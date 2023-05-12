Посол США в ЮАР обвинил эту страну в поставках оружия России

Посол США в ЮАР Рубен Бриджети уверен, что в декабре в ЮАР грузовой корабль был загружен оружием для России. США уже официально выразили беспокойство этим фактом.

Посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бриджети обвинил власти этой страны в том, что они поставляли оружие и боеприпасы России, сообщает агентство dpa в пятницу, 12 мая, ссылаясь на местную прессу. Соответствующее заявление посол сделал в четверг на встрече с южноафриканскими журналистами в Претории.

По данным посла, оружие и боеприпасы были поставлены в Россию на российском грузовом судне "Леди Р" ("Lady R"), которое в начале декабря находилось в военно-морском порту в Саонстауне. По информации агентства dpa, посол был совершенно убежден в этом факте и даже поклялся собственной жизнью в его истинности.

Соединенные Штаты также уже официально выразили беспокойство в связи с инцидентом. "Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно захода находящегося под санкциями российского грузового судна в военный порт ЮАР в декабре прошлого года. Мы напрямую выразили свою обеспокоенность нескольким представителям властей ЮАР", - заявил в четверг заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что власти расследуют этот инцидент. Официально ЮАР занимает нейтральную позицию в войне России с Украиной, однако западные страны подозревают эту страну в тайных симпатиях к России.

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