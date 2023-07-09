Штайнмайер против блокады поставок кассетных бомб Украине

Берлин не может "стоять на пути" США в вопросе поставок Украине кассетных боеприпасов, заявил президент Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал федеральное правительство не блокировать поставки кассетных боеприпасов Украине, о которых объявили Соединенные Штаты. "В нынешней ситуации оно (правительство ФРГ - Ред.) не может стоять на пути США", - сказал он в интервью немецкому телеканалу ZDF , выдержки из которого опубликованы в воскресенье, 9 июля.

В то же время Штайнмайер назвал правильным, что такой тип боеприпасов в Германии запрещен федеральным правительством и что ФРГ выступает против поставок.

Президент Германии при этом отметил, что в 2008 году, будучи министром иностранных дел, он подписал в Осло Конвенцию по кассетным боеприпасам, поэтому "предвзят" в этих дебатах.

Решение США о кассетных боеприпасах

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля заявил, что Соединенные Штаты приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы. Глава государства Джо Байден "одобрил это после единогласных рекомендаций" и консультаций с союзниками, добавил Салливан.

По его словам, в Белом доме знают о рисках для гражданского населения, связанных с этим типом боеприпасов. Однако Киев предоставил "письменные заверения, что будет минимизировать риски" для мирного населения от применения данного вооружения, указал советник Байдена.

Конвенция по кассетным боеприпасам

Кассетные боеприпасы включают ракеты, бомбы, реактивные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие снаряды на большой площади. Они считаются особенно опасными, поскольку от неразорвавшихся сразу снарядов могут пострадать гражданские лица, в том числе дети, и спустя годы после завершения военных действий.

Германия и еще 110 государств подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их разработку, производство или передачу другим странам. Украина, Россия и США к Конвенции не присоединились.

7 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам и заявил, что выступает против использования их на поле боя.

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