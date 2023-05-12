  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Российский фрегат "Адмирал Горшков" в ЮАР в феврале 2023 года
Российский фрегат "Адмирал Горшков" в ЮАР в феврале 2023 годаФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

Посол США в ЮАР обвинил эту страну в поставках оружия России

Дмитрий Вачедин
37 мин. назад

Посол США в ЮАР Рубен Бриджети уверен, что в декабре в ЮАР грузовой корабль был загружен оружием для России. США уже официально выразили беспокойство этим фактом.

https://p.dw.com/p/4RFof

Посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бриджети обвинил власти этой страны в том, что они поставляли оружие и боеприпасы России, сообщает агентство dpa в пятницу, 12 мая, ссылаясь на местную прессу. Соответствующее заявление посол сделал в четверг на встрече с южноафриканскими журналистами в Претории.

По данным посла, оружие и боеприпасы были поставлены в Россию на российском грузовом судне "Леди Р" ("Lady R"), которое в начале декабря находилось в военно-морском порту в Саонстауне. По информации агентства dpa, посол был совершенно убежден в этом факте и даже поклялся собственной жизнью в его истинности.

Соединенные Штаты также уже официально выразили беспокойство в связи с инцидентом. "Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно захода находящегося под санкциями российского грузового судна в военный порт ЮАР в декабре прошлого года. Мы напрямую выразили свою обеспокоенность нескольким представителям властей ЮАР", - заявил в четверг заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что власти расследуют этот инцидент. Официально ЮАР занимает нейтральную позицию в войне России с Украиной, однако западные страны подозревают эту страну в тайных симпатиях к России.

Смотрите также:

Ядерный шантаж: реализует ли Путин свои угрозы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Вице-премьер Латвии: Путин хочет запугать нас, но не нажмет красную кнопку из-за плохого настроения

Вице-премьер Латвии: Путин хочет запугать нас, но не нажмет красную кнопку из-за плохого настроения

На фоне агрессии против Украины Кремль грозит и Западу. Но применение ядерного оружия имело бы катастрофические последствия и для России, отмечает вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс. "Даже в России ситуация не такая, что Путин просыпается утром, у него плохое настроение, он просто достает красную кнопку и нажимает ее. Такого не может быть даже в России", уверен латвийский министр.
Конфликты17 марта 2022 г.12:31 мин.
Плачущая женщина провожает мобилизованного мужчину

Мобилизация в России: кто пойдет воевать за Путина?

Мобилизация в России: кто пойдет воевать за Путина?

Кто поедет воевать в Украину? Повлияет ли мобилизация на ход войны? Угрозы Путина о применении ядерного оружия - блеф? Стоит ли ждать усиления репрессий? И что будет после "референдумов"?
Конфликты22 сентября 2022 г.44:08 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW на переименование Калининграда в Польше. В центре картинки стоит человечек в сером костюме, символизирующий российского чиноника. Он держит в руках табличку с названием "Калининград". Вокруг него собрались человечек с польским флагом, котрый выкрикивает название "Крулевец", человечек с флагом Германии, выкрикивающий "Кенигсберг", и карикатурный Иммануил Кант, предлагающий название "Кантград".

Польша переименовывает Калининград, или Что бы сказал Кант

Польша переименовывает Калининград, или Что бы сказал Кант

Политика19 ч. назад
Прилавки на стамбульских рынках по-прежнему полны, но кто может себе позволить покупку?

Выборы в Турции: проблемами в экономике недовольны все

Выборы в Турции: проблемами в экономике недовольны все

Политика8 ч. назад
Дуэт Teyа & Salena из Австрии на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Второй полуфинал "Евровидения-2023": все дело в концепции

Второй полуфинал "Евровидения-2023": все дело в концепции

Музыка9 ч. назад
Европарламент в Страсбурге

"Мы хотим знать, где Виктор!" В ЕП прошли дебаты о Бабарико

"Мы хотим знать, где Виктор!" В ЕП прошли дебаты о Бабарико

Политика17 ч. назад
Александр Лукашенко

Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко

Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко

Политика18 ч. назад
Немецкая рок-группа Lord of the Lost во время "Евровидения-2023" в интервью DW в Ливерпуле

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Культура11 мая 2023 г.
На главную страницу