Алексея Навального определили в отряд с осужденными за убийства

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, неделю назад отправленный в колонию строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, помещен в один отряд с осужденными за убийство. Об этом Навальный рассказал в соцсети Instagram в четверг, 23 июня. По его словам, его отряд содержится на участке колонии, полностью изолированном от остальной зоны, и представляет собой "тюрьму в тюрьме с совершенно безумным и маловыносимым режимом".

Осужденных, с которыми Навальный находится в одном отряде, он описал как "хороших, спокойных, доброжелательных зэков". Девять лет лишения свободы, к которым оппозиционер был приговорен, по его словам, здесь является самым маленьким сроком заключения: "Тут 13-15 лет средний. Есть 19 и 20".

По мнению Алексея Навального, проще находиться вместе с людьми, у которых длительные сроки заключения, "суеты всякой меньше, мелких конфликтов". При этом он отмечает, что такие заключенные очень зависимы от администрации: "Если срок "пятнашка", то УДО, которое скинет 5 лет, - жизненный приоритет".

Дело Навального

Алексей Навальный был отправлен в места лишения свободы после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные для этого дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен "Новичком" и вывезен для лечения в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.

Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

22 марта суд приговорил Алексея Навального к 9 годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда". Выездное заседание Лефортовского суда проходило прямо в исправительной колонии № 2 в Покрове, где Навальный уже отбывал наказание по делу "Ив Роше". Прокурор Надежда Тихонова запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима.

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