Президент Бразилии отклонил предложение Путина посетить РФ
Лиза Ламбрехт
53 мин. назад
Лула поблагодарил Путина за приглашение на экономический форум в Санкт-Петербурге, но приезжать отказался.
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ответил отказом на приглашение Владимира Путина посетить Санкт-Петербург. Об этом он заявил после телефонного разговора с президентом РФ в пятницу, 26 мая. "Я поблагодарил (Путина. - Ред.) за приглашение на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что сейчас не могу приехать в Россию", - написал он в своем микроблоге в Twitter.
При этом Лула подтвердил готовность участвовать в мирных переговорах между Россией и Украиной, заявив, что Бразилия, "наряду с Индией, Индонезией и Китаем, готова говорить с обеими сторонами конфликта в стремлении к миру". Как и Китай, Бразилия пытается представить себя "нейтральным" государством и "посредником" между воюющими сторонами.
22 мая сорвалась встреча Лулы да Силва с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме. Бразильский президент в этой связи сказал, что не видит смысла встречаться с Зеленским, поскольку ни в Москве, ни в Киеве, очевидно, "не хотят говорить о мире".