ожидает саммита НАТО в Вильнюсе по поводу дальнейшей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Североатлантического альянса.

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке подтвердил информацию властей Николаевской области о ракетном ударе РФ по Николаеву, однако не сообщил подробности. Власти уточняют последствия происшествия, объяснили в Генштабе.

ISW: Решение Путина по ЧВК "Вагнер" ставит Кремль в неловкое положение

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Решение президента России Владимира Путина не распускать частную военную компанию "Вагнер" как можно быстрее и не преследовать в судебном порядке участников мятежа ЧВК "ставит его самого и его подчиненных в неловкое положение", пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новом обзоре. Накануне неизвестные опубликовали в соцсетях изображение возможного устава "Группы Вагнера", вероятно, стремясь представить ЧВК как профессиональную организацию, указали аналитики. Неясно, кому выгодна утечка предполагаемого устава группировки, поскольку этот документ представляет "Группу Вагнера" "профессиональной и привлекательной в сравнении с регулярными российскими вооруженными силами", отметили эксперты ISW.

Как сообщается, ЧВК "Вагнер" по-прежнему вербует наемников в России, в то время как министерство обороны РФ требует от боевиков "Группы Вагнера" заключить контракты с ведомством. Решение Кремля "не распускать ЧВК - ранее самую боеспособную силу России - затрудняет для Путина и других российских влиятельных лиц понимание того, как взаимодействовать с "Группой Вагнера", ее лидерами и боевиками", резюмируют эксперты.

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Запорожская АЭС Фото: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/abaca/picture alliance

Российские силы минируют критическую инфраструктуру оккупированной части Запорожской области, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. В Мелитопольском районе заминирован водопровод, питающий питьевой водой город, а в самом Мелитополе - важные объекты электрических сетей, объяснил он.

Кроме того, минно-взрывные заграждения установлены в технических помещениях и в машинных залах Запорожской атомной электростанции, утверждает Федоров. В то же время эксперты Международного агентства по атомной энергии в ходе последних инспекций не зафиксировали каких-либо признаков минирования ЗАЭС.

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За прошедшие сутки российские войска совершили два минометных обстрела приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 11 взрывов в двух общинах. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, сообщили власти региона.

Лидер правящей партии ФРГ: Прием Украины в НАТО невозможен во время войны

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Вступление Украины в НАТО невозможно до окончания войны, считает сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). "НАТО не может принять Украину, пока она находится в состоянии войны, иначе Германия и другие государства альянса сразу оказались бы воюющей стороной", - заявил он изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Аналогичную точку зрения высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). "О принятии Украины во время нынешней фазы конфликта не может быть и речи. Это напрямую втянуло бы альянс в войну, поскольку тогда, согласно статье 5 Североатлантического договора, наступило бы обязательство по оказанию помощи", - объяснил Хойсген в беседе с изданием Rheinische Post. В то же время глава Мюнхенской конференции по безопасности выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО, "как только позволят условия", а также выразил надежду на поставки Киеву истребителей F-16 производства США.

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В Николаеве прогремел взрыв, сообщает издание "Суспільне". По предварительным данным, зафиксирован пуск российской ракеты С-300, которая "прилетела", указал глава военной администрации региона Виталий Ким. Он не привел подробности.

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На границе Финляндии и России Фото: DW

В Финляндии вступили в силу ужесточения на поездки граждан России в страну. С 10 июля приезжающие в Финляндию с деловыми целями россияне смогут пересечь границу лишь при наличии веской причины для личного пребывания в стране, объяснило финское министерство иностранных дел. Это же касается и граждан РФ, владеющих недвижимостью в соседней стране. Кроме того, участникам деловых поездок разрешено ездить только в Финляндию, транзит в другие государства запрещен.

Белый дом: Украина не будет применять кассетные боеприпасы на территории РФ

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Украина дала письменные гарантии США, что не будет применять получаемые от Вашингтона кассетные боеприпасы на российской территории. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Украинский министр обороны Алексей Резников двумя днями ранее подчеркивал, что Киев будет применять кассетные боеприпасы только для деоккупации международно признанной территории Украины, но не на международной признанной территории России.

Хроника событий 9 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 июля 00.00 - 13.59 >>>

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