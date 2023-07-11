Заключенные в РФ выходят на войну: что чувствуют потерпевшие

Родные жестоко убитой Веры Пехтелевой из Кемерово собирались подать кассацию на приговор. Но ее убийцу Владислава Канюса не могут найти - возможно, потому, что он уже воюет в Украине.

"Я нахожусь в каком-то аду", - говорит DW Оксана Пехтелева. Она мама 23-летней Веры Пехтелевой из Кемерово. Девушку в январе 2020 года убил ее бывший молодой человек Владислав Канюс, нанеся более ста травм. Полицейские, которые несколько часов не приезжали на вызов соседей Веры, получили 10 июля условные сроки. Канюс не признал свою вину, суд приговорил его к 17 годам лишения свободы, родные девушки требуют более сурового приговора. Они не согласны с тем, что суд не учел, имевшие место, по их мнению, изнасилование, незаконное лишение свободы Веры, а также то, что Канюс использовал против нее ножи.

Они подали кассационную жалобу, но до суда она так и не дошла - родственникам сообщили, что не могут найти заключенного. А затем они увидели фото из соцсетей, на которых Канюс стоит в военной форме и с оружием. Родные заподозрили, что он оказался на свободе и воюет в Украине. "Это безобразие полнейшее. Это грубейшее нарушение законов РФ", - считает Оксана Пехтелева. А чувствует она вот что: "Страшно, больно, непонятно, просто кошмар".

"Потерпевшим ничего не положено"

"Сначала не поверили, думали, что фейк, - делится дядя Веры Владимир Пехтелев. - Теперь отойти не можем. Мы очень сильно боролись за справедливость, а сейчас о какой справедливости может идти речь?". Пехтелев добавляет: "У нас еще осталось законное право подать кассацию, мы как потерпевшие думаем, хоть спросили бы нас, готовы ли мы, чтобы он пошел (воевать. - Ред.)".

За время полномасштабного вторжения России в Украину в ЧВК "Вагнер" были завербованы около 50 тысяч заключенных, в Минобороны - еще 15 тысяч, рассказала DW глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, находящаяся сейчас в Германии. Она подчеркивает: "Если человек согласился пойти на "СВО", больше ничье мнение никого не интересует". По словам Романовой, в ее фонд поступают обращения от потерпевших: "Все все понимают, обращаются те, кто еще не понял, что им ничего не положено". По ее выражению, потерпевшие часто относятся к путинскому большинству и воспринимают ситуацию "с пониманием".

Алена Попова Фото: DW

Вероятно, на войну шли в основном осужденные, которые получили от 10 лет и выше - это, например, убийцы, грабители в группе лиц, пояснила DW юрист из России, пожелавшая остаться анонимной. Статистики нет, но те, кто уже отсидели по 5-6 лет, скорее рассчитывают выйти условно-досрочно и вряд ли пошли бы рисковать жизнью, считает эксперт. Сколько осужденных именно за убийство вышли из заключения, чтобы воевать в Украине, - неизвестно, говорит правозащитница Алена Попова. "На свободе оказываются убийцы, не просто не понесшие (до конца. - Ред.) наказания, а которым позволили еще больше убивать, - отмечает она. - Случай с возможным освобождением Канюса - не единственный, а просто очень громкий, потому что родственники продолжают бороться".

От убийцы до "настоящего героя"

В январе глава ЧВК "Вагнер" встретился с группой заключенных, которые, по его словам, полгода повоевали в Украине и теперь отправляются домой, потому что с них "сняты все судимости". Среди них есть как минимум двое осужденных за убийство. Павел Захаров из Карелии треть жизни провел в заключении, в 2015 году он получил новый срок - 11 лет за жестокое убийство пенсионерки, но уже в январе 2023 года вернулся домой. СМИ сообщали, что он был одним из первых, кого президент РФ помиловал секретным указом. Вместе с ним, вероятно, был помилован, например, и житель Ленобласти Денис Кинев, который в 2011 году получил 17 лет за разбой и убийство.

В ноябре 2019 года Эдуард Яр из села Караул Красноярского края был приговорен к 8 годам за убийство женщины, которая, по его словам, его оскорбила. Он, будучи пьяным, трижды ударил женщину лопатой, не меньше четырех раз - кухонным ножом и не менее трех раз - ногой по лицу и туловищу. После этого он вышел из ее квартиры, выбросил нож и пошел домой, следует из его показаний. По месту жительства Яр получил "неудовлетворительную характеристику". Уже в ноябре 2022 года Эдуард Яр вступил в ряды ЧВК "Вагнер", в феврале 2023 года погиб под Артемовском, после чего администрация села Караул в некрологе написала о нем : "Уходя на борьбу с неонацистами, он стал для всех жителей нашего края настоящим героем и истинным патриотом".

