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Алексей Навальный выступает по видеосвязи из колонии во время одного из очередных судебных заседаний
Алексей Навальный по видеосвязи во время одного из очередных судебных заседанийФото: Vladimir Kondrashov/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

Навальный: Завербованные в тюрьмах - не "Отряд самоубийц"

Анатолий Арни
31 мин. назад

Вербовка заключенных для участия в войне не изменит хода боевых действий, считает Алексей Навальный, но ухудшит вопросы дисциплины в войсках РФ.

https://www.dw.com/ru/navalnyj-zaverbovannye-zaklucennye-eto-alkonarkoty-a-ne-otrad-samoubijc/a-63179667

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима во Владимирской области, рассказал, какие именно заключенные российских тюрем, скорее всего, будут завербованы для участия в войне России против Украины. Мнение политика о том, к чему может привести вербовка таких "добровольцев", было опубликовано во вторник, 20 сентября, на странице Навального в Twitter.

По словам оппозиционера, ему пересказали содержание распространившегося в соцсетях видео, на котором, предположительно, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, который мог завербовать уже более тысячи заключенных, лично выступает с речью перед заключенными одной из российских тюрем, призывая их записаться в "добровольцы".

Навальный: Это не "Отряд самоубийц"

Навальный, "как обитатель тюрьмы строгого режима", попытался составить усредненный портрет таких "добровольцев", чтобы развеять впечатления о том, что в тюрьмах для участия в войне наберут "каких-то зверских боевиков", как в фильме "Отряд самоубийц".

В 90% случаев, считает Навальный, "убийцами, грабителями и разбойниками", которым предлагают помилование в обмен на участие в войне, оказываются не боеспособные уголовники, а люди без дисциплины и с рядом зависимостей. Рядового "убийцу", отбывающего срок, Навальный описывает как человека, который "однажды нажрался до такой степени, что нанес 18 ножевых ранений соседу, собутыльнику или (чаще всего) жене", а "разбойника" - как "алконаркота", который "выслеживал женщин до подъезда, где отжимал у них сумку".

По мнению оппозиционера, "идеальные солдаты" из таких завербованных получатся, только если их "боевая задача в том, чтобы ходить по местности с вопросом: “Бабка, самогон есть?” А сами заключенные, которых должно было впечатлить видео о вербовке, посмотрев его, скорее всего, подумают: "Боже, если они НАС набирают на войну, то в каком состоянии регулярная российская армия? Ее совсем нет, получается?"

Единственное, в чем можно быть уверенным, - что немногие из оставшихся в живых убийц, разбойников и грабителей точно никогда не вернутся к нормальной жизни. Они продолжат грабить и убивать, только уже требуя особого к себе отношения, крича: "Мы за вас кровь проливали", отмечает Навальный.

Правозащитники попросили Генпрокуратуру объяснить, почему вербуют заключенных

Члены Совета по правам человека при президенте России ранее обратились к генпрокурору страны Игорю Краснову с просьбой разъяснить, на каком основании "тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления" направляются на войну в Украине.

По их словам, освободить заключенного, не отбывшего срок, возможно лишь по трем основаниям: помилованию указом президента, объявленной Госдумой амнистии, а также - условно-досрочно - по решению суда. Поэтому обещание помилования в обмен на участие в войне, о котором сообщают федеральные СМИ, требует разъяснений.

Путин все больше делает ставку на "добровольцев", вопреки критике генералов

Как указывал в одном из своих отчетов в сентябре американский Институт изучения войны (ISW), Кремль стал уделять все больше внимания найму так называемых "добровольцев" для участия в войне против Украины, и среди них оказываются наемники, заключенные и даже казачьи подразделения. Решения об участии "добровольцев" в войне Путин принимает без согласования с высшим военным командованием, что ухудшает отношения между президентом и руководством Минобороны РФ.

При этом отставные российские офицеры критикуют такие решения Кремля, указывая на отсутствие дисциплины среди "добровольцев", которое может привести к конфликтам с профессиональными военнослужащими. А формирование наспех обученных подразделений мало усиливает мощь российских войск, так как, несмотря на все чаще появляющиеся сообщения о прибытии "добровольцев" на фронт, России не удается провести какие-либо значимые операции с их участием.

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