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Украина: Россия обстреляла Лиман кассетными боеприпасами

Илья Коваль
16 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 июля.

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Город Лиман Донецкой области после российского удара
Город Лиман Донецкой области после российского удараФото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

На 500-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 8 июля (время московское).

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За 2023 год на кладбище в районе станицы Бакинской Краснодарского края, где хоронят боевиков ЧВК "Вагнер", появилось 776 новых могил, подсчитал автор Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталий Вотановский. Он опубликовал фотографии кладбища. В декабре 2022 года там было 48 могил, а на 8 июля их уже 824, написал активист.

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Украина и Португалия подписали совместную декларацию, согласно которой Лиссабон поддерживает Киев в его стремлении присоединиться к НАТО. Текст документа опубликован на сайте Офиса президента Украины после телефонного разговора Владимира Зеленского и португальского премьер-министра Антониу Кошты. Португалия выступает за то, чтобы "Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся соответствующие условия", сказано в заявлении. Это уже 23-я страна, подписавшая подобную декларацию, отмечает "Украинская правда".

Украина: Россия обстреляла Лиман кассетными боеприпасами

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Российские войска нанесли удар по украинскому городу Лиман кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч", говорится в заявлении Донецкой областной прокуратуры. По факту гибели 7 человек и ранения 13 мирных граждан начато расследование. Ранее МВД Украины сообщило о 8 погибших в Лимане. 

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Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО, свидетельствуют данные опроса социологического института YouGov, проведенного по заказу информагентства dpa. 42 процентов опрошенных поддерживают такое развитие событий, но после окончания войны, а 13 процентов - за принятие Украины в альянс уже сейчас, несмотря на продолжающиеся боевые действия. 29 процентов респондентов высказались принципиально против членства Украины в НАТО.

Одновременно жители Германии надеются на старт мирных переговоров между Украиной и Россией в ближайшем будущем. 58% - за их незамедлительное начало, 26% - против, еще 16% воздержались.

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Российские оккупационные власти Мариуполя разработали план эвакуации коллаборационистов, документации и ценного имущества из города на территорию РФ, утверждается в сообщении украинского Центра национального сопротивления со ссылкой на подполье.

В Стамбуле прошел молебен по жертвам войны в Украине

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В храме Святого Георгия в Стамбуле прошел поминальный молебен по жертвам войны в Украине. На церковной службе присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и Константинопольский патриарх Варфоломей.

Хроника событий 8 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 июля 14.00 - 23.59 >>>

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