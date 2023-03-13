Вербовка женщин в колониях и другие события 383-го дня войны

Россияне продолжают штурмовать Бахмут, женщин-заключенных в РФ везут на фронт, Украина вышла на третье место в мире по объему импорта вооружений, МУС намерен возбудить два дела о военных преступлениях России.

На 383-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 13 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области Украины остается сложной, но украинские войска отражают все попытки России захватить этот город, заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. "Все попытки врага захватить город отражаются артиллерией, танками и другой огневой мощью", - сказал он. По словам Сырского, бойцы ЧВК "Вагнер" атакуют с нескольких направлений, пытаясь проломить оборону украинских войск и продвинуться в центральные районы Бахмута.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится, что Россия продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях и не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Российские войска утром обстреляли поселок Знобь-Новгородское Сумской области, сообщает областная военная администрация (ОВА). "Нанесен ракетный удар в районе местного профессионально-аграрного лицея. Один гражданский погиб, четыре человека ранены", - говорится в Telegram-канале Сумской ОВА. Ранее, по ее данным, войска РФ ударили из минометов по Шалыгинской общине. Зафиксировано 16 прилетов, "предварительно - без последствий".

Два ракетных удара нанесено по школе в Авдеевке Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, опубликовав в Telegram-канале фото разрушенного здания. По его словам, в результате обстрела погибла местная жительница.

Российские губернаторы сообщают об обстрелах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Белгороде и Белгородском районе. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле деревни Раковка в приграничном Климовском районе. По словам Александра Богомаза, пострадавших нет, поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение.

Объем импорта оружия в Украину - третий в мире

В 2022 году Украина вышла на третье место в мире по объему импорта вооружений - после Катара и Индии. В сумме за пять лет с 2018 года Украина заняла по этому показателю 14-е место с долей мирового импорта в два процента. Крупнейшими поставщиками Киева стали США (34%), Польша (17%) и Германия (11%), говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

При этом американский экспорт в Украину, резко выросший после российского вторжения, все равно уступает по объему поставкам из США в Кувейт, Саудовскую Аравию, Катар и Японию. Причина, пишет SIPRI, в том, что этим странам США передают более передовое и дорогое вооружение, в том числе боевые самолеты и системы ПВО. В Украину же в основном поступало более старое вооружение, в том числе со складов Пентагона.

Мэр Киева Виталий Кличко высоко оценил военную помощь Германии Украине, но в то же время призвал ускорить дальнейшие поставки оружия. "Я не хочу жаловаться и еще раз благодарю немцев, - сказал он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. - Германия - один из самых больших сторонников Украины в плане финансовой помощи и в плане поставок оружия. Но это правда, немецкое правительство принимает свои решения слишком медленно, и мы платим за это самую высокую цену: жизни наших солдат и жизни наших граждан".

Сокрушительные последствия войны для украинских детей

Российское вторжение в Украину имело сокрушительные последствия для детей в украинских приютах, тысячи украинских детей были вывезены на оккупированные Россией территории или в саму Россию, сообщается в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). "Эта жестокая война ясно продемонстрировала необходимость устранения угроз, с которыми сталкиваются дети в государственных приютах. Возвращение тысяч детей, которые были незаконно вывезены в Россию или на оккупированные территории, должно стать приоритетом для мирового сообщества", - подчеркивается в докладе.

По данным HRW, до войны в детских домах Украины содержались более 105 тысяч детей - самое большое число во всей Европе после России. В Россию или на оккупированные территории было вывезено как минимум несколько тысяч украинских детей, при этом около ста приютов, где содержатся более 32 тысяч детей, в настоящее время находятся на украинских территориях, захваченных Россией.

Тем временем Международный уголовный суд (МУС) в Гааге намерен возбудить два дела о военных преступлениях, связанных с российским вторжением в Украину, и будет запрашивать ордера на арест нескольких человек, сообщают газета The New York Times и агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в делах, рассматриваемых судом, Россия будет обвиняться в похищении украинских детей и преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре. Кому именно предъявят обвинения, пока неясно.

СМИ: Си Цзиньпин позвонит Зеленскому и встретится с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Это будут первые переговоры лидеров КНР и Украины с начала войны. По данным издания, встреча пройдет на следующей неделе в онлайн-формате. Перед переговорами с Зеленским Си Цзиньпин намерен приехать в Москву и встретиться с российскими президентом Владимиром Путиным. О планах китайского лидера на следующей неделе посетить Россию ранее также сообщило агентство Reuters. Ни в Киеве, Нив Москве эту информацию комментировать не стали.

Воевать в Украину едут женщины-заключенные

По оценке британской военной разведки, российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", воюющая в Украине, может столкнуться с трудностями из-за запрета на вербовку заключенных. В очередном обзоре Минобороны Великобритании говорится, что в последние недели владелец ЧВК Евгений Пригожин, вероятно, потерял доступ к рекрутингу в российских тюрьмах из-за постоянных споров с руководством Минобороны России. "Если запрет останется в силе, Пригожин, скорее всего, будет вынужден уменьшить масштаб или интенсивность операций ЧВК "Вагнер" в Украине", - считает британская разведка.

Тем временем, по сообщениям Генштаба ВСУ и главы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, Россия вербует на войну в Украине женщин-заключенных. В утренней сводке украинского Генштаба от 13 марта говорится, что в одном из вагонов, привезших пополнение для войск РФ в Донецкой области, находились женщины, завербованные в колониях. По словам Романовой, в Украину могли быть отправлены около сотни женщин, отбывавших наказание в колониях юга России.

В Европе обучают украинских танкистов

Обучение украинцев, прибывших в Германию для прохождения оперативной подготовки на боевых танках Leopard 2, приближается к завершению. Обучение позволило украинским военным вести стрельбы с современными системами вооружения, заявил бригадный генерал Бьорн Шульц (Björn Schulz), командир школы танковых войск в Мунстере.

В Испании первые украинские танковые экипажи уже завершили подготовку на Leopard 2. В течение четырех недель военнослужащие ВСУ занимались в Национальном учебном центре в Сарагосе. В общей сложности подготовлены 55 человек: десять экипажей и 15 техников.

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