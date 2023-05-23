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Президент ЮАР Сирил Рамафоса (фото из архива)
Президент ЮАР Сирил РамафосаФото: Esa Alexander/REUTERS
КонфликтыРоссия

В Африке предлагают переговоры по Украине до вывода войск РФ

Александра Иванова
1 ч. назад

"Сначала - прекращение боевых действий, затем - создание рамочных условий для прочного мира", - таков план для Украины, предложенный президентом ЮАР Рамафосой.

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Лидеры шести африканских стран считают, что Украине следует начать мирные переговоры с Россией даже в услових нахождения войск РФ на ее территории. Это мнение высказал президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник, 22 мая, в преддверии поездки делегации его страны в Москву и Киев, передает агентство Reuters.

"Сначала - прекращение боевых действий, затем - создание рамочных условий для прочного мира", - цитирует агентство представителя президента ЮАР Винсента Магвенью.

Позиция Киева состоит в том, что начало мирных переговоров с Москвой невозможно, пока российские военные находятся на территории Украины. Между тем Кремль требует признания суверенитета РФ над аннексированным в 2014 году украинским полуостровом Крым, напоминает Reuters.

Инициатива африканских стран по мирному урегулированию в Украине

Об инициативе африканских стран по мирному урегулированию в Украине Сирил Рамафоса объявил 16 мая. Ею руководит президент Сенегала Маки Салл. Инициативу поддерживают президенты Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Замбии - Хакаинде Хичилема, а также главы Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и Уганды Йовери Мусевени.

На голосовании по резолюции о необходимости достижения мира в Украине, подтверждающей приверженность суверенитету и территориальной целостности этой страны в рамках ее международно признанных границ и требующей немедленного вывода российских войск со всей территории Украины, на Генассамблее ООН в феврале 2023 года делегация Сенегала не присутствовала. Египет и Замбия поддержали эту резолюцию, Республика Конго и Уганда воздержались.

Ожидается, что в июне африканская миссия, продвигающая свою мирную инициативу по Украине, посетит Москву и Киев.

Комментируя предложения Сирила Рамафосы, посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова указала в текстовом сообщении для Reuters: "Мой президент сказал очень четко, (…) что переговоров между Украиной и Россией не будет, пока россияне не покинут нашу территорию в ее международно признанных границах". При этом она добавила, что Киев будет готов принять всех делегатов и провести с ними переговоры.

Как пишет газета "РБК", Россия также изъявила готовность рассмотреть предложения ЮАР по мирному урегулированию в Украине. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона пока "ничего на бумаге" не получала.

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