На 501-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 9 июля (время московское).

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ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу, пишет в вечерней сводке украинский генштаб.

По его данным, российская армия сосредоточила усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Здесь ведутся тяжелые бои, за сутки произошло 27 боевых столкновений, отмечает ведомство.

Также Генштаб армии Украины сообщил, что ВС РФ за сутки совершили 27 авиационных удара и 37 раз обстреляли из РСЗО позиции украинских войск и населенные пункты.

Байден: США могут предложить Украине защиту по примеру Израиля

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Пока Украина ожидает вступления в НАТО, Соединенные Штаты могут предложить ей защиту, аналогичную той, которую они предоставляют Израилю, заявил президент США Джо Байден. В интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир 9 июля, Байден развеял надежды Украины на скорое присоединение к Североатлантическому альянсу, заявив, что"это займет определенное время". Однако, по его словам, пока идет этот процесс, Вашингтон может помочь Киеву. "Соединенные Штаты были бы готовы обеспечить… безопасность наподобие той, которую мы обеспечиваем Израилю", - пояснил президент. Это предполагает "предоставление необходимого им оружия и обеспечение способности защищать себя". Однако американский лидер отметил, что на такую помощь Украина может рассчитывать только в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения с Россией.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал федеральное правительство не блокировать поставки кассетных боеприпасов Украине, о которых объявили Соединенные Штаты. "В нынешней ситуации оно (правительство ФРГ - Ред.) не может стоять на пути США", - сказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF, выдержки из которого опубликованы в воскресенье.

Зеленский еще не принял решение о поездке на саммит НАТО в Вильнюс

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Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил окончательно, поедет ли он на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Участие во встрече он примет лишь в том случае, если все решения будут приниматься в ходе саммита. "В этом случае, понятно, что я должен быть там, - сказал украинский лидер в интервью американской телекомпании ABC. - Я не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, если решение уже принято заранее".

Об этом же заявила и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде"."Еще не принято никаких окончательных решений [о визите президента]. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол", - объяснила представительница украинского правительства.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил возможности продления зерновой сделки со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает турецкая государственная вещательная компания TRT Haber. Анкара рассчитывает, что соглашение об экспорте украинского зерна, участниками которого являются РФ, Турция, Украина и ООН, удастся продлить минимум на три месяца, но выступает за пролонгацию договора еще на два года. Москва, в свою очередь, угрожала расторгнуть зерновую инициативу, срок действия которой истекает 17 июля.

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Российская система ПВО сбила две ракеты в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь", - написал он в своем телеграм-канале. Жертв и других разрушений нет, добавил Богомаз.

ГУР: Россия отправила Росгвардию на Запорожскую АЭС

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Россия отправила на Запорожскую АЭС Росгвардию, заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Таким образом в Кремле отреагировали на появление в свободном онлайн-доступе карты со схемами минирования ЗАЭС российскими войсками, которую накануне обнародовало ГУР.

"Представители Росгвардии - именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции - уехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут составлять для нас каких-либо тайн", - заявил Юсов в эфире общенационального марафона.

Опубликование информации о минировании ЗАЭС Юсов назвал своего рода "приветом" тем, кто "не видит" происходящего на станции. "Это определенный привет всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят - возможно, у них проблемы со зрением - каких-то проблем в действиях оккупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят", - отметил Юсов.

Число жертв российской атаки по Лиману возросло до девяти

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Число жертв российской ракетной атаки по городу Лиман в Донецкой области выросло до 9 человек, еще 12 получили ранения. Об этом у себя в Telegram сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко. Удар по Лиману был нанесен утром 8 июля, снаряды попали в частный сектор. Кириленко также рассказал, что в ночь на 9 июля российские военные обстреляли Краматорск. Был поврежден дом и магазин, жертв нет.

++16.10++

Российские войска обстреляли жилой квартал Херсона, сообщил в Telegram глава Херсонской Областной военной администрации Александр Прокудин. В результате атаки ранение в голову получила 66-летняя женщина. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.

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Процедуру вступления Украины в НАТО необходимо начать, не дожидаясь, пока закончится война, считает экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Решение отложить этот процесс на послевоенное время "позволит Путину никогда не закончить эту войну", - заявила бывший литовский лидер в интервью AP. "Если мы действительно заботимся о безопасности территории НАТО, Украина неизбежно должна быть ее частью", – подчеркнула экс-президент.

При этом она выразила сомнение, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет принято положительное для Украины решение по вопросу присоединения к Североатлантическому альянсу. Запад, по мнению Грибаускайте, до сих пор не осознает всей угрозы, которую Россия представляет для Европы. Многие европейцы все еще не понимают размеров пропасти в ценностях между РФ и странами Запада, убеждена экс-президент Литвы.

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Командир легиона "Свобода России", воюющего на стороне Украины, анонсировал новые рейды на территорию России после мятежа Евгения Пригожина. "В следующем месяце или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция, - сказал Максимилиан Андронников, известный под позывным Цезарь, в интервью британскому журналу The Observer. - После этого будет четвертая, и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию". Издание отмечает, что военное подразделение хочет воспользоваться хаосом в российском руководстве, образовавшемся поле неудавшегося мятежа Евгения Пригожина. По словам Цезаря, бунт создателя ЧВК "Вагнер" ослабил Владимира Путина.

Как пишет The Observer, подразделение хочет извлечь выгоду из хаоса в российском руководстве, вызванного мятежом Евгения Пригожина. Цезарь заявил, что бунт основателя ЧВК "Вагнер" ослабил Владимира Путина.

Легион, состоящий из нескольких сотен российских военных добровольцев, провел несколько рейдов на территории РФ. В начале марта он занял приграничные деревни вблизи Белгорода, вступил в бой с российской армией и взял в плен 10 российских солдат. В схватке, по словам Цезаря, были убиты два члена подразделения.

++14.05++

Украина намерена увеличить производство собственных танков и бронемашин. Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в интервью Bloomberg , добавив, что весь процесс займет от трех до шести месяцев.

Камышин также сообщил, что в июне Украина произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год. Наращивание производства танков станет следующим приоритетом промышленности. По словам министра, в дальнейшем Украина должна вернуть себе статус крупного экспортера оружия.

Хроника событий 9 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 июля 14.00 - 23.59 >>>

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