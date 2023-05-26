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Президент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да СилваФото: Sergio Lima/AFP
КонфликтыБразилия

Президент Бразилии отклонил предложение Путина посетить РФ

Лиза Ламбрехт
53 мин. назад

Лула поблагодарил Путина за приглашение на экономический форум в Санкт-Петербурге, но приезжать отказался.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ответил отказом на приглашение Владимира Путина посетить Санкт-Петербург. Об этом он заявил после телефонного разговора с президентом РФ в пятницу, 26 мая. "Я поблагодарил (Путина. - Ред.) за приглашение на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что сейчас не могу приехать в Россию", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

При этом Лула подтвердил готовность участвовать в мирных переговорах между Россией и Украиной, заявив, что Бразилия, "наряду с Индией, Индонезией и Китаем, готова говорить с обеими сторонами конфликта в стремлении к миру". Как и Китай, Бразилия пытается представить себя "нейтральным" государством и "посредником" между воюющими сторонами.

Ранее Лула выступил против поставок оружия Киеву, обвинив западные страны в "затягивании и поощрении войны". Эти заявления подверглись жесткой критике, после которой президент Бразилии впервые осудил российское вторжение в Украину, однако продолжил настаивать на необходимости мирных переговоров Киева с Москвой.

22 мая сорвалась встреча Лулы да Силва с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме. Бразильский президент в этой связи сказал, что не видит смысла встречаться с Зеленским, поскольку ни в Москве, ни в Киеве, очевидно, "не хотят говорить о мире".

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