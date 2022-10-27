  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Мужчина в черной футболке стоит между двумя военными с закрытыми лицами возле пункта мобилизации
Фото: Sergey Pivovarov/REUTERS
КонфликтыРоссия

Принят закон, разрешающий мобилизацию граждан с судимостью

Анна Мельникова
8 мин. назад

Депутаты в третьем чтении приняли законы о добровольческих формированиях и отмене запрета на призыв людей с судимостью за тяжкие преступления.

https://p.dw.com/p/4Ikwq

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроекты о мобилизации граждан с судимостью и о добровольческих формированиях. Информация об этом в четверг, 27 октября, появилась в карточках законодательных инициатив на сайте Думы. Теперь законопроекты отправят на подпись президенту Владимиру Путину.

Изменения в законе о мобилизации разрешают призывать граждан с непогашенной судимостью по тяжким статьям, исключая преступления против половой неприкосновенности ребенка, совершение теракта, госизмену, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или ж/д транспорта и ряд других случаев. 

Кроме того, закрепляется, что при объявлении мобилизации те, кто уже проходит альтернативную гражданскую службу (АГС) в военных структурах, останется на АГС. Однако из других организаций призывники, выбравшие АГС, могут быть переведены в Вооруженные силы в качестве гражданского персонала.

В законе о добровольческих формированиях определяется, что их может создавать Министерство обороны по указу президента. Статус добровольцев, их права и денежное обеспечение будут соответствовать положению служащих по контракту.

Заключенные на войне в Украине

Летом появилась информация, что заключенных в российских колониях и СИЗО вербуют в ЧВК Вагнера, участвующей во вторжении в Украину. Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала DW, как это происходит. По ее словам, руководитель группы Евгений Пригожин "не ленится и лично объезжает многие зоны... Он разговаривает на их языке: начинает с того, что он сам судим, и у него идет уголовный кураж". Бывшая девушка одного из осужденных сообщила, что зачастую их нанимают в ЧВК принудительно.

 

Смотрите также:

"Страх сменился апатией": как мобилизация изменила россиян

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Заключенный в тюрьме

"Брат просит вытащить его с войны". Как заключенного пытаются вернуть с войны в Украине

"Брат просит вытащить его с войны". Как заключенного пытаются вернуть с войны в Украине

На войну с Украиной массово вербуют заключенных российских тюрем. Сестра одного из них рассказала, как пытается вернуть своего брата с войны.
Конфликты20 августа 2022 г.
external

Нина Хрущева: развал Российской Федерации абсолютно возможен

Нина Хрущева: развал Российской Федерации абсолютно возможен

Нина Хрущева, американский профессор международных отношений, политиолог и публицист, правнучка Никиты Хрущева, рассказала DW о том, каким ей видится будущее путинского режима, как может произойти смена власти в России на фоне войны в Украине и возможен ли развал Российской Федерации.
Политика26 октября 2022 г.08:18 мин.
Колючая проволока вокруг тюрьмы

"Это незаконно и аморально": член СПЧ о вербовке заключенных в РФ

"Это незаконно и аморально": член СПЧ о вербовке заключенных в РФ

Правозащитники из СПЧ при президенте РФ требуют объяснить вербовку заключенных в тюрьмах для участия в боях в Украине. Соавтор обращения Наталия Евдокимова рассказала DW подробности.
Политика20 сентября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Балаклея после деоккпации

Что узнало Reuters из документов ВС РФ, брошенных в Балаклее

Конфликты15 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

В Иране многие женщины находятся в тюрьме по политическим мотивам

"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме

"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме

Политика20 мин. назад
Диджей Александр Богданов (на фото справа) во время акции протеста в Минске

Белорусские музыканты за решеткой

Белорусские музыканты за решеткой

Правосудие и закон2 ч. назад8 фото
Карикатура - "бывшая кандидатка в президенты России и телеведущая Ксения Собчак" едет на тракторе персонажа "поросенок Петр", который используется в мемах как символ стремления эмигрировать из России.

Ксения Собчак уехала из России: кто ей в этом помог?

Ксения Собчак уехала из России: кто ей в этом помог?

Политика3 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Атака на Собчак. Яхта Чемезова пыталась сбежать. DW Шоу

Атака на Собчак. Яхта Чемезова пыталась сбежать. DW Шоу

Конфликты24 ч. назад60:10 мин.
Добыча в Китае сырья для производства редкоземельных металлов

Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу

Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу

Политика11 ч. назад
Вид на Мюнхен

Плохие новости для россиян с недвижимостью в Европе

Плохие новости для россиян с недвижимостью в Европе

Экономика и бизнес12 ч. назад
На главную страницу