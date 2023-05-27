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Спецпредставитель КНР по Украине с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, 26 мая 2023 года
Спецпредставитель КНР по Украине с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в МосквеФото: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/REUTERS
КонфликтыРоссия

ISW: РФ лишь имитирует готовность к переговорам с Украиной

Александра Иванова
32 мин. назад

Кремль оказывает давление на Запад, чтобы тот убедил Украину согласиться на мирные переговоры на выгодных для РФ условиях, считают аналитики.

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В преддверии украинского контрнаступления Кремль, вероятно, возобновляет информационную кампанию, направленную на то, чтобы Запад прекратил помогать Украине и принудил ее к уступкам и началу мирных переговоров на выгодных для Москвы условиях. Такая оценка содержится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW), опубликованном в субботу, 27 мая.

Авторы цитируют заявление пресс-службы Кремля от 26 мая, согласно которому Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Игнасиу Лулой да Силвой подчеркнул "открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке", добавив, что этот диалог "по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами".

Отсутствие оснований для мирных переговоров

"Заявление Путина не свидетельствует о том, что Россия заинтересована в ведении переговоров с Украиной, и Кремль не создал никаких серьезных оснований для переговоров и не отказался от своей максималистской цели - капитуляции правительства Украины", - констатируют аналитики ISW. Вероятно, российские власти пытаются усилить свои ложные заявления о готовности к переговорам с Украиной на фоне визита 26 мая в Москву спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя, полагают в Институте.

Там напоминают, что на прошлой неделе в ходе европейского турне с посещением Украины, Польши, Франции, Германии и Бельгии Ли призывал чиновников ЕС способствовать завершению войны в Украине, пока не началась ее эскалация. Усилия Ли могут свидетельствовать о том, что Китай пытается подтолкнуть Запад к тому, чтобы убедить Украину согласиться на прекращение огня, считают аналитики ISW.

Смотрите также:

Тайные переговоры Киева с Москвой?

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