Виталий Ким: Большинство жителей уже вернулись в Николаев

Когда в Николаеве возобновят централизованное водоснабжение? Насколько высока угроза попытки нападения россиян с Кинбурнской косы? Об этом и другом в интервью DW с главой Николаевской обладминистрации Виталием Кимом.

О том, какая ситуация сегодня в Николаеве и области, как решаются бытовые проблемы населения и с чем сталкивается прифронтовой город, в интервью DW рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Deutsche Welle: Уже прошло более пяти месяцев с тех пор, как Николаев стал тыловым городом. Как изменилась жизнь в Николаеве?

Виталий Ким: Николаев живет верой в победу, ведь большинство людей уже вернулись. И вернулись они сюда именно потому, что верят в наши Вооруженные силы, верят, что победа уже близка. И они начинают обустраиваться и готовиться к мирной жизни.

- А какая ситуация с работой в Николаеве и области?

- Плохая. Мы работаем над тем, чтобы создавать рабочие места с международными партнерами, с офисом президента, есть программы, которые сейчас как раз нужны. Трудно так сказать, но мобилизация помогает. Сейчас, с одной стороны, нехватка рабочих мест, с другой стороны, нехватка специалистов, потому что многие ушли воевать. Пока еще не катастрофа, просто не хватает специалистов, но после нашей победы это станет проблемой для всей страны, я считаю. Точно для прифронтовых регионов, предприятия и бизнес которых пострадал. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы создавать рабочие места, хоть какие-то.

- По вашему мнению, остальные жители Николаева и области вернутся домой уже после окончания войны?

- Сложный вопрос, не знаю. Потому что сейчас из 460 тысяч населения более 400 тысяч вернулись в Николаев, в области ситуация еще лучше. Также у нас около 30 тысяч переселенцев из Херсона. Возможно, часть людей, молодежь, которая сейчас за границей, не вернется, к сожалению. Возможно, все вернутся. Надеюсь, что все вернутся на восстановление нашего государства.

- Сейчас в Николаевской области оккупированной остается Кинбурнская коса. Какая там ситуация? Сохраняется ли оттуда угроза возможного наступления россиян?

- Угроза нападения из Кинбурнской косы существует, но она маловероятна. Сейчас почти каждый день оттуда обстреливают Очаковскую и Куцурубскую общины. Слава Богу, жертв мало, раненых тоже мало, но это происходит почти каждый день. Я считаю, что невозможно с той стороны сделать какое-либо наступление на нашу сторону, но мы должны быть готовы ко всему.

- Как живут Очаковская и Куцурубская общины, находящиеся под постоянным обстрелом российской армии? Какая там ситуация сейчас?

- Если говорить об Очакове, я там был в мае, то из 15 тысяч человек примерно 7 тысяч находятся в городе. Многие люди живут неподалеку, просто на 10 километров выезжают в соседние общины. Эти общины отстраиваются, там строятся укрытия, работает супермаркет, люди живут. То есть мы все привыкли к этому, к сожалению, неприятному темпу жизни. Но люди не готовы уезжать.

- Больше года Николаев испытывает проблемы с централизованным водоснабжением. Какая ситуация с водой в городе сейчас?

- С офисом президента было совещание… Я не могу об этом говорить сейчас, я думаю, мы должны дождаться, когда информацию сообщит офис президента. Но могу сказать, правительством и офисом президента этот вопрос решен. На реализацию уйдет еще определенное время.

- Не жалеете ли вы о своем решении заполнить трубопровод соленой водой из лимана? Ведь это решение подверглось критике.

- Ну и что? 90% воды используется технически. Люди страдали от неудобства, когда набирали и носили питьевую воду. Я считаю, что это решение правильное, потому что не произошло никакой гуманитарной или экологической катастрофы. Впереди затраты денег, это понятно, да, будем восстанавливать. Именно это как раз и разрешается.

- Какая ситуация в Николаеве и области с бизнесом? Возвращается ли бизнес?

- Когда есть спрос, тогда есть предложение. К сожалению, крупный бизнес сильно пострадал или релоцировался. Сложно ему развиваться, восстанавливаться в прифронтовой зоне. Это вопрос времени. Два крупных завода сейчас отстраиваются. Что касается среднего бизнеса, я оцениваю, что примерно 50% заведений закрыты из-за того, что нет достаточного спроса, а работать в минус непросто. Как только будет спрос больше - все заработает. Сейчас бизнес массово набирает людей на работу, чтобы восстанавливаться. Если сравнивать неделю за неделей, то каждую неделю что-то открывается и открывается. Это война, и потому люди распоряжаются деньгами по-другому. Поэтому бизнес в широком смысле не может развернуться, потому что, например, еще не пьют люди так много, не покупают много ненужных вещей, украшений, машин и т.д. Все это из-за военных действий. И это хорошо, потому что деньги нужно экономить или отдавать на ВСУ.

- В начале мая вы озвучили информацию о разрушениях в Николаеве и области. В частности, речь идет об 11 500 зданиях. Какими темпами сейчас происходит восстановление?

- Сейчас в офисе президента запустили программу, где есть порядок, как подавать заявки на компенсацию. Создаются комиссии в каждой объединенной территориальной общине для того, чтобы это было демократично и прозрачно, и определяют количество компенсаций, порядок и так далее. Также сейчас люди восстанавливают поврежденное имущество сами. И мы делаем, и город делает, и добровольцы делают, и материалы даем.

Но это все восстановление не капитальное, это восстановление, скажем так, кризисное, например, залатать кровлю, чтобы не текло. А когда будет окончание боевых действий, тогда и будет капитальное восстановление. Также мы уже запустили несколько крупных проектов. К примеру, Городская больница скорой помощи сейчас восстанавливается, может, через месяц уже будут заканчивать, кроме того, еще одна школа, еще одна больница, то есть процесс продолжается. Я думаю, что осенью уже будем восстанавливать большие объекты. Очень многое своими силами восстановили, с помощью доноров, с помощью иностранных партнеров, государства.

- В августе прошлого года в одном из интервью вы сказали о том, что языковой вопрос сейчас не ко времени. Изменили ли вы как-то свое мнение с тех пор?

- Нет, не изменил. Я говорил по-русски, потому что так было удобнее для нашего региона. Это было понятно для россиян, потому что мы работали и по психике россиян. Поэтому это было нужно. Украинский язык я знаю со школы, у меня была отличная учительница Валентина Владимировна. Когда я знаю 2-3 языка примерно одинаково, то мне безразлично, на каком языке говорить, поэтому я не вижу в этом проблемы. Из-за языка я не буду большим или меньшим украинцем. Это мое личное мнение.

- Не скучаете ли вы по той медийности и популярности в соцсетях, которая была у вас год назад?

- Мне трудно сказать, изменилась ли она вообще с того года, но сейчас много работы. У меня нет возможности сейчас куда-то поехать, пообщаться. Преимущественно это все рабочие встречи, даже если я уезжаю из района.

- Часто обратная сторона популярности - вопросы безопасности. Вы известны своей прямолинейностью. Был ли у вас план эвакуации из Николаева на случай, если бы россияне прорвали оборону и зашли бы в город?

- Знаете, я же оптимист, а не дурак. Потому план всегда есть, и не один. Они разные. Как оно будет, это было трудно сказать, но план был.

- О чем вы сегодня мечтаете больше всего?

О победе.

- А какой вы ее видите?

- Прекрасной (смеется). В границах 1991 года, с гарантиями безопасности для Украины и со вступлением в НАТО. Это если брать пошагово.

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