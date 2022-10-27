Принят закон, разрешающий мобилизацию граждан с судимостью

Депутаты в третьем чтении приняли законы о добровольческих формированиях и отмене запрета на призыв людей с судимостью за тяжкие преступления.

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроекты о мобилизации граждан с судимостью и о добровольческих формированиях . Информация об этом в четверг, 27 октября, появилась в карточках законодательных инициатив на сайте Думы. Теперь законопроекты отправят на подпись президенту Владимиру Путину.

Изменения в законе о мобилизации разрешают призывать граждан с непогашенной судимостью по тяжким статьям, исключая преступления против половой неприкосновенности ребенка, совершение теракта, госизмену, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или ж/д транспорта и ряд других случаев.

Кроме того, закрепляется, что при объявлении мобилизации те, кто уже проходит альтернативную гражданскую службу (АГС) в военных структурах, останется на АГС. Однако из других организаций призывники, выбравшие АГС, могут быть переведены в Вооруженные силы в качестве гражданского персонала.

В законе о добровольческих формированиях определяется, что их может создавать Министерство обороны по указу президента. Статус добровольцев, их права и денежное обеспечение будут соответствовать положению служащих по контракту.

Заключенные на войне в Украине

Летом появилась информация, что заключенных в российских колониях и СИЗО вербуют в ЧВК Вагнера, участвующей во вторжении в Украину. Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала DW, как это происходит. По ее словам, руководитель группы Евгений Пригожин "не ленится и лично объезжает многие зоны... Он разговаривает на их языке: начинает с того, что он сам судим, и у него идет уголовный кураж". Бывшая девушка одного из осужденных сообщила, что зачастую их нанимают в ЧВК принудительно.

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