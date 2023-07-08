В Ростовcкой области и в Крыму сообщают о ракетных обстрелах

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 июля.

На 501-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий воскресенья, 9 июля (время московское).

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ПВО РФ сбили в регионе украинскую ракету. "Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в посте в Telegram, посвященном успешным операциям ВСУ за 500 дней с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, упомянула удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года. "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику", - говорится в сообщении замглавы Минобороны.

Руководство РФ и российские официальные СМИ, обратив внимание на пост Маляр, обвинили Киев в "теракте на Крымском мосту".

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Российские ПВО сбили сбили крылатую ракету в районе Керчи. Об этом в своем телеграм-канале написал "руководитель" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что повреждений и пострадавших нет и призвал население соблюдать спокойствие.

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Российские войска сконцентрировали усилия на четырех направлениях фронта: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За последние сутки там произошло более 30 боевых столкновений с Силами обороны Украины, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении российская армия предприняла попытки наступления в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области - ВСУ отбили все атаки.

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно вели штурмовые действия, пытаясь вытеснить украинские войска с позиций в районе Веселого Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска РФ предприняли безуспешные попытки наступления в районах Новокалиново, Степного, Первомайского и Невельского в Донецкой области.

Российская армия обороняется в Запорожской и Херсонской областях. ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, уничтожила десять российских разведывательных дронов. ВСУ также уничтожили четыре танка противника, 11 боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня и 600 единиц личного состава.

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Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Польши "недавно" передали вооруженным силам Украины "около десятка" боевых вертолетов Ми-24. Издание отмечает, что публично власти Польши о поставках этих вертолетов Украине не заявляли.

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Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский не исключает, что его страна "в какой-то момент" присоединится к "Крымской платформе" - инициативе, работающий над восстановлением украинского контроля над Крымом дипломатическим путем. Об этом дипломат рассказал в интервью украинскому онлайн-изданию Zn.ua . Бродский добавил, что Израиль воздерживается от передачи Украине вооружений в связи "чувствительностью в отношениях с Россией и с опасностью, которая может возникнуть, если Израиль сделает какие-то неосторожные шаги, которые могут привести к обострению ситуации". "Но это решение не является окончательным", - добавил Бродский.

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"Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы", - написал в Instagram министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба , добавив, что по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, путь его страны в НАТО "точно станет короче".

Российские БПЛА атаковали инфраструктурные объекты Днепропетровской и Кировоградской областей

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8 июля ВС РФ нанесли очередной удар по территории Украины с использованием управляемых ракет С-300 и иранских беспилотников Shahed, при этом ПВО ВСУ перехватило 5 вражеских дронов, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Между тем несколько боевых БпЛА попали в промышленные и инфраструктурные объекты Днепропетровской и Кировоградской областей, указано далее в документе.

По данным украинской стороны, Россия также нанесла за прошедшие сутки 52 авиаудара и совершила около 60 обстрелов территории Украины из РСЗО. Одной из целей российских военных был Лиман, в результате его обстрела погибли 8 и были ранены 13 мирных жителей, указано в сводке Генштаба ВСУ.

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Германии следует отказаться от экспорта вооружений и военной техники в государства с диктаторскими режимами, заявил председатель комитета бундестага ФРГ по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) в интервью агентству dpa. "Если поставлять вооружение - то странам-участницам ЕС и НАТО, а также Украине, потому что она - подвергшаяся нападению демократия", - подчеркнул немецкий парламентарий.

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Китайским компаниям не следует оказывать России материальную поддержку в войне против Украины, а также в обходе санкций в отношении Москвы. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила по итогам своего визита в КНР.

ISW: Россия за 500 дней войны не достигла ни одной намеченной цели

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Россия за 500 дней войны против Украины не достигла ни одной из намеченных целей, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Украинские силы перехватили инициативу, сохранили ее и проводят контрнаступательные операции на большей части линии фронта, в то же время войска РФ почти полностью сосредоточены на попытках удержать оккупированные украинские территории, указывают аналитики. С помощью Запада Украина обеспечила свою независимость, но перед Киевом стоит важнейшая задача - освобождение стратегически важной территории, все еще находящейся под контролем РФ, резюмируют эксперты ISW.

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Германия намерена настаивать на откладывании вопроса о вступлении Украины в НАТО, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на неназванного собеседника из Североатлантического альянса. Берлин опасается, что членство Украины в НАТО может привести к войне альянса и России, указывает газета. На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Германия призовет остальные государства-члены альянса сосредоточиться на гарантиях безопасности Киеву, а не на предложениях о вступлении в НАТО, отмечает собеседник The Telegraph.

Берлин не хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин "потенциально испытал Статью 5" Североатлантического договора, объясняет издание. Статья 5 гласит, что в случае вооруженного нападения на государство-член НАТО остальные страны-участницы альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все государства НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь подвергшемуся нападению участнику альянса.

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За минувшие сутки российские войска совершили 11 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 54 взрыва в 5 общинах. Власти региона не сообщили о пострадавших, указав лишь, что в Эсманской общине поврежден частный дом.

Результаты проб грунта на территориях после затопления

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В Херсоне и Николаевской области отобраны первые 23 пробы грунта на территориях, где полностью спала вода после затопления, вызванного разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщило министерство здравоохранения Украины. По состоянию на 4 июля, 95 процентов проб отвечают гигиеническим требованиям, однако в 5 процентах проб, взятых в районе речного порта Херсона, зафиксированы превышения по паразитологическим показателям, указали в ведомстве.

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Александр Пивненко Фото: Roman Baluk/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Национальной гвардией полковника Александра Пивненко. Его предшественник генерал-лейтенант Юрий Лебедь занимал этот пост с конца января 2022 года. Глава государства особо выделил участие Пивненко в боях за Бахмут.

Польша перебрасывает дополнительные силы к границе с Беларусью

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Польша начала переброску дополнительных сил к границе с Беларусью для усиления своих восточных рубежей, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак. Варшава намерена продемонстрировать свою готовность отреагировать на "попытки дестабилизации", пояснил он. Польша направит на границу более 1000 военнослужащих и почти 200 единиц военной техники. Опасения Варшавы вызывают как размещение в Беларуси тактического ядерного оружия России, так и вероятная переброска в эту страну боевиков частной военной компании "Вагнер".

Хроника событий 8 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 июля 00.00 - 13.59 >>>

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