Лидер СДПГ: Принять Украину в НАТО во время войны невозможно

Украина не может вступить в НАТО во время войны - это сделает воюющей стороной весь альянс, считает Ларс Клингбайль.

Вступление Украины в НАТО невозможно до окончания войны, считает сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). "НАТО не может принять Украину, пока она находится в состоянии войны, иначе Германия и другие государства альянса сразу оказались бы воюющей стороной", - заявил он изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в интервью, опубликованном в понедельник, 10 июля.

Однако невозможность вступить в Североатлантический альянс не означает отказа НАТО в поддержке Киева, отметил Клингбайль. По его мнению, четкий сигнал об этом будет послан на саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля. Среди прочего речь идет об усилении подготовки украинских военнослужащих, а также приведении Украины к стандартам НАТО, цитирует политика RND.

При этом Берлин не намерен ослаблять свою помощь Киеву поставками вооружений, заверил Клингбайль. "Все, что мы действительно можем поставить, будет поставлено", - подчеркнул сопредседатель партии, стоящей во главе правительства ФРГ.

Байден и Шольц указывали на необходимость следовать критериям НАТО

Президент США Джо Байден в июне на фоне сообщений о возможном скором вступлении Украины в Североатлантический альянс высказался об этой идее со скепсисом, заявив, что Вашингтон не станут "облегчать" Киеву путь в НАТО. По словам главы Белого дома, для вступления в альянс Украина должна соответствовать стандартам, которые предъявляются ко всем странам-членам НАТО. Никаких "специальных мер" для того, чтобы появилась возможность обойти эти требования, США принимать не будут, несмотря на российское военное вторжение в Украину, указал Байден.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отмечал, что о вступлении Украины в альянс говорить преждевременно. Среди прочего он выделял необходимость модернизировать украинскую армию.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в июне также говорил, что Киеву необходимо следовать критериям для вступления в альянс. По словам главы правительства ФРГ, это, в частности, включает в себя отсутствие у страны-кандидата пограничных конфликтов.

При этом и США, и Германия высказались за предоставление гарантий безопасности Украине после окончания войны. По словам Байдена, они могут быть аналогичными защите, которую США предоставляют Израилю. Шольц же отметил, что они должны быть серьезно восприняты не только Украиной, но и всеми остальными участниками международного сообщества. Высказывания канцлера корреллируют с сообщениями ряда СМИ о намерении Германии призвать страны-члены НАТО сосредоточиться на гарантиях безопасности для Киева вместо поддержки идеи скорого вступления Украины в Североатлантический альянс.

Politico: Страны Запада согласовывают гарантии Украине

Между тем США, Великобритания, Германия и Франция в спишке согласовывают гарантии для Украины перед саммитом НАТО. Так, Киеву могут гарантировать долговременную военную, финансовую и консультативную поддержку для защиты от любой будущей агрессии. При этом каждая страна-гарант должна будет на двусторонней основе определить с Украиной, какими именно будут ее обязательства, "и это может быть что угодно, от ПВО до танков и так далее", объяснило журналистам высокопоставленное официальное лицо, знакомое с ходом переговоров.

В частности, эта тема может быть затронута на встрече президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Риши Сунака, которая состоится в Лондоне накануне саммита в Литве.

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