"Государство простило"

Для Владислава Канюса прокурор запрашивал 23 года лишения свободы. "А сейчас выходит, что осужденный три года в заключении побыл и свободен, то есть государство простило, как я понимаю", - возумащается Владимир Пехтелев. Семья обратилась с заявлениями во ФСИН, в прокуратуру Новосибирской и Ростовской областей, ответов пока нет. "И так нам было тяжело на стадии следствия, а теперь никто не может ответить нам, как вернуть его в заключение. Спрашиваем у адвокатов, они говорят: "Мы не знаем, что делать, первый раз сталкиваемся". И местный суд говорит то же самое", - добавляет Пехтелев.

Опрошенные DW эксперты подтверждают: процедуры возращения заключенного в колонию нет. Юрист из России оценивает происходящее так: "Заключенные становятся свободными после исполнения контракта с ЧВК. Цель наказания - восстановление справедливости, потерпевшие этого не получили. Государство просто говорит им, что своей кровью люди искупили вину".

Гарантий для пострадавших нет

Закон, который разрешал бы наемничество и ЧВК, в России не было и нет до сих пор, объясняет Ольга Романова: "Поэтому эти 50 тысяч "Вагнера" - абсолютно незаконная вещь, равно как и их помиловании, так как на преступление накладывается еще преступление". С 1 февраля заключенных с неотбытым полностью сроком наказания стало принимать на контрактную службу Минобороны, используя ранее принятую для этого норму.

Ольга Романова Фото: DW

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции". Он касается призыва в армию по контракту подозреваемых и обвиняемых, которым грозит не более пяти лет лишения свободы. Романова видит эту новую норму так: "Человека арестовывают, возбуждают уголовное дело, он соглашается ехать на войну, и уголовное дело закрывают - все. Это уже пошло повсеместно, мобилизуют людей, взятых за преступления мелкой и средней тяжести. А это, например, убийство двух или более человек в состоянии аффекта".

"Если такие люди выходят и государство дает им возможность дальше жить в социальном обществе, предоставляя им гарантии, хотелось бы говорить о том, чтобы были социальные гарантии у пострадавшей стороны", - считает юрист, пожелавшая остаться анонимной. Пока дискуссии об этом нет, а потерпевших, недовольных возвращением осужденных, много, отмечает она. "Потерпевших ничто не может защитить. Более того, вернувшийся заключенный - герой "спецоперации", ему все можно", - указывает Романова. Закон о "дискредитации добровольцев" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Потерпевшие чувствуют страх и беспомощность

У потерпевших скорее всего уже есть посттравматическое расстройство, что естественно, если они пережили, например, гибель близкого, если им угрожали физической расправой, констатирует клинический психолог Екатерина Исупова.

"Реакция включает в себя непреодолимый страх, беспомощность и ужас. И когда человек, который тебя травмировал, садится в тюрьму, ты можешь испытывать некоторое облегчение, что ужас заканчивается. Но как только ты узнаешь, что он возвращается и может быть среди людей, то появляется страх, беспомощность, это большая несправедливость", - объясняет психолог. По ее словам, у потерпевших могут возникать тревожные воспоминания, панические атаки, им могут сниться кошмары о случившемся.

Екатерина Исупова

"Самое частое поведение жертвы - избегание травмирующих событий. Из-за этого человек может, например, не выходить из дома, не говорить, не думать о травме, избегать мест, людей, чего угодно - от этого снижается адаптация", - продолжает Исупова. Она подчеркивает, что потерпевшим может стать любой и что очень важна валидация опыта таких людей - чтобы не опускались руки и чтобы поглощала беспомощность. Психолог призывает "избегать избегания" и обращаться за помощью к специалистам.

К ним, по ее мнению, следует обращаться и самим вышедшим на свободу заключенным, но они это делают редко. Есть большие риски, что из-за освобождения раньше срока и участия в войне их жизнь может продолжиться в насильственном ключе, считает Исупова. "Они будут видеть людей как своих или чужих, и чужие - это чаще те, кто их не поддерживает, и по отношению к ним может быть очень много агрессии", - предупреждает психолог. Оксана Пехтелева не раз говорила дяде Веры, что боится через полгода столкнуться с Владиславом Канюсом, она опасается за свою безопасность.

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